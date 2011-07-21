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53  من طلاب المنح الدراسية بجامعة المؤسس يؤدون فريضة الحج لهذا العام

ضمن برنامج الحج للطلاب الدوليين الذي ينظمه الصندوق الخيري بالجامعة

أدى 53 طالبًا من طلاب المنح الدراسية من جنسيات مختلفة بجامعة الملك عبدالعزيز فريضة الحج لهذا العام، ضمن برنامج الحج للطلاب الدوليين الذي تنظمه الجامعة، ممثلة في الصندوق الخيري ووكالة المنح الدراسية بعمادة شؤون الطلاب والذي يستهدف الطلاب الدوليين المتوقع تخرجهم هذا العام وبدعم من المؤسسات الخيرية ورجال الأعمال.

ويهدف البرنامج إلى تمكين الطلاب من أداء فريضة الحج وتعريفهم بجهود المملكة في خدمة حجاج بيت الله الحرام وما تشهده من نهضة علمية واقتصادية، واجتماعية.

وأوضح رئيس مجلس الصندوق الخيري عميد شؤون الطلاب الدكتور مسعود بن محمد القحطاني، أن البرنامج يعد استكمالًا لما توليه الجامعة من عناية واهتمام بطلاب المنح الدراسية، وترجمة لأهداف الصندوق الخيري لدعم برامج طلاب المنح من خلال رعايتهم وإعانتهم على أداء فريضة الحج، وتقديم كافة التسهيلات والخدمات لهم بتوجيه من رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي.

وأشاد القحطاني بالشراكات الفاعلة مع المؤسسات الخيرية الداعمة ورجال الأعمال الداعمين وتكفلهم بتكاليف الحج المالية والبالغة 850 ألف ريال، وهي تكلفة حج 53 طالبًا دوليين، وقدم شكره لمؤسسة ابراهيم العنقري وذريته الخيرية، وأوقاف الشيخ علي بن عبدالعزيز الضويان، ومؤسسة السبيعي الخيرية، والشيخ عبدالرحمن بن سعد الموسى، والمهندس أحمد بن صالح الرماح، وورثة الشيخ عبدالكريم عبدالعزيز الخريجي، وشركة آفاق الحكمة للتنمية، ومؤسسة عبداللطيف العيسى الخيرية.

وأعرب الطلاب الدوليون المشاركون في البرنامج عن سعادتهم بإتاحة الفرصة لهم لأداء فريضة الحج وقدموا شكرهم الجزيل لجامعة الملك عبدالعزيز ممثلة في وكالة المنح الدراسية والصندوق الخيري بعمادة شؤون الطلاب.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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53  من طلاب المنح الدراسية بجامعة المؤسس يؤدون فريضة الحج لهذا العام
سبق

أدى 53 طالبًا من طلاب المنح الدراسية من جنسيات مختلفة بجامعة الملك عبدالعزيز فريضة الحج لهذا العام، ضمن برنامج الحج للطلاب الدوليين الذي تنظمه الجامعة، ممثلة في الصندوق الخيري ووكالة المنح الدراسية بعمادة شؤون الطلاب والذي يستهدف الطلاب الدوليين المتوقع تخرجهم هذا العام وبدعم من المؤسسات الخيرية ورجال الأعمال.

ويهدف البرنامج إلى تمكين الطلاب من أداء فريضة الحج وتعريفهم بجهود المملكة في خدمة حجاج بيت الله الحرام وما تشهده من نهضة علمية واقتصادية، واجتماعية.

وأوضح رئيس مجلس الصندوق الخيري عميد شؤون الطلاب الدكتور مسعود بن محمد القحطاني، أن البرنامج يعد استكمالًا لما توليه الجامعة من عناية واهتمام بطلاب المنح الدراسية، وترجمة لأهداف الصندوق الخيري لدعم برامج طلاب المنح من خلال رعايتهم وإعانتهم على أداء فريضة الحج، وتقديم كافة التسهيلات والخدمات لهم بتوجيه من رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي.

وأشاد القحطاني بالشراكات الفاعلة مع المؤسسات الخيرية الداعمة ورجال الأعمال الداعمين وتكفلهم بتكاليف الحج المالية والبالغة 850 ألف ريال، وهي تكلفة حج 53 طالبًا دوليين، وقدم شكره لمؤسسة ابراهيم العنقري وذريته الخيرية، وأوقاف الشيخ علي بن عبدالعزيز الضويان، ومؤسسة السبيعي الخيرية، والشيخ عبدالرحمن بن سعد الموسى، والمهندس أحمد بن صالح الرماح، وورثة الشيخ عبدالكريم عبدالعزيز الخريجي، وشركة آفاق الحكمة للتنمية، ومؤسسة عبداللطيف العيسى الخيرية.

وأعرب الطلاب الدوليون المشاركون في البرنامج عن سعادتهم بإتاحة الفرصة لهم لأداء فريضة الحج وقدموا شكرهم الجزيل لجامعة الملك عبدالعزيز ممثلة في وكالة المنح الدراسية والصندوق الخيري بعمادة شؤون الطلاب.

21 يوليو 2021 - 11 ذو الحجة 1442
01:23 PM

53  من طلاب المنح الدراسية بجامعة المؤسس يؤدون فريضة الحج لهذا العام

ضمن برنامج الحج للطلاب الدوليين الذي ينظمه الصندوق الخيري بالجامعة

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عبدالله الراجحي - جدة
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أدى 53 طالبًا من طلاب المنح الدراسية من جنسيات مختلفة بجامعة الملك عبدالعزيز فريضة الحج لهذا العام، ضمن برنامج الحج للطلاب الدوليين الذي تنظمه الجامعة، ممثلة في الصندوق الخيري ووكالة المنح الدراسية بعمادة شؤون الطلاب والذي يستهدف الطلاب الدوليين المتوقع تخرجهم هذا العام وبدعم من المؤسسات الخيرية ورجال الأعمال.

ويهدف البرنامج إلى تمكين الطلاب من أداء فريضة الحج وتعريفهم بجهود المملكة في خدمة حجاج بيت الله الحرام وما تشهده من نهضة علمية واقتصادية، واجتماعية.

وأوضح رئيس مجلس الصندوق الخيري عميد شؤون الطلاب الدكتور مسعود بن محمد القحطاني، أن البرنامج يعد استكمالًا لما توليه الجامعة من عناية واهتمام بطلاب المنح الدراسية، وترجمة لأهداف الصندوق الخيري لدعم برامج طلاب المنح من خلال رعايتهم وإعانتهم على أداء فريضة الحج، وتقديم كافة التسهيلات والخدمات لهم بتوجيه من رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي.

وأشاد القحطاني بالشراكات الفاعلة مع المؤسسات الخيرية الداعمة ورجال الأعمال الداعمين وتكفلهم بتكاليف الحج المالية والبالغة 850 ألف ريال، وهي تكلفة حج 53 طالبًا دوليين، وقدم شكره لمؤسسة ابراهيم العنقري وذريته الخيرية، وأوقاف الشيخ علي بن عبدالعزيز الضويان، ومؤسسة السبيعي الخيرية، والشيخ عبدالرحمن بن سعد الموسى، والمهندس أحمد بن صالح الرماح، وورثة الشيخ عبدالكريم عبدالعزيز الخريجي، وشركة آفاق الحكمة للتنمية، ومؤسسة عبداللطيف العيسى الخيرية.

وأعرب الطلاب الدوليون المشاركون في البرنامج عن سعادتهم بإتاحة الفرصة لهم لأداء فريضة الحج وقدموا شكرهم الجزيل لجامعة الملك عبدالعزيز ممثلة في وكالة المنح الدراسية والصندوق الخيري بعمادة شؤون الطلاب.

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