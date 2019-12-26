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تعيين 200 موظفة في صالات مطار جدة

بإشراف الشركة السعودية للخدمات الأرضية

أنهت الشركة السعودية للخدمات الأرضية، الشركة الرائدة في تقديم خدمات المناولة الأرضية في جميع مطارات المملكة توظيف 200 موظفة بصالات مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، يشغلن وظائف مأمور خدمات العملاء.
وتم إلحاقهن ببرنامج تدريبي متخصص في أكاديمية التدريب بالشركة لتزويدهن بالمعرفة العلمية والعملية لتقديم أفضل الخدمات لشركات الطيران والمسافرين.
وقد باشرت الدفعة الأولى أعمالها يوم الثلاثاء 17/ 12 /2019م، وستباشر الدفعة الثانية بداية عام 2020م.

الشركة السعودية للخدمات الأرضية صالات مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تعيين 200 موظفة في صالات مطار جدة
سبق

أنهت الشركة السعودية للخدمات الأرضية، الشركة الرائدة في تقديم خدمات المناولة الأرضية في جميع مطارات المملكة توظيف 200 موظفة بصالات مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، يشغلن وظائف مأمور خدمات العملاء.
وتم إلحاقهن ببرنامج تدريبي متخصص في أكاديمية التدريب بالشركة لتزويدهن بالمعرفة العلمية والعملية لتقديم أفضل الخدمات لشركات الطيران والمسافرين.
وقد باشرت الدفعة الأولى أعمالها يوم الثلاثاء 17/ 12 /2019م، وستباشر الدفعة الثانية بداية عام 2020م.

26 ديسمبر 2019 - 29 ربيع الآخر 1441
03:25 PM

تعيين 200 موظفة في صالات مطار جدة

بإشراف الشركة السعودية للخدمات الأرضية

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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10,975

أنهت الشركة السعودية للخدمات الأرضية، الشركة الرائدة في تقديم خدمات المناولة الأرضية في جميع مطارات المملكة توظيف 200 موظفة بصالات مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، يشغلن وظائف مأمور خدمات العملاء.
وتم إلحاقهن ببرنامج تدريبي متخصص في أكاديمية التدريب بالشركة لتزويدهن بالمعرفة العلمية والعملية لتقديم أفضل الخدمات لشركات الطيران والمسافرين.
وقد باشرت الدفعة الأولى أعمالها يوم الثلاثاء 17/ 12 /2019م، وستباشر الدفعة الثانية بداية عام 2020م.

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بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
14,871
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
37,513
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
34,879
200 مليون

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