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باكستان.. 6397 إصابة جديدة بـ"كورونا" ووفاة 107

الإجمالي.. شفاء 40247 حالة و83223 يخضعون للحجر

ارتفعت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد في باكستان، إلى 128989 حالة، بعد تسجيل 6397 إصابة جديدة خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، فيما ارتفعت حصيلة الضحايا إلى 2490 حالة وفاة، بعد أن شهدت البلاد 107 حالات وفاة جديدة.

وأوضح المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية، اليوم؛ أن 40247 حالة تماثلت للشفاء، بينما لا تزال 83223 حالة تخضع للحجر الصحي.

وأضاف أنه توجد بين إجمالي الإصابات بالفيروس في باكستان 49256 حالة في إقليم السند، و47382 حالة في إقليم البنجاب، و16415 حالة في إقليم خيبر بختونخواه، و7673 حالة في إقليم بلوشستان.

كما توجد 6699 حالة في منطقة العاصمة إسلام آباد، و1030 حالة في محافظة جيلجيت بلتستان، و534 حالة في إقليم كشمير الحرة.

فيروس كورونا الجديد

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باكستان.. 6397 إصابة جديدة بـ"كورونا" ووفاة 107
سبق

ارتفعت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد في باكستان، إلى 128989 حالة، بعد تسجيل 6397 إصابة جديدة خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، فيما ارتفعت حصيلة الضحايا إلى 2490 حالة وفاة، بعد أن شهدت البلاد 107 حالات وفاة جديدة.

وأوضح المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية، اليوم؛ أن 40247 حالة تماثلت للشفاء، بينما لا تزال 83223 حالة تخضع للحجر الصحي.

وأضاف أنه توجد بين إجمالي الإصابات بالفيروس في باكستان 49256 حالة في إقليم السند، و47382 حالة في إقليم البنجاب، و16415 حالة في إقليم خيبر بختونخواه، و7673 حالة في إقليم بلوشستان.

كما توجد 6699 حالة في منطقة العاصمة إسلام آباد، و1030 حالة في محافظة جيلجيت بلتستان، و534 حالة في إقليم كشمير الحرة.

12 يونيو 2020 - 20 شوّال 1441
07:59 PM
اخر تعديل
12 يونيو 2020 - 20 شوّال 1441
09:34 PM

باكستان.. 6397 إصابة جديدة بـ"كورونا" ووفاة 107

الإجمالي.. شفاء 40247 حالة و83223 يخضعون للحجر

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - إسلام آباد
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ارتفعت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد في باكستان، إلى 128989 حالة، بعد تسجيل 6397 إصابة جديدة خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، فيما ارتفعت حصيلة الضحايا إلى 2490 حالة وفاة، بعد أن شهدت البلاد 107 حالات وفاة جديدة.

وأوضح المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية، اليوم؛ أن 40247 حالة تماثلت للشفاء، بينما لا تزال 83223 حالة تخضع للحجر الصحي.

وأضاف أنه توجد بين إجمالي الإصابات بالفيروس في باكستان 49256 حالة في إقليم السند، و47382 حالة في إقليم البنجاب، و16415 حالة في إقليم خيبر بختونخواه، و7673 حالة في إقليم بلوشستان.

كما توجد 6699 حالة في منطقة العاصمة إسلام آباد، و1030 حالة في محافظة جيلجيت بلتستان، و534 حالة في إقليم كشمير الحرة.

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