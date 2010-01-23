النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الانتهاء من تأسيس شركة استثمارية متخصصة في منتجات الإبل

بعد سلسلة من الزيارات لعدد من الغرف التجارية ورجال الأعمال

أعلن رئيس اللجنة الاقتصادية لنادي الإبل وممثل المملكة العربية السعودية في المنظمة الدولية للإبل، الأمير عبدالرحمن بن خالد بن مساعد بن عبدالعزيز، بعد سلسلة من الزيارات التي قام بها الأيام الماضية على عدد من الغرفة التجارية ورجال الأعمال الانتهاء من تأسيس وتسجيل شركة استثمارية متخصصة في منتجات الإبل.

وأكد رئيس اللجنة الاقتصادية لنادي الإبل في تغريدات له عبر حسابه على تويتر، استكمال اجتماعات اللجنة الاقتصادية لنادي الإبل الاثنين الماضي بتأسيس وتسجيل شركة استثمارية متخصصة في منتجات الإبل، والتي ستصبح بحول الله من أكبر الشركات المتخصصة في العالم.

وأشار إلى أنه تم خلال الالتقاء برجال الأعمال مناقشة العديد من المشاريع الترفيهية وقطاع الفندقة والمنتجعات وكيفية مواءمتها مع مستقبل هذا الموروث؛ للاستفادة منه في تكوين أرضية خصبة لجلب المزيد من الاستثمارات لخدمة هذا القطاع محليًا ودوليًا.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
الانتهاء من تأسيس شركة استثمارية متخصصة في منتجات الإبل
سبق

أعلن رئيس اللجنة الاقتصادية لنادي الإبل وممثل المملكة العربية السعودية في المنظمة الدولية للإبل، الأمير عبدالرحمن بن خالد بن مساعد بن عبدالعزيز، بعد سلسلة من الزيارات التي قام بها الأيام الماضية على عدد من الغرفة التجارية ورجال الأعمال الانتهاء من تأسيس وتسجيل شركة استثمارية متخصصة في منتجات الإبل.

وأكد رئيس اللجنة الاقتصادية لنادي الإبل في تغريدات له عبر حسابه على تويتر، استكمال اجتماعات اللجنة الاقتصادية لنادي الإبل الاثنين الماضي بتأسيس وتسجيل شركة استثمارية متخصصة في منتجات الإبل، والتي ستصبح بحول الله من أكبر الشركات المتخصصة في العالم.

وأشار إلى أنه تم خلال الالتقاء برجال الأعمال مناقشة العديد من المشاريع الترفيهية وقطاع الفندقة والمنتجعات وكيفية مواءمتها مع مستقبل هذا الموروث؛ للاستفادة منه في تكوين أرضية خصبة لجلب المزيد من الاستثمارات لخدمة هذا القطاع محليًا ودوليًا.

23 يناير 2021 - 10 جمادى الآخر 1442
07:54 PM

الانتهاء من تأسيس شركة استثمارية متخصصة في منتجات الإبل

بعد سلسلة من الزيارات لعدد من الغرف التجارية ورجال الأعمال

A A A
مسلّم الهواملة - الرياض
1
1,454

أعلن رئيس اللجنة الاقتصادية لنادي الإبل وممثل المملكة العربية السعودية في المنظمة الدولية للإبل، الأمير عبدالرحمن بن خالد بن مساعد بن عبدالعزيز، بعد سلسلة من الزيارات التي قام بها الأيام الماضية على عدد من الغرفة التجارية ورجال الأعمال الانتهاء من تأسيس وتسجيل شركة استثمارية متخصصة في منتجات الإبل.

وأكد رئيس اللجنة الاقتصادية لنادي الإبل في تغريدات له عبر حسابه على تويتر، استكمال اجتماعات اللجنة الاقتصادية لنادي الإبل الاثنين الماضي بتأسيس وتسجيل شركة استثمارية متخصصة في منتجات الإبل، والتي ستصبح بحول الله من أكبر الشركات المتخصصة في العالم.

وأشار إلى أنه تم خلال الالتقاء برجال الأعمال مناقشة العديد من المشاريع الترفيهية وقطاع الفندقة والمنتجعات وكيفية مواءمتها مع مستقبل هذا الموروث؛ للاستفادة منه في تكوين أرضية خصبة لجلب المزيد من الاستثمارات لخدمة هذا القطاع محليًا ودوليًا.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
8,538
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,137
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
26,982
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
28,930

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

ضربات متلاحقة لاقتلاع دوائر الفساد

ضربات متلاحقة لاقتلاع دوائر الفساد

علي آل شرمة
التدرّع بالمعلمين ليس حلًّا

التدرّع بالمعلمين ليس حلًّا

مها الجبر
احجزْ قبل أنْ يُغادِرَ القِطَار!!

احجزْ قبل أنْ يُغادِرَ القِطَار!!

عبدالمحسن الحارثي
عاقِبوا المستهترين بكورونا!

عاقِبوا المستهترين بكورونا!

صالح مطر الغامدي
لأني أُحبُّها..!

لأني أُحبُّها..!

بدر الغامدي
تحرير الموظف الأهلي

تحرير الموظف الأهلي

أحمد عجب
المصالحة الخليجية.. آمال وتحديات!!

المصالحة الخليجية.. آمال وتحديات!!

غسان محمد عسيلان
هيئة الأوقاف.. والتنمية المجتمعية

هيئة الأوقاف.. والتنمية المجتمعية

ماجد البريكان
حصن المسلم مع (سبانيش لاتيه)

حصن المسلم مع (سبانيش لاتيه)

حسن آل عمير
الفرص التريليونية في السعودية

الفرص التريليونية في السعودية

عبدالمحسن الحارثي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟
بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة