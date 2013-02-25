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كورونا في الولايات المتحدة خلال 24 ساعة.. 69.563 إصابة و2.130 وفاة جديدة

وفقًا لإحصائيات المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال 24 ساعة الماضية 69.563 إصابة و2.130 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.

ووفقًا للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، وصل عدد الإصابات الإجمالي بالفيروس في الولايات المتحدة إلى 28.065.327؛ فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس 501.181 وفاة.

فيروس كورونا الجديد

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كورونا في الولايات المتحدة خلال 24 ساعة.. 69.563 إصابة و2.130 وفاة جديدة
سبق

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال 24 ساعة الماضية 69.563 إصابة و2.130 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.

ووفقًا للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، وصل عدد الإصابات الإجمالي بالفيروس في الولايات المتحدة إلى 28.065.327؛ فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس 501.181 وفاة.

25 فبراير 2021 - 13 رجب 1442
08:28 AM

كورونا في الولايات المتحدة خلال 24 ساعة.. 69.563 إصابة و2.130 وفاة جديدة

وفقًا لإحصائيات المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - واشنطن
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سجلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال 24 ساعة الماضية 69.563 إصابة و2.130 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.

ووفقًا للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، وصل عدد الإصابات الإجمالي بالفيروس في الولايات المتحدة إلى 28.065.327؛ فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس 501.181 وفاة.

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