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والدة "أحمد المطرفى" في ذمة الله

انتقلت إلى رحمة الله تعالى صباح اليوم الاثنين سارة بنت غالي السويهري والدة مدير عام جمعية إكرام لحفظ الطعام الشيخ أحمد بن حربي المطرفي وتم الدفن والصلاة عليها.

ويستقبل أبناء الفقيدة العزاء في منزل الشيخ أحمد المطرفي بحي المعيصم بمكة المكرمة.

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والدة "أحمد المطرفى" في ذمة الله
سبق

انتقلت إلى رحمة الله تعالى صباح اليوم الاثنين سارة بنت غالي السويهري والدة مدير عام جمعية إكرام لحفظ الطعام الشيخ أحمد بن حربي المطرفي وتم الدفن والصلاة عليها.

ويستقبل أبناء الفقيدة العزاء في منزل الشيخ أحمد المطرفي بحي المعيصم بمكة المكرمة.

03 أغسطس 2020 - 13 ذو الحجة 1441
11:23 PM

والدة "أحمد المطرفى" في ذمة الله

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صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
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انتقلت إلى رحمة الله تعالى صباح اليوم الاثنين سارة بنت غالي السويهري والدة مدير عام جمعية إكرام لحفظ الطعام الشيخ أحمد بن حربي المطرفي وتم الدفن والصلاة عليها.

ويستقبل أبناء الفقيدة العزاء في منزل الشيخ أحمد المطرفي بحي المعيصم بمكة المكرمة.

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