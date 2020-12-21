النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الزكاة" تتوج جهود تنمية الكفاءات الوطنية بجائزة دولية

خلال مشاركتها في حفل جوائز بيئة العمل المستقبلية في دبي

حصلت الهيئة العامة للزكاة والدخل، على جائزة "أفضل مبادرة ابتكارية في الموارد البشرية"، خلال مشاركتها في حفل جوائز بيئة العمل المستقبلية في دبي، الذي نظمته شركة "إنفورما للمعارض"، وذلك إثر النجاح الذي حققته مبادرة "أكاديمية الزكاة والدخل" في عام واحد فقط من إطلاقها.

وتحظى الأكاديمية باهتمام الهيئة العامة للزكاة والدخل، إيماناً منها بأن رأس المال البشري هو عنصر الارتكاز الأساسي في تحقيق إستراتيجية الهيئة 2020 - 2022، التي تهدف إلى بناء منظومة عمل فَعَّالة، اعتماداً على مُمَكّن "كفاءات من أجل المستقبل"، الذي يسعى إلى جذب ورعاية المواهب الوطنية من أجل مستقبل أفضل للمملكة.

وقال محافظ الهيئة العامة للزكاة والدخل المهندس سهيل بن محمد أبانمي: حصول الهيئة على هذه الجائزة يعد إثباتاً على مسعاها الجاد إلى بناء منظومة موارد بشرية فَعّالة، تحظى بالتميز المؤسسي والكفاءة الإدارية في إدارة أموال الزكاة والضرائب في المملكة، بما يتوافق أفضل المعايير والممارسات الدولية.

وأضاف: يتولى فريق عمل رأس المال البشري في الهيئة، ممثلاً بإدارة تطوير الكفاءات، الإشراف العام على الأكاديمية، لضمان جودة تطوير وتنفيذ الخدمات والبرامج المقدمة بالتعاون مع الإدارات المعنية، والجهات ذات العلاقة.

الهيئة العامة للزكاة والدخل

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الزكاة" تتوج جهود تنمية الكفاءات الوطنية بجائزة دولية
سبق

حصلت الهيئة العامة للزكاة والدخل، على جائزة "أفضل مبادرة ابتكارية في الموارد البشرية"، خلال مشاركتها في حفل جوائز بيئة العمل المستقبلية في دبي، الذي نظمته شركة "إنفورما للمعارض"، وذلك إثر النجاح الذي حققته مبادرة "أكاديمية الزكاة والدخل" في عام واحد فقط من إطلاقها.

وتحظى الأكاديمية باهتمام الهيئة العامة للزكاة والدخل، إيماناً منها بأن رأس المال البشري هو عنصر الارتكاز الأساسي في تحقيق إستراتيجية الهيئة 2020 - 2022، التي تهدف إلى بناء منظومة عمل فَعَّالة، اعتماداً على مُمَكّن "كفاءات من أجل المستقبل"، الذي يسعى إلى جذب ورعاية المواهب الوطنية من أجل مستقبل أفضل للمملكة.

وقال محافظ الهيئة العامة للزكاة والدخل المهندس سهيل بن محمد أبانمي: حصول الهيئة على هذه الجائزة يعد إثباتاً على مسعاها الجاد إلى بناء منظومة موارد بشرية فَعّالة، تحظى بالتميز المؤسسي والكفاءة الإدارية في إدارة أموال الزكاة والضرائب في المملكة، بما يتوافق أفضل المعايير والممارسات الدولية.

وأضاف: يتولى فريق عمل رأس المال البشري في الهيئة، ممثلاً بإدارة تطوير الكفاءات، الإشراف العام على الأكاديمية، لضمان جودة تطوير وتنفيذ الخدمات والبرامج المقدمة بالتعاون مع الإدارات المعنية، والجهات ذات العلاقة.

21 ديسمبر 2020 - 6 جمادى الأول 1442
01:55 PM

"الزكاة" تتوج جهود تنمية الكفاءات الوطنية بجائزة دولية

خلال مشاركتها في حفل جوائز بيئة العمل المستقبلية في دبي

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
30

حصلت الهيئة العامة للزكاة والدخل، على جائزة "أفضل مبادرة ابتكارية في الموارد البشرية"، خلال مشاركتها في حفل جوائز بيئة العمل المستقبلية في دبي، الذي نظمته شركة "إنفورما للمعارض"، وذلك إثر النجاح الذي حققته مبادرة "أكاديمية الزكاة والدخل" في عام واحد فقط من إطلاقها.

وتحظى الأكاديمية باهتمام الهيئة العامة للزكاة والدخل، إيماناً منها بأن رأس المال البشري هو عنصر الارتكاز الأساسي في تحقيق إستراتيجية الهيئة 2020 - 2022، التي تهدف إلى بناء منظومة عمل فَعَّالة، اعتماداً على مُمَكّن "كفاءات من أجل المستقبل"، الذي يسعى إلى جذب ورعاية المواهب الوطنية من أجل مستقبل أفضل للمملكة.

وقال محافظ الهيئة العامة للزكاة والدخل المهندس سهيل بن محمد أبانمي: حصول الهيئة على هذه الجائزة يعد إثباتاً على مسعاها الجاد إلى بناء منظومة موارد بشرية فَعّالة، تحظى بالتميز المؤسسي والكفاءة الإدارية في إدارة أموال الزكاة والضرائب في المملكة، بما يتوافق أفضل المعايير والممارسات الدولية.

وأضاف: يتولى فريق عمل رأس المال البشري في الهيئة، ممثلاً بإدارة تطوير الكفاءات، الإشراف العام على الأكاديمية، لضمان جودة تطوير وتنفيذ الخدمات والبرامج المقدمة بالتعاون مع الإدارات المعنية، والجهات ذات العلاقة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
7,738
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,655
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
25,779
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
28,204

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

السعودية الأولى في حقوق الإنسان!!

السعودية الأولى في حقوق الإنسان!!

صالح مطر الغامدي
ناصح وموجِّه بملابس النوم..!!

ناصح وموجِّه بملابس النوم..!!

حسن آل عمير
حراك ثقافي واسع ينقل السعودية للعالمية

حراك ثقافي واسع ينقل السعودية للعالمية

علي آل شرمة
فضلاً.. أبقوا المدارس مغلقة!!

فضلاً.. أبقوا المدارس مغلقة!!

غسان محمد عسيلان
عظماء بلا شهادات

عظماء بلا شهادات

إيمان صالح مطر
السعوديون ما يشتغلون..؟!!

السعوديون ما يشتغلون..؟!!

أحمد عجب
الملاحة الجوية وعنان السماء..!

الملاحة الجوية وعنان السماء..!

منيف الحربي
المنقذ الأول

المنقذ الأول

مها الجبر
أعضاء الشورى وأهمية الابتكار

أعضاء الشورى وأهمية الابتكار

عبدالغني الشيخ
شاب عشريني.. والدنيا علَّمتني..!!

شاب عشريني.. والدنيا علَّمتني..!!

ماجد الحربي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض
نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة