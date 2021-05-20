شرطة مكة: القبض على مقيم يرتدي سترة أمنية داخل مركبته بالعاصمة المقدسة

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأنه إشارة إلى ماتم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، لشخص يرتدي سترة أمنية داخل مركبته، وتوثيق ذلك ونشره، فقد تمكنت الجهات الأمنية بالعاصمة المقدسة - بفضل الله - من القبض عليه، وهو مقيم بلوشي، في العقد الثالث من العمر، وجرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى فرع النيابة العامة.