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"الصحة": تسجيل 353 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 305 خلال الـ24 ساعة الماضية

مصرع وإصابة 5 أشخاص في حادث مروري بمكة

فرق الهلال الأحمر باشرت الموقع ونقلت المصابين

لقي شخص مصرعه وأصيب خمسة أشخاص آخرين نتيجة حادث تصادم بمكة المكرمة.

وفي التفاصيل: تلقت غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر السعودي بالعاصمة المقدسة، ظهر اليوم الجمعة، بلاغًا من العمليات الموحدة، يفيد بوجود حادث تصادم وانقلاب في العكيشية بمكة المكرمة، وفور تلقي البلاغ تم توجيه ثلاث فرق إسعافية.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم هيئة الهلال الأحمر السعودي بالعاصمة المقدسة عبدالعزيز بادومان، أنه حين وصول أول فرقة للموقع تبين وجود حالة وفاة وإصابة خطيرة وإصابتين متوسطتي الخطورة وإصابتين بسيطتين.

وتم تقديم الخدمة الإسعافية للمصابين ونقلهم إلى مستشفى النور التخصصي بمكة المكرمة.

حادث مروري هيئة الهلال الأحمر

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مصرع وإصابة 5 أشخاص في حادث مروري بمكة
سبق

لقي شخص مصرعه وأصيب خمسة أشخاص آخرين نتيجة حادث تصادم بمكة المكرمة.

وفي التفاصيل: تلقت غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر السعودي بالعاصمة المقدسة، ظهر اليوم الجمعة، بلاغًا من العمليات الموحدة، يفيد بوجود حادث تصادم وانقلاب في العكيشية بمكة المكرمة، وفور تلقي البلاغ تم توجيه ثلاث فرق إسعافية.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم هيئة الهلال الأحمر السعودي بالعاصمة المقدسة عبدالعزيز بادومان، أنه حين وصول أول فرقة للموقع تبين وجود حالة وفاة وإصابة خطيرة وإصابتين متوسطتي الخطورة وإصابتين بسيطتين.

وتم تقديم الخدمة الإسعافية للمصابين ونقلهم إلى مستشفى النور التخصصي بمكة المكرمة.

12 فبراير 2021 - 30 جمادى الآخر 1442
04:47 PM

مصرع وإصابة 5 أشخاص في حادث مروري بمكة

فرق الهلال الأحمر باشرت الموقع ونقلت المصابين

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
2
2,182

لقي شخص مصرعه وأصيب خمسة أشخاص آخرين نتيجة حادث تصادم بمكة المكرمة.

وفي التفاصيل: تلقت غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر السعودي بالعاصمة المقدسة، ظهر اليوم الجمعة، بلاغًا من العمليات الموحدة، يفيد بوجود حادث تصادم وانقلاب في العكيشية بمكة المكرمة، وفور تلقي البلاغ تم توجيه ثلاث فرق إسعافية.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم هيئة الهلال الأحمر السعودي بالعاصمة المقدسة عبدالعزيز بادومان، أنه حين وصول أول فرقة للموقع تبين وجود حالة وفاة وإصابة خطيرة وإصابتين متوسطتي الخطورة وإصابتين بسيطتين.

وتم تقديم الخدمة الإسعافية للمصابين ونقلهم إلى مستشفى النور التخصصي بمكة المكرمة.

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