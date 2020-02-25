بعد تسجيل إصابة 4 سعوديات بـ"كورونا".. هذا تحذير من سفارة المملكة بالبحرين

تنسيق عالي المستوى يجمع وزارتيْ الصحة في البلدين لحين شفاء المواطنات وتنبيهات

طالبت السفارة السعودية، المواطنين السعوديين بمملكة البحرين، باتخاذ الاحتياطات اللازمة للوقاية من فيروس كورونا، خلال تواجدهم هناك، وفي حالة الشعور بارتفاع في درجة الحرارة مع السعال وصعوبة التنفس؛ داعية إلى اتباع تعليمات: البقاء في مقر السكن في غرفة منفصلة، والاتصال بالرقم (444)، ثم اتباع التعليمات التي ستعطى لك من قِبَل الفريق الطبي، وتجنب الاختلاط بالآخرين.

وتَواصلت "سبق" مع السفارة السعودية في مملكة البحرين، والتي وجّهت تحذيرًا للمواطنين السعوديين هناك بعدم الاتصال بالحيوانات الميتة والحية، إضافة إلى عدم اقتناء المنتجات الحيوانية، وعدم التواجد في أسواق تداول الحيوانات، وعدم الاتصال بأشخاص مصابين بأعراض تنفسية.

ونبهت السفارة السعودية في حالة ظهور أعراض الإصابة بعدوى تنفسية، إلى ضرورة البقاء في المنزل وتجنب الاختلاط بالآخرين والاتصال بالرقم (444) للمساعدة وأخذ التعليمات والإرشادات.

هذا وقد أعلنت وزارة الصحة البحرينية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 6 حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا (كوفيد-19) لمواطنيْن بحرينييْن (رجل وامرأة)، و٤ مواطنات سعوديات قادمين من إيران عن طريق دبي عبر مطار البحرين الدولي؛ حيث تم فحصهم فور وصولهم إلى المملكة وإجراء جميع التحاليل اللازمة، وهم في القاعة المخصصة لفحص القادمين من الدول الموبوءة بالمطار التي أكدت إصابتهم بالفيروس؛ ليبلغ بذلك عدد الحالات المؤكدة إصابتها في المملكة، 8 حالات.

وأوضحت وزارة الصحة هناك، أن الحالات المصابة وصلت إلى المملكة قبل صدور قرار شؤون الطيران المدني بتعليق جميع الرحلات القادمة من مطار دبي الدولي لمدة 48 ساعة.

كما أوضحت الوزارة أنها اتخذت الإجراءات الاحترازية كافة لفحص جميع الركاب القادمين من الدول الموبوءة، وبعد التأكد من ظهور أعراض الفيروس عليهم يتم نقلهم فورًا إلى مركز إبراهيم خليل كانو الصحي بمنطقة السلمانية، وعزلهم لتلقي العلاج والرعاية اللازمة.

وأشارت الوزارة إلى أن الحالات المصابة الجديدة البالغة 6 حالات هي لمواطنيْن بحرينييْن اثنين (رجل وامرأة) وأربع مواطنات سعوديات، كانوا قد وصلوا إلى البلاد بعد زيارة لإيران، ويخضعون هم وجميع الحالات المصابة لمتابعة مستمرة وعناية فائقة من قِبَل الفريق الطبي المختص؛ مؤكدةً أنه تم نقل مرافقي المصابين للعزل أيضًا كإجراء احترازي بعد التأكد من عدم إصابتهم بالفيروس.

ونوهت الوزارة بأنها وبالتنسيق مع الجهات المعنية؛ تقوم بجميع الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة لمكافحة الفيروس؛ حيث يتم فحص جميع القادمين لمطار البحرين الدولي المشتبه في إصابتهم بالفيروس؛ للتأكد من عدم إصابتهم به، وفي حال ظهور الأعراض عليهم، يتم نقلهم فورًا للعلاج بعد التأكد من نتائج التحليل، وعزلهم في المراكز المخصصة حسب البروتوكولات الطبية لمكافحة فيروس الكورونا COVID 19، والإرشادات العالمية وإرشادات مجلس الصحة الخليجي، وحسب ما أوصت به منظمة الصحة العالمية.

وأهابت وزارة الصحة البحرينية بكل المواطنين والمقيمين، أنه في حال شعورهم بالأعراض المرتبطة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، البقاءُ في مقارّ سكنهم في غرفة منفصلة، والاتصال برقم 444، واتباع التعليمات التي ستعطى لهم من قِبَل الفريق الطبي، مع ضرورة تجنب الاختلاط بالآخرين.

يُذكر أن وزارة الصحة أعلنت أن هناك تنسيقًا قائمًا مع وزارة الصحة البحرينية لعلاج المصابات المواطنات السعوديات المصابات في البحرين لحين شفائهن بإذن الله؛ وذلك وفقًا للتوصيات العلمية والمعايير المعتمدة من منظمة الصحة العالمية.