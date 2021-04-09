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القيادة تعزي ملكة بريطانيا والأمير تشارلز في وفاة فيليب دوق إدنبرة

عبر أربع برقيات من خادم الحرمين وسمو ولي عهده الأمين

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة لملكة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية الملكة اليزابيث الثانية في وفاة الأمير فيليب دوق إدنبرة.

وقال الملك المفدى:" تلقينا بحزن بالغ نبأ وفاة الأمير فيليب دوق إدنبرة، ونعرب لجلالتكم وللعائلة المالكة ولشعب المملكة المتحدة الصديق عن أحر التعازي، وأصدق المواساة، راجين ألا تروا أي سوء أو مكروه".

كما بعث خادم الحرمين الشريفين -أيده الله- برقية عزاء ومواساة للأمير تشارلز أمير ويلز في وفاة الأمير فيليب دوق إدنبرة قال فيها:" تلقينا بحزن بالغ نبأ وفاة والدكم الأمير فيليب دوق إدنبرة، ونعرب لسموكم وللعائلة المالكة عن أحر التعازي، وأصدق المواساة، راجين ألا تروا أي سوء أو مكروه".

في سياق متصل بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة لملكة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية الملكة اليزابيث الثانية في وفاة الأمير فيليب دوق إدنبرة.

وقال سمو ولي العهد:" تلقيت بكثير من الحزن والأسى نبأ وفاة الأمير فيليب دوق إدنبرة، وأعرب لجلالتكم وللعائلة المالكة ولشعب المملكة المتحدة الصديق عن بالغ التعازي، وصادق المواساة، راجياً لكم دوام الصحة والسلامة، وألا تروا أي سوء".

كما بعث سموه برقية عزاء ومواساة للأمير تشارلز أمير ويلز في وفاة الأمير فيليب دوق إدنبرة قال فيها:" تلقيت بكثير من الحزن والأسى نبأ وفاة والدكم الأمير فيليب دوق إدنبرة، وأعرب لسموكم وللعائلة المالكة عن بالغ التعازي، وصادق المواساة، راجياً لكم دوام الصحة والسلامة، وألا تروا أي سوء".

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد الأمير محمد بن سلمان

الرئيسية/ المملكة / محليات

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القيادة تعزي ملكة بريطانيا والأمير تشارلز في وفاة فيليب دوق إدنبرة
سبق

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة لملكة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية الملكة اليزابيث الثانية في وفاة الأمير فيليب دوق إدنبرة.

وقال الملك المفدى:" تلقينا بحزن بالغ نبأ وفاة الأمير فيليب دوق إدنبرة، ونعرب لجلالتكم وللعائلة المالكة ولشعب المملكة المتحدة الصديق عن أحر التعازي، وأصدق المواساة، راجين ألا تروا أي سوء أو مكروه".

كما بعث خادم الحرمين الشريفين -أيده الله- برقية عزاء ومواساة للأمير تشارلز أمير ويلز في وفاة الأمير فيليب دوق إدنبرة قال فيها:" تلقينا بحزن بالغ نبأ وفاة والدكم الأمير فيليب دوق إدنبرة، ونعرب لسموكم وللعائلة المالكة عن أحر التعازي، وأصدق المواساة، راجين ألا تروا أي سوء أو مكروه".

في سياق متصل بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة لملكة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية الملكة اليزابيث الثانية في وفاة الأمير فيليب دوق إدنبرة.

وقال سمو ولي العهد:" تلقيت بكثير من الحزن والأسى نبأ وفاة الأمير فيليب دوق إدنبرة، وأعرب لجلالتكم وللعائلة المالكة ولشعب المملكة المتحدة الصديق عن بالغ التعازي، وصادق المواساة، راجياً لكم دوام الصحة والسلامة، وألا تروا أي سوء".

كما بعث سموه برقية عزاء ومواساة للأمير تشارلز أمير ويلز في وفاة الأمير فيليب دوق إدنبرة قال فيها:" تلقيت بكثير من الحزن والأسى نبأ وفاة والدكم الأمير فيليب دوق إدنبرة، وأعرب لسموكم وللعائلة المالكة عن بالغ التعازي، وصادق المواساة، راجياً لكم دوام الصحة والسلامة، وألا تروا أي سوء".

09 إبريل 2021 - 27 شعبان 1442
09:55 PM
اخر تعديل
09 إبريل 2021 - 27 شعبان 1442
10:42 PM

القيادة تعزي ملكة بريطانيا والأمير تشارلز في وفاة فيليب دوق إدنبرة

عبر أربع برقيات من خادم الحرمين وسمو ولي عهده الأمين

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة لملكة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية الملكة اليزابيث الثانية في وفاة الأمير فيليب دوق إدنبرة.

وقال الملك المفدى:" تلقينا بحزن بالغ نبأ وفاة الأمير فيليب دوق إدنبرة، ونعرب لجلالتكم وللعائلة المالكة ولشعب المملكة المتحدة الصديق عن أحر التعازي، وأصدق المواساة، راجين ألا تروا أي سوء أو مكروه".

كما بعث خادم الحرمين الشريفين -أيده الله- برقية عزاء ومواساة للأمير تشارلز أمير ويلز في وفاة الأمير فيليب دوق إدنبرة قال فيها:" تلقينا بحزن بالغ نبأ وفاة والدكم الأمير فيليب دوق إدنبرة، ونعرب لسموكم وللعائلة المالكة عن أحر التعازي، وأصدق المواساة، راجين ألا تروا أي سوء أو مكروه".

في سياق متصل بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة لملكة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية الملكة اليزابيث الثانية في وفاة الأمير فيليب دوق إدنبرة.

وقال سمو ولي العهد:" تلقيت بكثير من الحزن والأسى نبأ وفاة الأمير فيليب دوق إدنبرة، وأعرب لجلالتكم وللعائلة المالكة ولشعب المملكة المتحدة الصديق عن بالغ التعازي، وصادق المواساة، راجياً لكم دوام الصحة والسلامة، وألا تروا أي سوء".

كما بعث سموه برقية عزاء ومواساة للأمير تشارلز أمير ويلز في وفاة الأمير فيليب دوق إدنبرة قال فيها:" تلقيت بكثير من الحزن والأسى نبأ وفاة والدكم الأمير فيليب دوق إدنبرة، وأعرب لسموكم وللعائلة المالكة عن بالغ التعازي، وصادق المواساة، راجياً لكم دوام الصحة والسلامة، وألا تروا أي سوء".

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