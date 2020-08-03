والدة "أحمد المطرفى" في ذمة الله

انتقلت إلى رحمة الله تعالى صباح اليوم الاثنين سارة بنت غالي السويهري والدة مدير عام جمعية إكرام لحفظ الطعام الشيخ أحمد بن حربي المطرفي وتم الدفن والصلاة عليها.
ويستقبل أبناء الفقيدة العزاء في منزل الشيخ أحمد المطرفي بحي المعيصم بمكة المكرمة.
انتقلت إلى رحمة الله تعالى صباح اليوم الاثنين سارة بنت غالي السويهري والدة مدير عام جمعية إكرام لحفظ الطعام الشيخ أحمد بن حربي المطرفي وتم الدفن والصلاة عليها.
ويستقبل أبناء الفقيدة العزاء في منزل الشيخ أحمد المطرفي بحي المعيصم بمكة المكرمة.
انتقلت إلى رحمة الله تعالى صباح اليوم الاثنين سارة بنت غالي السويهري والدة مدير عام جمعية إكرام لحفظ الطعام الشيخ أحمد بن حربي المطرفي وتم الدفن والصلاة عليها.
ويستقبل أبناء الفقيدة العزاء في منزل الشيخ أحمد المطرفي بحي المعيصم بمكة المكرمة.
انتقلت إلى رحمة الله تعالى صباح اليوم الاثنين سارة بنت غالي السويهري والدة مدير عام جمعية إكرام لحفظ الطعام الشيخ أحمد بن حربي المطرفي وتم الدفن والصلاة عليها.
ويستقبل أبناء الفقيدة العزاء في منزل الشيخ أحمد المطرفي بحي المعيصم بمكة المكرمة.