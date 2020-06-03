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الصين تسجّل إصابة مؤكدة بكورونا و4 حالات دون أعراض

وصل العدد الإجمالي للإصابات في البر الرئيس إلى 83021 حالة

قالت لجنة الصحة الوطنية في الصين، إن البلاد سجّلت إصابة واحدة مؤكّدة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الثاني من يونيو وأربع حالات لم تظهر عليها أعراض.. وأضافت، أن حالة الإصابة المؤكّدة وافدة من الخارج.

كان بر الصين الرئيس قد سجّل خمس حالات مؤكّدة في أول يونيو جميعها وافدة من الخارج، إضافة إلى عشر حالات دون أعراض.

ووفق "رويترز" لا تحسب الصين المرضى الذين لا تظهر عليهم أعراض المرض كحالات مؤكّدة.

وبذلك يصل العدد الإجمالي لإصابات كورونا في البر الرئيس، إلى 83021 ويظل عدد وفيات المرض مستقراً عند 4634.

الصين فيروس كورونا الجديد

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الصين تسجّل إصابة مؤكدة بكورونا و4 حالات دون أعراض
سبق

قالت لجنة الصحة الوطنية في الصين، إن البلاد سجّلت إصابة واحدة مؤكّدة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الثاني من يونيو وأربع حالات لم تظهر عليها أعراض.. وأضافت، أن حالة الإصابة المؤكّدة وافدة من الخارج.

كان بر الصين الرئيس قد سجّل خمس حالات مؤكّدة في أول يونيو جميعها وافدة من الخارج، إضافة إلى عشر حالات دون أعراض.

ووفق "رويترز" لا تحسب الصين المرضى الذين لا تظهر عليهم أعراض المرض كحالات مؤكّدة.

وبذلك يصل العدد الإجمالي لإصابات كورونا في البر الرئيس، إلى 83021 ويظل عدد وفيات المرض مستقراً عند 4634.

03 يونيو 2020 - 11 شوّال 1441
09:18 AM

الصين تسجّل إصابة مؤكدة بكورونا و4 حالات دون أعراض

وصل العدد الإجمالي للإصابات في البر الرئيس إلى 83021 حالة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قالت لجنة الصحة الوطنية في الصين، إن البلاد سجّلت إصابة واحدة مؤكّدة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الثاني من يونيو وأربع حالات لم تظهر عليها أعراض.. وأضافت، أن حالة الإصابة المؤكّدة وافدة من الخارج.

كان بر الصين الرئيس قد سجّل خمس حالات مؤكّدة في أول يونيو جميعها وافدة من الخارج، إضافة إلى عشر حالات دون أعراض.

ووفق "رويترز" لا تحسب الصين المرضى الذين لا تظهر عليهم أعراض المرض كحالات مؤكّدة.

وبذلك يصل العدد الإجمالي لإصابات كورونا في البر الرئيس، إلى 83021 ويظل عدد وفيات المرض مستقراً عند 4634.

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