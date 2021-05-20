النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

شرطة مكة: القبض على مقيم يرتدي سترة أمنية داخل مركبته بالعاصمة المقدسة

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأنه إشارة إلى ماتم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، لشخص يرتدي سترة أمنية داخل مركبته، وتوثيق ذلك ونشره، فقد تمكنت الجهات الأمنية بالعاصمة المقدسة - بفضل الله - من القبض عليه، وهو مقيم بلوشي، في العقد الثالث من العمر، وجرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى فرع النيابة العامة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
شرطة مكة: القبض على مقيم يرتدي سترة أمنية داخل مركبته بالعاصمة المقدسة
سبق

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأنه إشارة إلى ماتم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، لشخص يرتدي سترة أمنية داخل مركبته، وتوثيق ذلك ونشره، فقد تمكنت الجهات الأمنية بالعاصمة المقدسة - بفضل الله - من القبض عليه، وهو مقيم بلوشي، في العقد الثالث من العمر، وجرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى فرع النيابة العامة.

20 مايو 2021 - 8 شوّال 1442
01:32 AM

شرطة مكة: القبض على مقيم يرتدي سترة أمنية داخل مركبته بالعاصمة المقدسة

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - مكة المكرمة
13
26,646

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأنه إشارة إلى ماتم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، لشخص يرتدي سترة أمنية داخل مركبته، وتوثيق ذلك ونشره، فقد تمكنت الجهات الأمنية بالعاصمة المقدسة - بفضل الله - من القبض عليه، وهو مقيم بلوشي، في العقد الثالث من العمر، وجرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى فرع النيابة العامة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
11,942
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
13,645
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
31,423
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
32,200

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

هل نؤجل السياحة الخارجية؟

هل نؤجل السياحة الخارجية؟

صالح مطر الغامدي
"ومن الترند ما قتل..!"

"ومن الترند ما قتل..!"

ماجد الحربي
قيادتنا الرشيدة ومبادرة التبرع بالأعضاء

قيادتنا الرشيدة ومبادرة التبرع بالأعضاء

غسان محمد عسيلان
كشف حساب.. العمل والتعلم عن بُعد!

كشف حساب.. العمل والتعلم عن بُعد!

عبدالغني الشيخ
عادت أعيادكم

عادت أعيادكم

مها الجبر
البـارحة تسـحرت..!!

البـارحة تسـحرت..!!

محمد الصيعري
القدس.. مفتاح السلام أو الحرب!!

القدس.. مفتاح السلام أو الحرب!!

عبدالمحسن الحارثي
كل عام ووطن الشموخ بألف خير

كل عام ووطن الشموخ بألف خير

علي آل شرمة
المتبرعون بالأعضاء وكنوز السماء

المتبرعون بالأعضاء وكنوز السماء

عبدالمحسن الحارثي
سمو ولي العهد وهوية المملكة

سمو ولي العهد وهوية المملكة

غسان محمد عسيلان
دروس من الصاروخ الصيني

دروس من الصاروخ الصيني

مها الجبر

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات
بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة