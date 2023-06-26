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"بافيل" يحتفل بزفاف ابنته في جدة

احتفل رجل الأعمال، محمد بن سعيد بافيل، بزفاف ابنته "حياة" إلى الشاب محمد عصام عينوسة، وذلك في إحدى قاعات الأفراح بمدينة جدة وسط حضور كثيف من الأقارب والأصدقاء ورجال الأعمال والإعلام.

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"بافيل" يحتفل بزفاف ابنته في جدة
سبق

احتفل رجل الأعمال، محمد بن سعيد بافيل، بزفاف ابنته "حياة" إلى الشاب محمد عصام عينوسة، وذلك في إحدى قاعات الأفراح بمدينة جدة وسط حضور كثيف من الأقارب والأصدقاء ورجال الأعمال والإعلام.

26 يونيو 2019 - 23 شوّال 1440
10:19 PM

"بافيل" يحتفل بزفاف ابنته في جدة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الطائف
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احتفل رجل الأعمال، محمد بن سعيد بافيل، بزفاف ابنته "حياة" إلى الشاب محمد عصام عينوسة، وذلك في إحدى قاعات الأفراح بمدينة جدة وسط حضور كثيف من الأقارب والأصدقاء ورجال الأعمال والإعلام.

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بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
24,276
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
32,135
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,668
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
34,020

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