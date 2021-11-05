سجّلت بريطانيا 37,269 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) و 214 وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية. وأشارت وزارة الصحة البريطانية في بيان اليوم إلى أن الحصيلة الإجمالية للمصابين بالفيروس في البلاد بلغت 9,208,219، والوفيات 141,395.

بريطانيا تسجل 37,269 إصابة جديدة بكورونا و 214 وفاة وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2021-11-05 سجّلت بريطانيا 37,269 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) و 214 وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية.



وأشارت وزارة الصحة البريطانية في بيان اليوم إلى أن الحصيلة الإجمالية للمصابين بالفيروس في البلاد بلغت 9,208,219، والوفيات 141,395.

05 نوفمبر 2021 - 30 ربيع الأول 1443 12:45 AM

بريطانيا تسجل 37,269 إصابة جديدة بكورونا و 214 وفاة إجمالي الإصابات 9,208,219 حالة والوفيات 141,395شخصًا





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سجّلت بريطانيا 37,269 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) و 214 وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية.



وأشارت وزارة الصحة البريطانية في بيان اليوم إلى أن الحصيلة الإجمالية للمصابين بالفيروس في البلاد بلغت 9,208,219، والوفيات 141,395.