بالروبوت.. إنقاذ خمسينية من "سرطان الغشاء البريتوني" في نجران

جراحة لفريق طبي بمركز أورام مستشفى الملك خالد.. والمريضة تتعافى

تمكّن الفريق الطبي في مركز الأورام بمستشفى الملك خالد بنجران، من إنهاء معاناة مريضة في العقد الخامس من العمر تعاني أوراماً سرطانية منتشرة داخل الغشاء البريتوني.

وأوضحت "صحة نجران"، أن الفحوصات الطبية التي أُجريت أظهرت وجود أورام في الغشاء البريتوني، وتوافقت آراء الفريق الطبي على إجراء عملية جراحية حيث تمكّن الفريق الطبي المختص في المركز من استئصال جميع الأورام، مع العلاج الكيماوي المسخن عن طريق الروبوت "الرجل الآلي"، وتكللت العملية بالنجاح -بحمد الله-، والمريضة تمر بمرحلة التعافي، وتتمتع بصحة جيدة، بعد مغادرتها المستشفى وإعطائها البرنامج العلاجي.

وأضافت أن هذه التقنية تُعد من التقنيات الجراحية الدقيقة، والنوعية مقارنة بعمليات فتح البطن التقليدية التي تحتاج إلى طاقم طبي متكامل يشمل أطباء في جراحة الأورام، والتخدير، والعناية المركزة، وفريق تمريض متمرس.

يُذكر أن إجراء هذا النوع من العمليات يعد الأول على مستوى المملكة والشرق الأوسط.