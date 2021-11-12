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"الصحة": تسجيل 45 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 60 خلال الـ 24 ساعة الماضية

ضحايا كورونا في 4 دول.. 501 وفاة جديدة بالهند و188 بالبرازيل و18 بكوريا الجنوبية

خلال الساعات الـ 24 الماضية.. وتسجيل حالة واحدة بتونس

أعلنت وزارة الصحة الهندية، اليوم الجمعة، تسجيل 12 ألفاً و516 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وبذلك يبلغ إجمالي حالات الإصابة المسجلة بالفيروس في الهند 34 مليوناً و414 ألفاً و186 حالة، بحسب الوزارة، كما تم تسجيل 501 حالة وفاة إضافية بالفيروس، ليبلغ إجمالي حالات الوفاة 462 ألفاً و690.

البرازيل

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، أمس، تسجيل 15300 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و188 وفاة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وطبقاً لبيانات الوزارة سجلت البرازيل حتى الآن 21 مليوناً و924598 إصابة منذ بدء الجائحة، في حين ارتفع العدد الرسمي للوفيات إلى 610224 وفاة.

كوريا الجنوبية

أعلن مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها في كوريا الجنوبية، اليوم، تسجيل 2368 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، ويصل بذلك إجمالي حالات الإصابة بالوباء في البلاد إلى 390 ألفاً و719 حالة.

ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء عن المركز القول، إنه تم تسجيل 18 حالة وفاة إضافية بالفيروس، ليبلغ إجمالي حالات الوفاة 3051.

تونس

سجلت تونس 93 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وحالة وفاة واحدة، خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وأشارت وزارة الصحة التونسية، في بيانٍ لها، الليلة، إلى أن الحصيلة الإجمالية للمصابين بالفيروس في البلاد بلغت 715489، فيما بلغ إجمالي الوفيات 25298.

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ضحايا كورونا في 4 دول.. 501 وفاة جديدة بالهند و188 بالبرازيل و18 بكوريا الجنوبية
سبق

أعلنت وزارة الصحة الهندية، اليوم الجمعة، تسجيل 12 ألفاً و516 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وبذلك يبلغ إجمالي حالات الإصابة المسجلة بالفيروس في الهند 34 مليوناً و414 ألفاً و186 حالة، بحسب الوزارة، كما تم تسجيل 501 حالة وفاة إضافية بالفيروس، ليبلغ إجمالي حالات الوفاة 462 ألفاً و690.

البرازيل

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، أمس، تسجيل 15300 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و188 وفاة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وطبقاً لبيانات الوزارة سجلت البرازيل حتى الآن 21 مليوناً و924598 إصابة منذ بدء الجائحة، في حين ارتفع العدد الرسمي للوفيات إلى 610224 وفاة.

كوريا الجنوبية

أعلن مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها في كوريا الجنوبية، اليوم، تسجيل 2368 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، ويصل بذلك إجمالي حالات الإصابة بالوباء في البلاد إلى 390 ألفاً و719 حالة.

ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء عن المركز القول، إنه تم تسجيل 18 حالة وفاة إضافية بالفيروس، ليبلغ إجمالي حالات الوفاة 3051.

تونس

سجلت تونس 93 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وحالة وفاة واحدة، خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وأشارت وزارة الصحة التونسية، في بيانٍ لها، الليلة، إلى أن الحصيلة الإجمالية للمصابين بالفيروس في البلاد بلغت 715489، فيما بلغ إجمالي الوفيات 25298.

12 نوفمبر 2021 - 7 ربيع الآخر 1443
01:17 PM

ضحايا كورونا في 4 دول.. 501 وفاة جديدة بالهند و188 بالبرازيل و18 بكوريا الجنوبية

خلال الساعات الـ 24 الماضية.. وتسجيل حالة واحدة بتونس

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت وزارة الصحة الهندية، اليوم الجمعة، تسجيل 12 ألفاً و516 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وبذلك يبلغ إجمالي حالات الإصابة المسجلة بالفيروس في الهند 34 مليوناً و414 ألفاً و186 حالة، بحسب الوزارة، كما تم تسجيل 501 حالة وفاة إضافية بالفيروس، ليبلغ إجمالي حالات الوفاة 462 ألفاً و690.

البرازيل

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، أمس، تسجيل 15300 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و188 وفاة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وطبقاً لبيانات الوزارة سجلت البرازيل حتى الآن 21 مليوناً و924598 إصابة منذ بدء الجائحة، في حين ارتفع العدد الرسمي للوفيات إلى 610224 وفاة.

كوريا الجنوبية

أعلن مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها في كوريا الجنوبية، اليوم، تسجيل 2368 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، ويصل بذلك إجمالي حالات الإصابة بالوباء في البلاد إلى 390 ألفاً و719 حالة.

ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء عن المركز القول، إنه تم تسجيل 18 حالة وفاة إضافية بالفيروس، ليبلغ إجمالي حالات الوفاة 3051.

تونس

سجلت تونس 93 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وحالة وفاة واحدة، خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وأشارت وزارة الصحة التونسية، في بيانٍ لها، الليلة، إلى أن الحصيلة الإجمالية للمصابين بالفيروس في البلاد بلغت 715489، فيما بلغ إجمالي الوفيات 25298.

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