النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

روسيا ترسل إلى لبنان صور الأقمار الصناعية لميناء بيروت قبل وبعد الانفجار

استجابة لطلب "عون"

أعلن رئيس وكالة الفضاء الروسية "روسكوزموس" ديمتري روجوزين اليوم الأربعاء أن الوكالة سترسل إلى لبنان صور الأقمار الصناعية التي بحوزتها لمرفأ بيروت قبل وبعد الانفجار الهائل، الذي دمره العام الماضي.

وقال "روجوزين" للصحفيين: "وقَّعت اليوم على وثيقة مرفق بها صور مفصلة للغاية استجابة لطلب من القيادة اللبنانية"، وفقًا لـ"رويترز".

وطلب الرئيس اللبناني ميشال عون من موسكو في أكتوبر الماضي الصور التي التقطتها الأقمار الصناعية الروسية للمرفأ بدءًا من الرابع من أغسطس آب 2020، عندما أسفر الانفجار عن مقتل أكثر من 215 شخصًا، وإصابة الآلاف، وتدمير مساحات شاسعة من العاصمة اللبنانية. ولا يزال التحقيق مستمرًّا في ملابسات الانفجار.

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
روسيا ترسل إلى لبنان صور الأقمار الصناعية لميناء بيروت قبل وبعد الانفجار
سبق

أعلن رئيس وكالة الفضاء الروسية "روسكوزموس" ديمتري روجوزين اليوم الأربعاء أن الوكالة سترسل إلى لبنان صور الأقمار الصناعية التي بحوزتها لمرفأ بيروت قبل وبعد الانفجار الهائل، الذي دمره العام الماضي.

وقال "روجوزين" للصحفيين: "وقَّعت اليوم على وثيقة مرفق بها صور مفصلة للغاية استجابة لطلب من القيادة اللبنانية"، وفقًا لـ"رويترز".

وطلب الرئيس اللبناني ميشال عون من موسكو في أكتوبر الماضي الصور التي التقطتها الأقمار الصناعية الروسية للمرفأ بدءًا من الرابع من أغسطس آب 2020، عندما أسفر الانفجار عن مقتل أكثر من 215 شخصًا، وإصابة الآلاف، وتدمير مساحات شاسعة من العاصمة اللبنانية. ولا يزال التحقيق مستمرًّا في ملابسات الانفجار.

17 نوفمبر 2021 - 12 ربيع الآخر 1443
08:17 PM

روسيا ترسل إلى لبنان صور الأقمار الصناعية لميناء بيروت قبل وبعد الانفجار

استجابة لطلب "عون"

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
3,138

أعلن رئيس وكالة الفضاء الروسية "روسكوزموس" ديمتري روجوزين اليوم الأربعاء أن الوكالة سترسل إلى لبنان صور الأقمار الصناعية التي بحوزتها لمرفأ بيروت قبل وبعد الانفجار الهائل، الذي دمره العام الماضي.

وقال "روجوزين" للصحفيين: "وقَّعت اليوم على وثيقة مرفق بها صور مفصلة للغاية استجابة لطلب من القيادة اللبنانية"، وفقًا لـ"رويترز".

وطلب الرئيس اللبناني ميشال عون من موسكو في أكتوبر الماضي الصور التي التقطتها الأقمار الصناعية الروسية للمرفأ بدءًا من الرابع من أغسطس آب 2020، عندما أسفر الانفجار عن مقتل أكثر من 215 شخصًا، وإصابة الآلاف، وتدمير مساحات شاسعة من العاصمة اللبنانية. ولا يزال التحقيق مستمرًّا في ملابسات الانفجار.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
12,590
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,198
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,187
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,230

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة