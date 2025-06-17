حادث مروري يصيب شابًّا بـ"كورونا".. "طاهر" يروي لـ"سبق" القصة

طالب بنقله إلى مستشفى متخصص لعلاجه من جراء الحادث

لم يعلم شاب من محافظة الليث أن حادثًا مروريًّا تعرَّض له قبل أسبوعين سيضعه ضمن قائمة المصابين بفيروس كورونا المستجد بعد أن خضع للتنويم إثر الحادث؛ إذ فوجئ في اليوم التالي من تنويمه بأنه مصاب بالفيروس.

وفي التفاصيل، روى الشاب "طاهر بن فريج"، الذي يقضي فترة علاجه داخل مستشفى الليث العام، قصته مع كورونا قائلاً: في منتصف شهر شوال الجاري تعرضتُ لحادث مروري شرقي المحافظة؛ ما استدعى نقلي إلى مستشفى الليث العام. وبعد أربع وعشرين ساعة من تنويمي تم أخذ مسحة لفحص فيروس كورونا المستجد، وفي اليوم التالي كانت النتيجة إيجابية بأني حامل الفيروس؛ وتم عزلي داخل المستشفى لمدة 8 أيام دون أن يتم علاجي من جراء الحادث؛ وأعاني ألمًا شديدًا في الرقبة، ما زال يلازمني حتى الآن دون تدخُّل من المستشفى الذي يتحجج بعدم وجود أشعة مقطعية.

وأضاف: تخلل الأيام الثمانية التي قضيتها في العزل قبل خروجي اليوم فحصًا ثانيًا، أكد إصابتي بالفيروس أيضًا دون أن أشعر بأي أعراض -ولله الحمد-، فيما كانت نتيجة الفحص الثالث في اليوم الثامن من بقائي داخل المستشفى سلبية -ولله الحمد-؛ فتم إعادتي للتنويم العادي دون علاج.

وأشار "طاهر" إلى أنه يعاني آلامًا شديدة من جراء الحادث، وسط مطالبات بنقله إلى مستشفى متخصص على وجه السرعة للكشف عليه، والتأكد من آلام الفقرات. لافتًا إلى أن بقاءه داخل مستشفى الليث على هذه الحال دون علاج قد يطيل من مرحلة شفائه، وتتدهور حالته الصحية.



