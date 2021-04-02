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"جوستافو كوينتيروس" لـ"سبق" : "النصر" لم يفاوضني وما يتردد عن عودتي شائعات

قال إنه يتمنى العودة إذا كان هناك عرض جيد

نفى المدرب الأرجنتيني جوستافو كوينتيروس في تصريحاتٍ خاصة حصلت عليها "سبق" وجود أي عرض من قِبل النصر للتعاقد معه.

وكانت تقارير قد راجت خلال الساعات الماضية عن تقدم النصراويين بعرض لضم المدرب الأرجنتيني والذي سبق أن قاد العالمي في عام 2017.

وقال المدرب : "النصر لم يقدم أي عرض لي في الوقت الحالي وما تردد في الإعلام عن قيادتي للفريق في الوقت المقبل غير حقيقي".

وتابع :"أود العودة لنادي النصر من جديد خصوصًا إذا كان هناك عرض جيد أما الآن فأنا موجود في كولوكولو التشيلي وأسعى لحصد لقب الدوري معهم".

النصر

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"جوستافو كوينتيروس" لـ"سبق" : "النصر" لم يفاوضني وما يتردد عن عودتي شائعات
سبق

نفى المدرب الأرجنتيني جوستافو كوينتيروس في تصريحاتٍ خاصة حصلت عليها "سبق" وجود أي عرض من قِبل النصر للتعاقد معه.

وكانت تقارير قد راجت خلال الساعات الماضية عن تقدم النصراويين بعرض لضم المدرب الأرجنتيني والذي سبق أن قاد العالمي في عام 2017.

وقال المدرب : "النصر لم يقدم أي عرض لي في الوقت الحالي وما تردد في الإعلام عن قيادتي للفريق في الوقت المقبل غير حقيقي".

وتابع :"أود العودة لنادي النصر من جديد خصوصًا إذا كان هناك عرض جيد أما الآن فأنا موجود في كولوكولو التشيلي وأسعى لحصد لقب الدوري معهم".

02 إبريل 2021 - 20 شعبان 1442
12:27 AM

"جوستافو كوينتيروس" لـ"سبق" : "النصر" لم يفاوضني وما يتردد عن عودتي شائعات

قال إنه يتمنى العودة إذا كان هناك عرض جيد

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محمد السيّد - الرياض
0
1,719

نفى المدرب الأرجنتيني جوستافو كوينتيروس في تصريحاتٍ خاصة حصلت عليها "سبق" وجود أي عرض من قِبل النصر للتعاقد معه.

وكانت تقارير قد راجت خلال الساعات الماضية عن تقدم النصراويين بعرض لضم المدرب الأرجنتيني والذي سبق أن قاد العالمي في عام 2017.

وقال المدرب : "النصر لم يقدم أي عرض لي في الوقت الحالي وما تردد في الإعلام عن قيادتي للفريق في الوقت المقبل غير حقيقي".

وتابع :"أود العودة لنادي النصر من جديد خصوصًا إذا كان هناك عرض جيد أما الآن فأنا موجود في كولوكولو التشيلي وأسعى لحصد لقب الدوري معهم".

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