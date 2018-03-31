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أمير الكويت يستقبل تركي بن محمد بن فهد

سلّمه رسالة خطية من خادم الحرمين

‬ استقبل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، في قصر بيان اليوم، الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء والوفد المرافق، حيث سلم أمير دولة الكويت رسالة من أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، كما نقل تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

وقد حمّل أمير دولة الكويت تحياته وتقديره إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وتمنياته لهما بموفور الصحة وتمام العافية.

وشهد الاستقبال تبادل الأحاديث الأخوية وبحث العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين وسبل تطويرها.

وحضر الاستقبال الأمير سلطان بن سعد بن خالد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الكويت، ومن الجانب الكويتي الشيخ علي جراح الصباح وزير شؤون الديوان الأميري، والشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح نائب وزير شؤون الديوان الأميري، وأحمد فهد الفهد مدير مكتب أمير دولة الكويت.

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أمير الكويت يستقبل تركي بن محمد بن فهد
سبق

‬ استقبل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، في قصر بيان اليوم، الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء والوفد المرافق، حيث سلم أمير دولة الكويت رسالة من أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، كما نقل تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

وقد حمّل أمير دولة الكويت تحياته وتقديره إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وتمنياته لهما بموفور الصحة وتمام العافية.

وشهد الاستقبال تبادل الأحاديث الأخوية وبحث العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين وسبل تطويرها.

وحضر الاستقبال الأمير سلطان بن سعد بن خالد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الكويت، ومن الجانب الكويتي الشيخ علي جراح الصباح وزير شؤون الديوان الأميري، والشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح نائب وزير شؤون الديوان الأميري، وأحمد فهد الفهد مدير مكتب أمير دولة الكويت.

31 مارس 2021 - 18 شعبان 1442
05:18 PM

أمير الكويت يستقبل تركي بن محمد بن فهد

سلّمه رسالة خطية من خادم الحرمين

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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‬ استقبل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، في قصر بيان اليوم، الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء والوفد المرافق، حيث سلم أمير دولة الكويت رسالة من أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، كما نقل تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

وقد حمّل أمير دولة الكويت تحياته وتقديره إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وتمنياته لهما بموفور الصحة وتمام العافية.

وشهد الاستقبال تبادل الأحاديث الأخوية وبحث العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين وسبل تطويرها.

وحضر الاستقبال الأمير سلطان بن سعد بن خالد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الكويت، ومن الجانب الكويتي الشيخ علي جراح الصباح وزير شؤون الديوان الأميري، والشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح نائب وزير شؤون الديوان الأميري، وأحمد فهد الفهد مدير مكتب أمير دولة الكويت.

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