احتفل رجل الأعمال، محمد بن سعيد بافيل، بزفاف ابنته "حياة" إلى الشاب محمد عصام عينوسة، وذلك في إحدى قاعات الأفراح بمدينة جدة وسط حضور كثيف من الأقارب والأصدقاء ورجال الأعمال والإعلام.
"بافيل" يحتفل بزفاف ابنته في جدة
احتفل رجل الأعمال، محمد بن سعيد بافيل، بزفاف ابنته "حياة" إلى الشاب محمد عصام عينوسة، وذلك في إحدى قاعات الأفراح بمدينة جدة وسط حضور كثيف من الأقارب والأصدقاء ورجال الأعمال والإعلام.
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"بافيل" يحتفل بزفاف ابنته في جدةصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2019-06-26
26 يونيو 2019 - 23 شوّال 1440
10:19 PM
"بافيل" يحتفل بزفاف ابنته في جدة
احتفل رجل الأعمال، محمد بن سعيد بافيل، بزفاف ابنته "حياة" إلى الشاب محمد عصام عينوسة، وذلك في إحدى قاعات الأفراح بمدينة جدة وسط حضور كثيف من الأقارب والأصدقاء ورجال الأعمال والإعلام.
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