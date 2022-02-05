النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الشباب" بـ"ريمونتادا" يزيد من جراح "الحزم".. ويقفز للوصافة

في افتتاح الجولة 19 من دوري المحترفين.. "فييتو" يسجل

زاد الشباب من جراح شقيقه الحزم في المباراة التي جمعت الفريقين عصر اليوم ضمن مباريات الدوري السعودي للمحترفين.

وانتهت المباراة التي جمعت الفريقين، في افتتاح مباريات الجولة 19 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم، بفوز الشباب بهدفين لهدف.

كان الحزم هو البادئ بالتسجيل عن طريق محترفه أولاجون في الدقيقة 39 قبل أن يتعادل للشباب كارلوس جونيور في الدقيقة 44 ويضيف الوافد الجديد لوسيانو فييتو الهدف الثاني للشباب في الدقيقة 51.

يُذكر أن المباراة شهدت هدفًا ثالثًا لصالح الشباب عن طريق نواف العابد قبل أن يعود الحكم لتقنية الڤار ويقوم بإلغائه.

بتلك النتيجة يرتفع رصيد نادي الشباب للنقطة رقم 37؛ في حين توقف رصيد الحزم عند النقطة رقم 14.

الشباب الحزم ريمونتادا دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
"الشباب" بـ"ريمونتادا" يزيد من جراح "الحزم".. ويقفز للوصافة
سبق

زاد الشباب من جراح شقيقه الحزم في المباراة التي جمعت الفريقين عصر اليوم ضمن مباريات الدوري السعودي للمحترفين.

وانتهت المباراة التي جمعت الفريقين، في افتتاح مباريات الجولة 19 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم، بفوز الشباب بهدفين لهدف.

كان الحزم هو البادئ بالتسجيل عن طريق محترفه أولاجون في الدقيقة 39 قبل أن يتعادل للشباب كارلوس جونيور في الدقيقة 44 ويضيف الوافد الجديد لوسيانو فييتو الهدف الثاني للشباب في الدقيقة 51.

يُذكر أن المباراة شهدت هدفًا ثالثًا لصالح الشباب عن طريق نواف العابد قبل أن يعود الحكم لتقنية الڤار ويقوم بإلغائه.

بتلك النتيجة يرتفع رصيد نادي الشباب للنقطة رقم 37؛ في حين توقف رصيد الحزم عند النقطة رقم 14.

05 فبراير 2022 - 4 رجب 1443
06:02 PM

"الشباب" بـ"ريمونتادا" يزيد من جراح "الحزم".. ويقفز للوصافة

في افتتاح الجولة 19 من دوري المحترفين.. "فييتو" يسجل

A A A
محمد السيّد - الرياض
0
2,126

زاد الشباب من جراح شقيقه الحزم في المباراة التي جمعت الفريقين عصر اليوم ضمن مباريات الدوري السعودي للمحترفين.

وانتهت المباراة التي جمعت الفريقين، في افتتاح مباريات الجولة 19 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم، بفوز الشباب بهدفين لهدف.

كان الحزم هو البادئ بالتسجيل عن طريق محترفه أولاجون في الدقيقة 39 قبل أن يتعادل للشباب كارلوس جونيور في الدقيقة 44 ويضيف الوافد الجديد لوسيانو فييتو الهدف الثاني للشباب في الدقيقة 51.

يُذكر أن المباراة شهدت هدفًا ثالثًا لصالح الشباب عن طريق نواف العابد قبل أن يعود الحكم لتقنية الڤار ويقوم بإلغائه.

بتلك النتيجة يرتفع رصيد نادي الشباب للنقطة رقم 37؛ في حين توقف رصيد الحزم عند النقطة رقم 14.

اعلان

بالأرقام

200 مليار دولار ..

200 مليار دولار ..

04 فبراير
9,236
142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
15,218
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,933
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
15,015

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة