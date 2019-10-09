النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

شاهد .. مصور يلتقط مشهدًا مبهرًا لجبل "ذره" الشهير بوسط أبها

يعتلي فوق السحاب كلوحة فنية جميلة

رصد المصور محمد اليوسي منظرًا ليليًّا رائعًا لجبل "ذره" الشهير الذي يتوسط مدينة أبها، وهو يعتلي السُّحُب كلوحة فنية جميلة تتوسط أبها الساحرة إحدى قطع ‫عسير الفاتنة.

أبها جبل ذره السحب عسير

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
شاهد .. مصور يلتقط مشهدًا مبهرًا لجبل "ذره" الشهير بوسط أبها
سبق

رصد المصور محمد اليوسي منظرًا ليليًّا رائعًا لجبل "ذره" الشهير الذي يتوسط مدينة أبها، وهو يعتلي السُّحُب كلوحة فنية جميلة تتوسط أبها الساحرة إحدى قطع ‫عسير الفاتنة.

09 أكتوبر 2019 - 10 صفر 1441
09:12 PM

شاهد .. مصور يلتقط مشهدًا مبهرًا لجبل "ذره" الشهير بوسط أبها

يعتلي فوق السحاب كلوحة فنية جميلة

A A A
عبدالله الراجحي - عسير
9
10,701

رصد المصور محمد اليوسي منظرًا ليليًّا رائعًا لجبل "ذره" الشهير الذي يتوسط مدينة أبها، وهو يعتلي السُّحُب كلوحة فنية جميلة تتوسط أبها الساحرة إحدى قطع ‫عسير الفاتنة.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
34,856
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
32,627
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
27,723
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
36,403

كاريكاتير

تحول قناة الجزيرة إلى قناة العالم الإيرانية في عداءها للعرب

المقالات

الفِكر في ملف الإسكان

الفِكر في ملف الإسكان

يحيى فقيهي
"الاتحاد" وثقافة الفوز..!!

"الاتحاد" وثقافة الفوز..!!

محمد الصيـعري
ماذا لو استيقظت وأصبحت معلمًا؟!

ماذا لو استيقظت وأصبحت معلمًا؟!

بدر الغامدي
متطلبات الاستقلالية في الجامعات السعودية

متطلبات الاستقلالية في الجامعات السعودية

محمد المنيع
سكر العصائر.. والأبواب المشرعة للصحة!!

سكر العصائر.. والأبواب المشرعة للصحة!!

عبدالرحمن القحطاني
لائحة الذوق العام والملابس الخادشة..!

لائحة الذوق العام والملابس الخادشة..!

عبدالغني الشيخ
المعلم ويوم الشكر والوفاء

المعلم ويوم الشكر والوفاء

خالد الشبانة
إيجابيات حريق قطار الحرمين

إيجابيات حريق قطار الحرمين

ماجد البريكان
التطوير القيادي مهنة من لا مهنة له

التطوير القيادي مهنة من لا مهنة له

يحيى فقيهي
تمكين الاستشارات والخبرات الوطنية في الجهات الحكومية

تمكين الاستشارات والخبرات الوطنية في الجهات الحكومية

محمد المنيع

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة