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بريطانيا تسجل 37,269 إصابة جديدة بكورونا و 214 وفاة

إجمالي الإصابات 9,208,219 حالة والوفيات 141,395شخصًا

سجّلت بريطانيا 37,269 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) و 214 وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت وزارة الصحة البريطانية في بيان اليوم إلى أن الحصيلة الإجمالية للمصابين بالفيروس في البلاد بلغت 9,208,219، والوفيات 141,395.

بريطانيا فيروس كورونا الجديد

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بريطانيا تسجل 37,269 إصابة جديدة بكورونا و 214 وفاة
سبق

سجّلت بريطانيا 37,269 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) و 214 وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت وزارة الصحة البريطانية في بيان اليوم إلى أن الحصيلة الإجمالية للمصابين بالفيروس في البلاد بلغت 9,208,219، والوفيات 141,395.

05 نوفمبر 2021 - 30 ربيع الأول 1443
12:45 AM

بريطانيا تسجل 37,269 إصابة جديدة بكورونا و 214 وفاة

إجمالي الإصابات 9,208,219 حالة والوفيات 141,395شخصًا

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - لندن
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سجّلت بريطانيا 37,269 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) و 214 وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت وزارة الصحة البريطانية في بيان اليوم إلى أن الحصيلة الإجمالية للمصابين بالفيروس في البلاد بلغت 9,208,219، والوفيات 141,395.

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142 مليون ..

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12,108
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