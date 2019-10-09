رصد المصور محمد اليوسي منظرًا ليليًّا رائعًا لجبل "ذره" الشهير الذي يتوسط مدينة أبها، وهو يعتلي السُّحُب كلوحة فنية جميلة تتوسط أبها الساحرة إحدى قطع عسير الفاتنة.
شاهد .. مصور يلتقط مشهدًا مبهرًا لجبل "ذره" الشهير بوسط أبها
يعتلي فوق السحاب كلوحة فنية جميلة
رصد المصور محمد اليوسي منظرًا ليليًّا رائعًا لجبل "ذره" الشهير الذي يتوسط مدينة أبها، وهو يعتلي السُّحُب كلوحة فنية جميلة تتوسط أبها الساحرة إحدى قطع عسير الفاتنة.
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شاهد .. مصور يلتقط مشهدًا مبهرًا لجبل "ذره" الشهير بوسط أبهاعبدالله الراجحي سبق 2019-10-09
رصد المصور محمد اليوسي منظرًا ليليًّا رائعًا لجبل "ذره" الشهير الذي يتوسط مدينة أبها، وهو يعتلي السُّحُب كلوحة فنية جميلة تتوسط أبها الساحرة إحدى قطع عسير الفاتنة.
09 أكتوبر 2019 - 10 صفر 1441
09:12 PM
شاهد .. مصور يلتقط مشهدًا مبهرًا لجبل "ذره" الشهير بوسط أبها
يعتلي فوق السحاب كلوحة فنية جميلة
رصد المصور محمد اليوسي منظرًا ليليًّا رائعًا لجبل "ذره" الشهير الذي يتوسط مدينة أبها، وهو يعتلي السُّحُب كلوحة فنية جميلة تتوسط أبها الساحرة إحدى قطع عسير الفاتنة.
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