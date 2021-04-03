طيران الإمارات يطلق خدمة "الزفاف الجوي" فهل تكون "مزحة أبريل"؟!

متاحة من أول أبريل

كشفت شركة "طيران الإمارات" عن أنها ستطلق خدمة زفاف خاصة على متن طائراتها من طراز إيرباص أيه 380 العملاقة، وقالت الناقلة عبر حسابها على فيسبوك: يسرنا إطلاق خدمة زفاف خاصة للذين يرغبون في عقد قرانهم على ارتفاع 40 ألف قدم "سنأخذ الحب إلى آفاق جديدة".

وأضافت أن الخدمة الجديدة ستكون متاحة اعتبارًا من 1 أبريل 2021، موضحة أنه يمكن للراغبين بذلك التخطيط ليومهم المثالي على متن الطائرة العملاقة المتوفرة على مسارات محددة، وبحسب الإعلان المنشور على صفحة الناقلة تظهر صورة لعروسين وعلامة على شكل القلب بيضاء اللون بتاريخ الأول من أبريل من عام 2021.

وتسبب الإعلان في إثارة الجدل بين متابعي الناقلة على حسابات التواصل الاجتماعي نظرًا لتزامنه مع تاريخ الأول من أبريل، وهو مناسبة تقليدية في عدد من الدول وتعارف الناس عليها على أنها "كذبة أبريل"، واعتبر البعض الإعلان مزحة من طيران الإمارات لمعايدة متابعيها بطريقة مريحة، فيما رجح آخرون أن يكون ذلك حقيقة في ظل الخدمات الاستثنائية والمتميزة التي تقدمها الناقلة؛ وفق روسيا اليوم.