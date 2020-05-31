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فجر اليوم.. المسجد النبوي يشهد عودة المصلين تدريجياً وسط أجواء مفعمة بالإيمان

"السديس" يشيد بحرص القيادة وتوجيهاتها وتوفير أقصى درجات الحماية للمواطنين والمقيمين

شهد المسجد النبوي، اليوم، عودة المصلين إلى أداء الفروض وصلاة الجماعة وسط أجواء مفعمة بالإيمان، وذلك بعد صدور الموافقة الكريمة بالرفع التدريجي لإيقاف تعليق صلاة الجمعة والجماعة بالمسجد النبوي اعتباراً من اليوم الأحد ٨ / ١٠ / ١٤٤١ هـ.

ورفع الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس؛ شكره وتقديره للقيادة الرشيدة بمناسبة صدور الموافقة الكريمة بفتح المسجد النبوي تدريجياً مع مراعاة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي تحد من انتشار الجائحة العالمية.

وأشاد "السديس"؛ بحرص ولاة الأمر -حفظهم الله- بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان، وما تفضلوا به من رعاية كبيرة وتوجيهات حكيمة وإجراءات وقائية استباقية اُتخذت لتوفير أقصى درجات الحماية للمواطنين والمقيمين، والتي أسهمت -بعد عون الله وتوفيقه- في نجاح جميع الأعمال القائمة بالحرمين الشريفين.

وأكّد أن ما تحقّق من نجاحات على الأصعدة كافة يأتي امتداداً للعناية الفائقة من لدن القيادة الرشيدة بالحرمين الشريفين ومنسوبيهما، وتأكيداً على أن منظومة الحرمين الشريفين ومنظومة الخدمات المقدمة لقاصديهما من ضيوف الرحمن تأتي في مقدمة أولوياتهم.

ودعا الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس؛ الله -سبحانه وتعالى- أن يديم على بلادنا الحبيبة الأمن والأمان في ظل حكامنا الميامين، وأن يرفع عنا وعن العالم أجمع الوباء، إنه ولي ذلك والقادر عليه.

المسجد النبوي المدينة المنورة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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فجر اليوم.. المسجد النبوي يشهد عودة المصلين تدريجياً وسط أجواء مفعمة بالإيمان
سبق

شهد المسجد النبوي، اليوم، عودة المصلين إلى أداء الفروض وصلاة الجماعة وسط أجواء مفعمة بالإيمان، وذلك بعد صدور الموافقة الكريمة بالرفع التدريجي لإيقاف تعليق صلاة الجمعة والجماعة بالمسجد النبوي اعتباراً من اليوم الأحد ٨ / ١٠ / ١٤٤١ هـ.

ورفع الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس؛ شكره وتقديره للقيادة الرشيدة بمناسبة صدور الموافقة الكريمة بفتح المسجد النبوي تدريجياً مع مراعاة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي تحد من انتشار الجائحة العالمية.

وأشاد "السديس"؛ بحرص ولاة الأمر -حفظهم الله- بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان، وما تفضلوا به من رعاية كبيرة وتوجيهات حكيمة وإجراءات وقائية استباقية اُتخذت لتوفير أقصى درجات الحماية للمواطنين والمقيمين، والتي أسهمت -بعد عون الله وتوفيقه- في نجاح جميع الأعمال القائمة بالحرمين الشريفين.

وأكّد أن ما تحقّق من نجاحات على الأصعدة كافة يأتي امتداداً للعناية الفائقة من لدن القيادة الرشيدة بالحرمين الشريفين ومنسوبيهما، وتأكيداً على أن منظومة الحرمين الشريفين ومنظومة الخدمات المقدمة لقاصديهما من ضيوف الرحمن تأتي في مقدمة أولوياتهم.

ودعا الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس؛ الله -سبحانه وتعالى- أن يديم على بلادنا الحبيبة الأمن والأمان في ظل حكامنا الميامين، وأن يرفع عنا وعن العالم أجمع الوباء، إنه ولي ذلك والقادر عليه.

31 مايو 2020 - 8 شوّال 1441
08:37 AM

فجر اليوم.. المسجد النبوي يشهد عودة المصلين تدريجياً وسط أجواء مفعمة بالإيمان

"السديس" يشيد بحرص القيادة وتوجيهاتها وتوفير أقصى درجات الحماية للمواطنين والمقيمين

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - المدينة المنورة
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شهد المسجد النبوي، اليوم، عودة المصلين إلى أداء الفروض وصلاة الجماعة وسط أجواء مفعمة بالإيمان، وذلك بعد صدور الموافقة الكريمة بالرفع التدريجي لإيقاف تعليق صلاة الجمعة والجماعة بالمسجد النبوي اعتباراً من اليوم الأحد ٨ / ١٠ / ١٤٤١ هـ.

ورفع الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس؛ شكره وتقديره للقيادة الرشيدة بمناسبة صدور الموافقة الكريمة بفتح المسجد النبوي تدريجياً مع مراعاة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي تحد من انتشار الجائحة العالمية.

وأشاد "السديس"؛ بحرص ولاة الأمر -حفظهم الله- بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان، وما تفضلوا به من رعاية كبيرة وتوجيهات حكيمة وإجراءات وقائية استباقية اُتخذت لتوفير أقصى درجات الحماية للمواطنين والمقيمين، والتي أسهمت -بعد عون الله وتوفيقه- في نجاح جميع الأعمال القائمة بالحرمين الشريفين.

وأكّد أن ما تحقّق من نجاحات على الأصعدة كافة يأتي امتداداً للعناية الفائقة من لدن القيادة الرشيدة بالحرمين الشريفين ومنسوبيهما، وتأكيداً على أن منظومة الحرمين الشريفين ومنظومة الخدمات المقدمة لقاصديهما من ضيوف الرحمن تأتي في مقدمة أولوياتهم.

ودعا الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس؛ الله -سبحانه وتعالى- أن يديم على بلادنا الحبيبة الأمن والأمان في ظل حكامنا الميامين، وأن يرفع عنا وعن العالم أجمع الوباء، إنه ولي ذلك والقادر عليه.

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