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نائب أمير جازان يتابع أعمال التشييد في مشروع مطار الملك عبدالله الجديد

سيخدم أكثر من مليوني مسافر خلال العام

قام نائب أمير منطقة جازان الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، اليوم، يرافقه رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبدالهادي المنصوري، بزيارة تفقدية لمشروع مطار الملك عبدالله بن عبدالعزيز بجازان الجديد الجاري تنفيذه حالياً.

والتقى نائب أمير المنطقة، في مستهل الجولة بالقائمين على المشروع من منسوبي الهيئة العامة للطيران المدني والشركات المنفذة للمشروع، مستمعاً والحضور لشرح مفصل عن سير العمل بالمطار الجديد الذي يقام على مساحة تبلغ "٥٠،١٣٤،١٥٥"متراً مربعاً، وصمم ليخدم "٢،٤٠" مليون راكب في العام، من خلال الرحلات الداخلية والدولية، وتم تزويده بخمس بوابات سفر بكل بوابة جسرين ليكون إجمالي عدد الجسور ١٠ جسور خاصة بحركة الركاب من الطائرة للمطار.

واطلع نائب أمير المنطقة والحضور على ما يشتمل عليه مشروع مطار الملك عبدالله بجازان الجديد من مرافق، تتضمن صالة الركاب والصالة الملكية والمباني الخدمية ومواقف السيارات والمرافق الخدمية والاستثمارية، ومحطة التبريد ومحطة لمعالجة مياه الصرف الصحي وخزان المياه ومبنى الطاقة.

ووقف الأمير محمد بن عبدالعزيز، ميدانياً على نسب الإنجاز وسير العمل بمشروع المطار الجديد المتمثلة في أعمال الردميات، وتحويل مياه سيول أودية "صبيا وبيش وشهدان" عن موقع المطار وتصريفها في مياه البحر، وتحسين التربة وتصريف مياه الأمطار والمدرج وممرات الطيران الموازية وساحات انتظار الطائرات وشبكات الطرق والكباري المنحدرات، وتنفيذ الخوازيق الخرسانية، وشبكات الكهرباء والميكانيكا وصالات الركاب وكبار الزوار وغيرها من الأعمال الجاري تنفيذها بالمشروع.

وأعرب نائب أمير المنطقة، عن سعادته بالزيارة وما اطلع عليه وشاهده خلالها من أعمال يجري تنفيذها بمشروع المطار الجديد، سائلاً الله تعالى العون والتوفيق للجميع لتقديم كل ما يخدم الدين والوطن، وأن يديم على بلادنا أمنها واستقرارها وولاة أمرها.

ورافق نائب أمير المنطقة في الجولة، وكيل إمارة منطقة جازان للتنمية خالد بن عبدالعزيز القصيبي، ومدير عام مطار الملك عبدالله بن عبدالعزيز بجازان مبارك بن محمد الشهراني وعدد من المسؤولين.

جازان نائب أمير جازان الأمير محمد بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبدالهادي المنصوري مطار الملك عبدالله بن عبدالعزيز

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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نائب أمير جازان يتابع أعمال التشييد في مشروع مطار الملك عبدالله الجديد
سبق

قام نائب أمير منطقة جازان الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، اليوم، يرافقه رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبدالهادي المنصوري، بزيارة تفقدية لمشروع مطار الملك عبدالله بن عبدالعزيز بجازان الجديد الجاري تنفيذه حالياً.

والتقى نائب أمير المنطقة، في مستهل الجولة بالقائمين على المشروع من منسوبي الهيئة العامة للطيران المدني والشركات المنفذة للمشروع، مستمعاً والحضور لشرح مفصل عن سير العمل بالمطار الجديد الذي يقام على مساحة تبلغ "٥٠،١٣٤،١٥٥"متراً مربعاً، وصمم ليخدم "٢،٤٠" مليون راكب في العام، من خلال الرحلات الداخلية والدولية، وتم تزويده بخمس بوابات سفر بكل بوابة جسرين ليكون إجمالي عدد الجسور ١٠ جسور خاصة بحركة الركاب من الطائرة للمطار.

واطلع نائب أمير المنطقة والحضور على ما يشتمل عليه مشروع مطار الملك عبدالله بجازان الجديد من مرافق، تتضمن صالة الركاب والصالة الملكية والمباني الخدمية ومواقف السيارات والمرافق الخدمية والاستثمارية، ومحطة التبريد ومحطة لمعالجة مياه الصرف الصحي وخزان المياه ومبنى الطاقة.

ووقف الأمير محمد بن عبدالعزيز، ميدانياً على نسب الإنجاز وسير العمل بمشروع المطار الجديد المتمثلة في أعمال الردميات، وتحويل مياه سيول أودية "صبيا وبيش وشهدان" عن موقع المطار وتصريفها في مياه البحر، وتحسين التربة وتصريف مياه الأمطار والمدرج وممرات الطيران الموازية وساحات انتظار الطائرات وشبكات الطرق والكباري المنحدرات، وتنفيذ الخوازيق الخرسانية، وشبكات الكهرباء والميكانيكا وصالات الركاب وكبار الزوار وغيرها من الأعمال الجاري تنفيذها بالمشروع.

وأعرب نائب أمير المنطقة، عن سعادته بالزيارة وما اطلع عليه وشاهده خلالها من أعمال يجري تنفيذها بمشروع المطار الجديد، سائلاً الله تعالى العون والتوفيق للجميع لتقديم كل ما يخدم الدين والوطن، وأن يديم على بلادنا أمنها واستقرارها وولاة أمرها.

ورافق نائب أمير المنطقة في الجولة، وكيل إمارة منطقة جازان للتنمية خالد بن عبدالعزيز القصيبي، ومدير عام مطار الملك عبدالله بن عبدالعزيز بجازان مبارك بن محمد الشهراني وعدد من المسؤولين.

12 فبراير 2020 - 18 جمادى الآخر 1441
10:06 PM

نائب أمير جازان يتابع أعمال التشييد في مشروع مطار الملك عبدالله الجديد

سيخدم أكثر من مليوني مسافر خلال العام

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فهد كاملي - جازان
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قام نائب أمير منطقة جازان الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، اليوم، يرافقه رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبدالهادي المنصوري، بزيارة تفقدية لمشروع مطار الملك عبدالله بن عبدالعزيز بجازان الجديد الجاري تنفيذه حالياً.

والتقى نائب أمير المنطقة، في مستهل الجولة بالقائمين على المشروع من منسوبي الهيئة العامة للطيران المدني والشركات المنفذة للمشروع، مستمعاً والحضور لشرح مفصل عن سير العمل بالمطار الجديد الذي يقام على مساحة تبلغ "٥٠،١٣٤،١٥٥"متراً مربعاً، وصمم ليخدم "٢،٤٠" مليون راكب في العام، من خلال الرحلات الداخلية والدولية، وتم تزويده بخمس بوابات سفر بكل بوابة جسرين ليكون إجمالي عدد الجسور ١٠ جسور خاصة بحركة الركاب من الطائرة للمطار.

واطلع نائب أمير المنطقة والحضور على ما يشتمل عليه مشروع مطار الملك عبدالله بجازان الجديد من مرافق، تتضمن صالة الركاب والصالة الملكية والمباني الخدمية ومواقف السيارات والمرافق الخدمية والاستثمارية، ومحطة التبريد ومحطة لمعالجة مياه الصرف الصحي وخزان المياه ومبنى الطاقة.

ووقف الأمير محمد بن عبدالعزيز، ميدانياً على نسب الإنجاز وسير العمل بمشروع المطار الجديد المتمثلة في أعمال الردميات، وتحويل مياه سيول أودية "صبيا وبيش وشهدان" عن موقع المطار وتصريفها في مياه البحر، وتحسين التربة وتصريف مياه الأمطار والمدرج وممرات الطيران الموازية وساحات انتظار الطائرات وشبكات الطرق والكباري المنحدرات، وتنفيذ الخوازيق الخرسانية، وشبكات الكهرباء والميكانيكا وصالات الركاب وكبار الزوار وغيرها من الأعمال الجاري تنفيذها بالمشروع.

وأعرب نائب أمير المنطقة، عن سعادته بالزيارة وما اطلع عليه وشاهده خلالها من أعمال يجري تنفيذها بمشروع المطار الجديد، سائلاً الله تعالى العون والتوفيق للجميع لتقديم كل ما يخدم الدين والوطن، وأن يديم على بلادنا أمنها واستقرارها وولاة أمرها.

ورافق نائب أمير المنطقة في الجولة، وكيل إمارة منطقة جازان للتنمية خالد بن عبدالعزيز القصيبي، ومدير عام مطار الملك عبدالله بن عبدالعزيز بجازان مبارك بن محمد الشهراني وعدد من المسؤولين.

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