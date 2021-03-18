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الإيداع وإعادة التصدير بميناء جدة تحصد جائزة منصة سلاسل الإمداد 2021

لقدرتها على تقديم حلول لوجستية رائدة وتسهيل عبور الشحنات البحرية والبرية والجوية

حصلت منطقة الإيداع وإعادة التصدير بميناء جدة الإسلامي على جائزة "منصة سلاسل الإمداد للشرق الأوسط 2021" ضمن سلسلة جوائز Logistics Middle East السنوية المنظمة من قبل ITP العالمية، خلال حفل أقيم في مدينة دبي لتكريم الشركات اللوجستية الإقليمية المتميزة.

وتأتي الجائزة التي نالتها منطقة الإيداع وإعادة التصدير والذي تديرها الشركة السعودية لتنمية التجارة والصادرات LogiPoint لقدرتها على تقديم حلول لوجستية رائدة مثل إطلاق ممرات عبور تربط بين منطقة الإيداع وإعادة التصدير بميناء جدة الإسلامي ودول مجلس التعاون الخليجي واخرى تربطها بالمطارات السعودية بهدف تسهيل عبور الشحنات البحرية والبرية والجوية من خلال وسائط متعددة وربطها بجميع المنافذ. علاوة على ذلك، إنشاء أول قرية في منطقة الإيداع لخدمة مناولة الطرود السريعة والتجارة الإلكترونية في ميناء جدة الإسلامي.

وتعد هذه الرغبة في التطور والتغيير باستمرار مع احتياجات السوق هي التي تساعد LogiPoint على الاستمرار في أن تكون محور أساسي لسلسلة التوريد المفضل في المنطقة.

وقال فاروق شيخ، الرئيس التنفيذي لشركة LogiPoint،" إن مهمة الشركة لا تزال تتمثل في تمكين الخدمات اللوجستية والصادرات والمنتجات المحلية وتسهيل النمو التجاري والاقتصادي وجذب الاستثمارات الأجنبية للمساهمة في جعل المملكة منصة لوجستية عالمية واعدة تماشيا مع رؤية 2030".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الإيداع وإعادة التصدير بميناء جدة تحصد جائزة منصة سلاسل الإمداد 2021
سبق

حصلت منطقة الإيداع وإعادة التصدير بميناء جدة الإسلامي على جائزة "منصة سلاسل الإمداد للشرق الأوسط 2021" ضمن سلسلة جوائز Logistics Middle East السنوية المنظمة من قبل ITP العالمية، خلال حفل أقيم في مدينة دبي لتكريم الشركات اللوجستية الإقليمية المتميزة.

وتأتي الجائزة التي نالتها منطقة الإيداع وإعادة التصدير والذي تديرها الشركة السعودية لتنمية التجارة والصادرات LogiPoint لقدرتها على تقديم حلول لوجستية رائدة مثل إطلاق ممرات عبور تربط بين منطقة الإيداع وإعادة التصدير بميناء جدة الإسلامي ودول مجلس التعاون الخليجي واخرى تربطها بالمطارات السعودية بهدف تسهيل عبور الشحنات البحرية والبرية والجوية من خلال وسائط متعددة وربطها بجميع المنافذ. علاوة على ذلك، إنشاء أول قرية في منطقة الإيداع لخدمة مناولة الطرود السريعة والتجارة الإلكترونية في ميناء جدة الإسلامي.

وتعد هذه الرغبة في التطور والتغيير باستمرار مع احتياجات السوق هي التي تساعد LogiPoint على الاستمرار في أن تكون محور أساسي لسلسلة التوريد المفضل في المنطقة.

وقال فاروق شيخ، الرئيس التنفيذي لشركة LogiPoint،" إن مهمة الشركة لا تزال تتمثل في تمكين الخدمات اللوجستية والصادرات والمنتجات المحلية وتسهيل النمو التجاري والاقتصادي وجذب الاستثمارات الأجنبية للمساهمة في جعل المملكة منصة لوجستية عالمية واعدة تماشيا مع رؤية 2030".

18 مارس 2021 - 5 شعبان 1442
11:36 AM

الإيداع وإعادة التصدير بميناء جدة تحصد جائزة منصة سلاسل الإمداد 2021

لقدرتها على تقديم حلول لوجستية رائدة وتسهيل عبور الشحنات البحرية والبرية والجوية

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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حصلت منطقة الإيداع وإعادة التصدير بميناء جدة الإسلامي على جائزة "منصة سلاسل الإمداد للشرق الأوسط 2021" ضمن سلسلة جوائز Logistics Middle East السنوية المنظمة من قبل ITP العالمية، خلال حفل أقيم في مدينة دبي لتكريم الشركات اللوجستية الإقليمية المتميزة.

وتأتي الجائزة التي نالتها منطقة الإيداع وإعادة التصدير والذي تديرها الشركة السعودية لتنمية التجارة والصادرات LogiPoint لقدرتها على تقديم حلول لوجستية رائدة مثل إطلاق ممرات عبور تربط بين منطقة الإيداع وإعادة التصدير بميناء جدة الإسلامي ودول مجلس التعاون الخليجي واخرى تربطها بالمطارات السعودية بهدف تسهيل عبور الشحنات البحرية والبرية والجوية من خلال وسائط متعددة وربطها بجميع المنافذ. علاوة على ذلك، إنشاء أول قرية في منطقة الإيداع لخدمة مناولة الطرود السريعة والتجارة الإلكترونية في ميناء جدة الإسلامي.

وتعد هذه الرغبة في التطور والتغيير باستمرار مع احتياجات السوق هي التي تساعد LogiPoint على الاستمرار في أن تكون محور أساسي لسلسلة التوريد المفضل في المنطقة.

وقال فاروق شيخ، الرئيس التنفيذي لشركة LogiPoint،" إن مهمة الشركة لا تزال تتمثل في تمكين الخدمات اللوجستية والصادرات والمنتجات المحلية وتسهيل النمو التجاري والاقتصادي وجذب الاستثمارات الأجنبية للمساهمة في جعل المملكة منصة لوجستية عالمية واعدة تماشيا مع رؤية 2030".

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