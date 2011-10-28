رزق محمد منير خياط رئيس قسم الأصول الثابتة في خدمات الملاحة الجوية بمولوده الأول، الذي أسماه "مالك" جعله الله من مواليد السعادة.
"خياط" يرزق بمولوده الأول "مالك"
رزق محمد منير خياط رئيس قسم الأصول الثابتة في خدمات الملاحة الجوية بمولوده الأول، الذي أسماه "مالك" جعله الله من مواليد السعادة.
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"خياط" يرزق بمولوده الأول "مالك"صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-10-27
27 أكتوبر 2020 - 10 ربيع الأول 1442
08:50 PM
"خياط" يرزق بمولوده الأول "مالك"
رزق محمد منير خياط رئيس قسم الأصول الثابتة في خدمات الملاحة الجوية بمولوده الأول، الذي أسماه "مالك" جعله الله من مواليد السعادة.
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