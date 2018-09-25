تفجير قوي أمام قصر الرئاسة في مقديشو.. و"الشباب" تعلن مسؤوليتها

وقع عند نقطة تفتيش مكتظّة على الطريق المؤدّي إلى القصر

أفادت وسائل إعلام صومالية بورود أنباء أولية عن سقوط ضحايا جراء تفجير انتحاري قوي دوى اليوم السبت قرب المقر الرئاسي في العاصمة مقديشو.

ونقل موقع Garowe الإخباري عن شهود عيان، تأكيدهم أن سيارة مفخخة انفجرت صباح اليوم عند نقطة تفتيش مكتظّة على الطريق المؤدّي إلى القصر الرئاسي "فيلا الصومال‎" في منطقة الغاب في مقديشو.

وأكّد الموقع أن التفجير ضرب عددًا من السيارات أثناء مرورها عبر نقطة التفتيش، لكن لم تنشر بعد بيانات بشأن عدد الضحايا.

وتبنّت حركة "الشباب" المتطرفة هذا التفجير.