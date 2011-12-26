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طلبة المملكة يحققون المركز الأول في أولمبياد الرياضيات العربي الثاني 2020

نظّمته المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "إدارة التربية"

حققت المملكة، ممثلة في مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة"، المركز الأول في أولمبياد الرياضيات العربي الثاني 2020، الذي نظّمته المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "إدارة التربية"، بالشراكة مع مكتب التربية لدول الخليج العربي، بالتنسيق مع اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلم والثقافة.

وفاز أربعة طلبة سعوديين من طلبة التعليم العام الذين درّبتهم مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة" بـ4 ميداليات؛ "ذهبيتين وفضيتين"؛ ليرتفع رصيد المملكة العربية السعودية في إنجازات المسابقات الدولية العلمية إلى 400 إنجاز، وترفع المملكة رصيدها من جوائز الأولمبياد العربي الدولي للرياضيات إلى سبع ميداليات.

وحقق الطالب حمزة إبراهيم ‏الشيخي من إدارة تعليم مكة المكرمة الدرجة الكاملة 40/40 والميدالية الذهبية، وسَبَق له تحقيق أربع ميداليات دولية ذهبية، وثلاث فضيات مع موهبة.. فيما حقق الطالب مروان محمد الخياط من إدارة تعليم مكة المكرمة الدرجة الكاملة 40/40 والميدالية الذهبية، وسَبَق له تحقيق 9 ميداليات دولية مع موهبة (ذهبيتين وفضيتين وخمس برونزيات).. والطالب خالد وليد الجابري من إدارة تعليم مكة المكرمة الميدالية الفضية، وسَبَق له تحقيق ثلاث ميداليات دولية مع موهبة (فضيتين وبرونزية).. والطالب محمد حسين الدبيسي من إدارة تعليم الشرقية الميدالية الفضية، وسَبَق له تحقيق ثلاث ميداليات دولية مع موهبة (فضيتين وبرونزية).

وشاركت المملكة -ممثلة في مؤسسة "موهبة"- في الأولمبياد، تحت إشراف وزارة التعليم بفريق ضم 4 طلاب، هم: (مروان الخياط، وحمزة الشيخي، وخالد الجابري من إدارة تعليم مكة المكرمة، ومحمد الدبيسي من إدارة تعليم الشرقية)، والذي تلقى تدريبًا تجاوز 3000 ساعة على مدار السنوات الأربع الأخيرة.

وشهد الأولمبياد منافسة 50 طالبًا من المتميزين في الرياضيات من 13 دولة عربية، من خلال اختبار يشمل مسائل في الهندسة ونظرية الأعداد والجبر والتركيبات.

وتُعد هذه هي المشاركة الثانية للمملكة في الأولمبياد التي استضافت نسختها الأولى الإدارة العامة للتعليم بمحافظة جدة في 2018 وحقق فيها الفريق السعودي ثلاث ميداليات وشاركت فيها 13 دولة عربية.

مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع موهبة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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طلبة المملكة يحققون المركز الأول في أولمبياد الرياضيات العربي الثاني 2020
سبق

حققت المملكة، ممثلة في مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة"، المركز الأول في أولمبياد الرياضيات العربي الثاني 2020، الذي نظّمته المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "إدارة التربية"، بالشراكة مع مكتب التربية لدول الخليج العربي، بالتنسيق مع اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلم والثقافة.

وفاز أربعة طلبة سعوديين من طلبة التعليم العام الذين درّبتهم مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة" بـ4 ميداليات؛ "ذهبيتين وفضيتين"؛ ليرتفع رصيد المملكة العربية السعودية في إنجازات المسابقات الدولية العلمية إلى 400 إنجاز، وترفع المملكة رصيدها من جوائز الأولمبياد العربي الدولي للرياضيات إلى سبع ميداليات.

وحقق الطالب حمزة إبراهيم ‏الشيخي من إدارة تعليم مكة المكرمة الدرجة الكاملة 40/40 والميدالية الذهبية، وسَبَق له تحقيق أربع ميداليات دولية ذهبية، وثلاث فضيات مع موهبة.. فيما حقق الطالب مروان محمد الخياط من إدارة تعليم مكة المكرمة الدرجة الكاملة 40/40 والميدالية الذهبية، وسَبَق له تحقيق 9 ميداليات دولية مع موهبة (ذهبيتين وفضيتين وخمس برونزيات).. والطالب خالد وليد الجابري من إدارة تعليم مكة المكرمة الميدالية الفضية، وسَبَق له تحقيق ثلاث ميداليات دولية مع موهبة (فضيتين وبرونزية).. والطالب محمد حسين الدبيسي من إدارة تعليم الشرقية الميدالية الفضية، وسَبَق له تحقيق ثلاث ميداليات دولية مع موهبة (فضيتين وبرونزية).

وشاركت المملكة -ممثلة في مؤسسة "موهبة"- في الأولمبياد، تحت إشراف وزارة التعليم بفريق ضم 4 طلاب، هم: (مروان الخياط، وحمزة الشيخي، وخالد الجابري من إدارة تعليم مكة المكرمة، ومحمد الدبيسي من إدارة تعليم الشرقية)، والذي تلقى تدريبًا تجاوز 3000 ساعة على مدار السنوات الأربع الأخيرة.

وشهد الأولمبياد منافسة 50 طالبًا من المتميزين في الرياضيات من 13 دولة عربية، من خلال اختبار يشمل مسائل في الهندسة ونظرية الأعداد والجبر والتركيبات.

وتُعد هذه هي المشاركة الثانية للمملكة في الأولمبياد التي استضافت نسختها الأولى الإدارة العامة للتعليم بمحافظة جدة في 2018 وحقق فيها الفريق السعودي ثلاث ميداليات وشاركت فيها 13 دولة عربية.

26 ديسمبر 2020 - 11 جمادى الأول 1442
05:22 PM

طلبة المملكة يحققون المركز الأول في أولمبياد الرياضيات العربي الثاني 2020

نظّمته المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "إدارة التربية"

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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حققت المملكة، ممثلة في مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة"، المركز الأول في أولمبياد الرياضيات العربي الثاني 2020، الذي نظّمته المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "إدارة التربية"، بالشراكة مع مكتب التربية لدول الخليج العربي، بالتنسيق مع اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلم والثقافة.

وفاز أربعة طلبة سعوديين من طلبة التعليم العام الذين درّبتهم مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة" بـ4 ميداليات؛ "ذهبيتين وفضيتين"؛ ليرتفع رصيد المملكة العربية السعودية في إنجازات المسابقات الدولية العلمية إلى 400 إنجاز، وترفع المملكة رصيدها من جوائز الأولمبياد العربي الدولي للرياضيات إلى سبع ميداليات.

وحقق الطالب حمزة إبراهيم ‏الشيخي من إدارة تعليم مكة المكرمة الدرجة الكاملة 40/40 والميدالية الذهبية، وسَبَق له تحقيق أربع ميداليات دولية ذهبية، وثلاث فضيات مع موهبة.. فيما حقق الطالب مروان محمد الخياط من إدارة تعليم مكة المكرمة الدرجة الكاملة 40/40 والميدالية الذهبية، وسَبَق له تحقيق 9 ميداليات دولية مع موهبة (ذهبيتين وفضيتين وخمس برونزيات).. والطالب خالد وليد الجابري من إدارة تعليم مكة المكرمة الميدالية الفضية، وسَبَق له تحقيق ثلاث ميداليات دولية مع موهبة (فضيتين وبرونزية).. والطالب محمد حسين الدبيسي من إدارة تعليم الشرقية الميدالية الفضية، وسَبَق له تحقيق ثلاث ميداليات دولية مع موهبة (فضيتين وبرونزية).

وشاركت المملكة -ممثلة في مؤسسة "موهبة"- في الأولمبياد، تحت إشراف وزارة التعليم بفريق ضم 4 طلاب، هم: (مروان الخياط، وحمزة الشيخي، وخالد الجابري من إدارة تعليم مكة المكرمة، ومحمد الدبيسي من إدارة تعليم الشرقية)، والذي تلقى تدريبًا تجاوز 3000 ساعة على مدار السنوات الأربع الأخيرة.

وشهد الأولمبياد منافسة 50 طالبًا من المتميزين في الرياضيات من 13 دولة عربية، من خلال اختبار يشمل مسائل في الهندسة ونظرية الأعداد والجبر والتركيبات.

وتُعد هذه هي المشاركة الثانية للمملكة في الأولمبياد التي استضافت نسختها الأولى الإدارة العامة للتعليم بمحافظة جدة في 2018 وحقق فيها الفريق السعودي ثلاث ميداليات وشاركت فيها 13 دولة عربية.

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