ووفقًا للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، وصل عدد الإصابات الإجمالي بالفيروس في الولايات المتحدة إلى 28.065.327؛ فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس 501.181 وفاة.

كورونا في الولايات المتحدة خلال 24 ساعة.. 69.563 إصابة و2.130 وفاة جديدة وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2021-02-25 سجلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال 24 ساعة الماضية 69.563 إصابة و2.130 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد. ووفقًا للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، وصل عدد الإصابات الإجمالي بالفيروس في الولايات المتحدة إلى 28.065.327؛ فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس 501.181 وفاة.

25 فبراير 2021 - 13 رجب 1442 08:28 AM

كورونا في الولايات المتحدة خلال 24 ساعة.. 69.563 إصابة و2.130 وفاة جديدة وفقًا لإحصائيات المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها





A A A





0 مشاركة

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال 24 ساعة الماضية 69.563 إصابة و2.130 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.

ووفقًا للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، وصل عدد الإصابات الإجمالي بالفيروس في الولايات المتحدة إلى 28.065.327؛ فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس 501.181 وفاة.