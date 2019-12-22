إطلاق مسابقة "آرتاثون" الفنون والذكاء الاصطناعي لرسم ملامح مستقبل الفن

خلال القمة العالمية التي تستضيفها الرياض في مارس القادم

تستضيف العاصمة السعودية الرياض، من 23 إلى 25 من شهر يناير المقبل، مسابقة "الآرتاثون" التي تجمع الفنانين وخبراء الذكاء الاصطناعي تحت سقف واحد لإنتاج أعمال فنية مميزة عن طريق الذكاء الاصطناعي، وكل ما يرتبط به من أساليب وأدوات متقدمة.

وستشهد مسابقة "الآرتاثون"، والتي تعد إحدى مبادرات القمة العالمية للذكاء الاصطناعي المزمع عقدها في الرياض في 30 وحتى 31 من شهر مارس 2020، مشاركة أكثر من 300 شخص، يتم من خلالهم اختيار 20 فريقاً يخضعون لبرنامج تدريبي مكثف بدعم من خبراء دوليين، لتعليم أدوات الذكاء الاصطناعي وتقنيات التصميم بالذكاء الاصطناعي والذي يمتد من 26 يناير إلى 30 مارس لابتكار أعمال فنية سيتم عرضها في معرض فني خاص يقام ضمن فعاليات القمة العالمية للذكاء الاصطناعي في مارس المقبل.

وستختار لجنة دولية من الحكام من مختلف مجالات الذكاء الاصطناعي، أفضل 10 أعمال فنية يتم عرضها خلال القمة العالمية للذكاء الاصطناعي، ويفتح برنامج المسابقة أبوابه أمام جميع الجنسيات بالمشاركة.

وستحصل أفضل 10 أعمال فنية من إنتاج فرق "الآرتاثون" على مكافآت مادية تصل قيمتها لأكثر من نصف مليون ريال سعودي.

وقال رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، رئيس اللجنة الإشرافية العليا للقمة عبدالله بن شرف الغامدي: إن "مسابقة الآرتاثون ستمثل أولى مبادرات القمة العالمية للذكاء الاصطناعي، والتي من خلالها ستتاح الفرصة للمبدعين في المجالات المختلفة من الالتقاء في مكان واحد والتكامل فيما بينهم؛ لتكوين فرق عمل متميزة تنخرط في برنامج تدريبي صمم بشكل يضمن في نهاية المطاف إنتاج أعمال فنية مميزة استخدمت فيها تقنيات الذكاء الاصطناعي من جهة وعناصر الفن من جهة أخرى".

وأضاف أن "العالم اليوم يشهد عدداً من البرامج الفنية القائمة على الذكاء الاصطناعي على المستوى العالمي، ويشهد مجاله ازدهاراً من خلال تعاون الإنسان مع الآلة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي، وتقنيات تحليل الصور وغيرها من التقنيات الرقمية من أجل إبداع أعمالٍ فنية جديدة".

وأشار "الغامدي" إلى أن الذكاء الاصطناعي يُستخدم اليوم لرسم أعمال وتأليف مقطوعات موسيقية وقصائد شعرية، ونهدف من خلال مسابقة "الآرتاثون" إلى تعزيز مكانة السعودية كمركز عالمي جديد لتطوير الفن القائم على الذكاء الاصطناعي كمجال بحثي وإبداعي يضمن ريادة المملكة في هذا المجال الحيوي.

واختتم "الغامدي" تصريحه بأن: "مسابقة الآرتاثون تعتبر بمثابة فعالية مبدعة وممتعة، كما أنها تحمل في ذات الوقت هدفاً أسمى ألا وهو توضيح كيفية إسهام الذكاء الاصطناعي في تغيير العالم ومستقبله بشكل جذري، إضافة إلى أنها تعكس أهداف وطموح القمة العالمية للذكاء الاصطناعي الطامحة إلى قيادة المملكة للنقاشات العالمية المتمحورة حول الذكاء الاصطناعي، واستخدام هذه التقنية في مجالات جديدة لا تقتصر على التجارة والصناعة فحسب، بل تضم الفنون والثقافة والرياضة وغيرها".

كما يمكن للمهتمين التسجيل في مسابقة "الآرتاثون" عبر رابط المسابقة في الموقع الرسمي للقمة العالمية للذكاء الاصطناعي على شبكة الإنترنت https://www.theglobalaisummit.com/artathon حيث تتم فترة التسجيل من 22 ديسمبر 2019م، إلى 7 يناير 2020م.

ويحظى برنامج "الآرتاثون" بدعم عدد من الشركاء الاستراتيجيين كوزارة الثقافة والاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة، بالإضافة إلى دعم عدد من الجامعات السعودية وشركات الاتصالات.