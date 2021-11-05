سجّلت بريطانيا 37,269 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) و 214 وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية.
وأشارت وزارة الصحة البريطانية في بيان اليوم إلى أن الحصيلة الإجمالية للمصابين بالفيروس في البلاد بلغت 9,208,219، والوفيات 141,395.
بريطانيا تسجل 37,269 إصابة جديدة بكورونا و 214 وفاة
إجمالي الإصابات 9,208,219 حالة والوفيات 141,395شخصًا
سجّلت بريطانيا 37,269 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) و 214 وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية.
وأشارت وزارة الصحة البريطانية في بيان اليوم إلى أن الحصيلة الإجمالية للمصابين بالفيروس في البلاد بلغت 9,208,219، والوفيات 141,395.
سجّلت بريطانيا 37,269 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) و 214 وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية.
بريطانيا تسجل 37,269 إصابة جديدة بكورونا و 214 وفاة
إجمالي الإصابات 9,208,219 حالة والوفيات 141,395شخصًا
سجّلت بريطانيا 37,269 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) و 214 وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية.
وأشارت وزارة الصحة البريطانية في بيان اليوم إلى أن الحصيلة الإجمالية للمصابين بالفيروس في البلاد بلغت 9,208,219، والوفيات 141,395.