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ليبيا.. انفجار لغم يودي بحياة 7 مرتزقة سوريين تابعين لروسيا

جندتهم شركة فاغنر وأرسلتهم لحماية منشآت نفطية

ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم (الخميس)، أن 7 من المرتزقة السوريين الذين جندتهم شركة فاغنر الروسية مؤخراً، وأرسلتهم إلى ليبيا لحماية منشآت نفطية قتلوا في انفجار لغم بسيارة إطعام.

وبين المرصد أن أحد القتلى من ريف السويداء، فيما البقية من مدينة حمص وريفها.

وأشار إلى أن هذه هي المرة الأولى التي يقتل فيها مرتزقة جندتهم الشركة الأمنية الروسية "فاغنر"، التي تواصل تجنيد السوريين وإرسالهم كمرتزقة إلى ليبيا.

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ليبيا.. انفجار لغم يودي بحياة 7 مرتزقة سوريين تابعين لروسيا
سبق

ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم (الخميس)، أن 7 من المرتزقة السوريين الذين جندتهم شركة فاغنر الروسية مؤخراً، وأرسلتهم إلى ليبيا لحماية منشآت نفطية قتلوا في انفجار لغم بسيارة إطعام.

وبين المرصد أن أحد القتلى من ريف السويداء، فيما البقية من مدينة حمص وريفها.

وأشار إلى أن هذه هي المرة الأولى التي يقتل فيها مرتزقة جندتهم الشركة الأمنية الروسية "فاغنر"، التي تواصل تجنيد السوريين وإرسالهم كمرتزقة إلى ليبيا.

04 فبراير 2021 - 22 جمادى الآخر 1442
07:29 PM

ليبيا.. انفجار لغم يودي بحياة 7 مرتزقة سوريين تابعين لروسيا

جندتهم شركة فاغنر وأرسلتهم لحماية منشآت نفطية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم (الخميس)، أن 7 من المرتزقة السوريين الذين جندتهم شركة فاغنر الروسية مؤخراً، وأرسلتهم إلى ليبيا لحماية منشآت نفطية قتلوا في انفجار لغم بسيارة إطعام.

وبين المرصد أن أحد القتلى من ريف السويداء، فيما البقية من مدينة حمص وريفها.

وأشار إلى أن هذه هي المرة الأولى التي يقتل فيها مرتزقة جندتهم الشركة الأمنية الروسية "فاغنر"، التي تواصل تجنيد السوريين وإرسالهم كمرتزقة إلى ليبيا.

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