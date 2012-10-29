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انطلاق مبادرة "سجلهم لنوصلهم" بتعليم الطائف

لتسجيل طلبة التربية الخاصة

انطلقت عصر اليوم مبادرة شركة تطوير لخدمات النقل التعليمي "سجلهم لنوصلهم" بتعليم الطائف، في حديقة الردف.

وتهدف إلى تسجيل طلاب وطالبات التربية الخاصة وأبناء أسر الضمان الاجتماعي مجانًا عبر برنامج "نور" في خدمات النقل التي تستمر لمدة ثلاثة أيام من الساعة الخامسة عصرًا وحتى التاسعة مساء.

يأتي ذلك استكمالاً لخطة الإدارة العامة للتعليم في محافظة الطائف ممثلة في إدارة خدمات الطلاب في مبادرة "سجلهم لنوصلهم"، لتسجيل طلبة التربية الخاصة والأسر الضمانية في خدمة النقل المدرسي للعام الدراسي 1442 في مكاتب التعليم والمدارس.

وتنفيذًا لمبادرة قدمتها شركة تطوير الخدمات النقل التعليمي على مستوى كل إدارات التعليم بالمملكة، لرفع نسب التسجيل في الخدمة تحت عنوان "سجلهم لنوصلهم" للوصول لأكبر شريحة ممكنة من المستفيدين وأولياء الأمور.

ووجه المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف، طلال اللهيبي، جميع المكاتب والمدارس بالإشراف والمتابعة على نشر خطة المبادرة في جميع وسائل التواصل الاجتماعي المعتمدة لمكتب التعليم والمدارس ومراكز تنفيذ المبادرة، لتنفيذها، سواء تم التسجيل في نظام "نور" من أولياء الأمور لأبنائهم من ذوي الاحتياجات الخاصة، والأسر الضمانية، والمدارس المضمومة.

أو من قبل مشرف أو مشرفة النقل بالمدرسة، ودعم مسؤولي نظام "نور" في مكاتب التعليم والمدارس لتحقيق هدف المبادرة أو شفرة الرابط، للمسح السريع عن طريق الجوال.

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انطلاق مبادرة "سجلهم لنوصلهم" بتعليم الطائف
سبق

انطلقت عصر اليوم مبادرة شركة تطوير لخدمات النقل التعليمي "سجلهم لنوصلهم" بتعليم الطائف، في حديقة الردف.

وتهدف إلى تسجيل طلاب وطالبات التربية الخاصة وأبناء أسر الضمان الاجتماعي مجانًا عبر برنامج "نور" في خدمات النقل التي تستمر لمدة ثلاثة أيام من الساعة الخامسة عصرًا وحتى التاسعة مساء.

يأتي ذلك استكمالاً لخطة الإدارة العامة للتعليم في محافظة الطائف ممثلة في إدارة خدمات الطلاب في مبادرة "سجلهم لنوصلهم"، لتسجيل طلبة التربية الخاصة والأسر الضمانية في خدمة النقل المدرسي للعام الدراسي 1442 في مكاتب التعليم والمدارس.

وتنفيذًا لمبادرة قدمتها شركة تطوير الخدمات النقل التعليمي على مستوى كل إدارات التعليم بالمملكة، لرفع نسب التسجيل في الخدمة تحت عنوان "سجلهم لنوصلهم" للوصول لأكبر شريحة ممكنة من المستفيدين وأولياء الأمور.

ووجه المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف، طلال اللهيبي، جميع المكاتب والمدارس بالإشراف والمتابعة على نشر خطة المبادرة في جميع وسائل التواصل الاجتماعي المعتمدة لمكتب التعليم والمدارس ومراكز تنفيذ المبادرة، لتنفيذها، سواء تم التسجيل في نظام "نور" من أولياء الأمور لأبنائهم من ذوي الاحتياجات الخاصة، والأسر الضمانية، والمدارس المضمومة.

أو من قبل مشرف أو مشرفة النقل بالمدرسة، ودعم مسؤولي نظام "نور" في مكاتب التعليم والمدارس لتحقيق هدف المبادرة أو شفرة الرابط، للمسح السريع عن طريق الجوال.

29 أكتوبر 2020 - 12 ربيع الأول 1442
07:08 PM

انطلاق مبادرة "سجلهم لنوصلهم" بتعليم الطائف

لتسجيل طلبة التربية الخاصة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الطائف
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انطلقت عصر اليوم مبادرة شركة تطوير لخدمات النقل التعليمي "سجلهم لنوصلهم" بتعليم الطائف، في حديقة الردف.

وتهدف إلى تسجيل طلاب وطالبات التربية الخاصة وأبناء أسر الضمان الاجتماعي مجانًا عبر برنامج "نور" في خدمات النقل التي تستمر لمدة ثلاثة أيام من الساعة الخامسة عصرًا وحتى التاسعة مساء.

يأتي ذلك استكمالاً لخطة الإدارة العامة للتعليم في محافظة الطائف ممثلة في إدارة خدمات الطلاب في مبادرة "سجلهم لنوصلهم"، لتسجيل طلبة التربية الخاصة والأسر الضمانية في خدمة النقل المدرسي للعام الدراسي 1442 في مكاتب التعليم والمدارس.

وتنفيذًا لمبادرة قدمتها شركة تطوير الخدمات النقل التعليمي على مستوى كل إدارات التعليم بالمملكة، لرفع نسب التسجيل في الخدمة تحت عنوان "سجلهم لنوصلهم" للوصول لأكبر شريحة ممكنة من المستفيدين وأولياء الأمور.

ووجه المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف، طلال اللهيبي، جميع المكاتب والمدارس بالإشراف والمتابعة على نشر خطة المبادرة في جميع وسائل التواصل الاجتماعي المعتمدة لمكتب التعليم والمدارس ومراكز تنفيذ المبادرة، لتنفيذها، سواء تم التسجيل في نظام "نور" من أولياء الأمور لأبنائهم من ذوي الاحتياجات الخاصة، والأسر الضمانية، والمدارس المضمومة.

أو من قبل مشرف أو مشرفة النقل بالمدرسة، ودعم مسؤولي نظام "نور" في مكاتب التعليم والمدارس لتحقيق هدف المبادرة أو شفرة الرابط، للمسح السريع عن طريق الجوال.

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