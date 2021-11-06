النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"التجارة" تحذّر من التعامل مع المواقع والروابط المشبوهة وتدعو إلى الإبلاغ عنها

قالت: تجذب الأشخاص بكلمات مثل "قدم شكواك مجاناً" و"استرجع أموالك"

حذّرت وزارة التجارة من التعامل مع أيّ مواقع أو روابط مشبوهة؛ داعية إلى ضرورة الإبلاغ عنها.

وبيّنت الوزارة في إنفوجرافيك عبر حسابها الرسمي بتويتر، أن هذه المواقع أو الروابط تستهدف الأشخاص من خلال كلمات، مثل "نستقبل البلاغات" أو "استرجع أموالك خلال 24 ساعة" و "قدّم بلاغاً وسوف نساعدك أو قدّم شكواك مجاناً".

وأضافت: إن آلية الإبلاغ عن تلك الروابط والمواقع تكون عبر الاتصال بالرقم 1900 أو التواصل عبر تطبيق "بلاغ تجاري".

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"التجارة" تحذّر من التعامل مع المواقع والروابط المشبوهة وتدعو إلى الإبلاغ عنها
سبق

حذّرت وزارة التجارة من التعامل مع أيّ مواقع أو روابط مشبوهة؛ داعية إلى ضرورة الإبلاغ عنها.

وبيّنت الوزارة في إنفوجرافيك عبر حسابها الرسمي بتويتر، أن هذه المواقع أو الروابط تستهدف الأشخاص من خلال كلمات، مثل "نستقبل البلاغات" أو "استرجع أموالك خلال 24 ساعة" و "قدّم بلاغاً وسوف نساعدك أو قدّم شكواك مجاناً".

وأضافت: إن آلية الإبلاغ عن تلك الروابط والمواقع تكون عبر الاتصال بالرقم 1900 أو التواصل عبر تطبيق "بلاغ تجاري".

06 نوفمبر 2021 - 1 ربيع الآخر 1443
12:49 PM

"التجارة" تحذّر من التعامل مع المواقع والروابط المشبوهة وتدعو إلى الإبلاغ عنها

قالت: تجذب الأشخاص بكلمات مثل "قدم شكواك مجاناً" و"استرجع أموالك"

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
521

حذّرت وزارة التجارة من التعامل مع أيّ مواقع أو روابط مشبوهة؛ داعية إلى ضرورة الإبلاغ عنها.

وبيّنت الوزارة في إنفوجرافيك عبر حسابها الرسمي بتويتر، أن هذه المواقع أو الروابط تستهدف الأشخاص من خلال كلمات، مثل "نستقبل البلاغات" أو "استرجع أموالك خلال 24 ساعة" و "قدّم بلاغاً وسوف نساعدك أو قدّم شكواك مجاناً".

وأضافت: إن آلية الإبلاغ عن تلك الروابط والمواقع تكون عبر الاتصال بالرقم 1900 أو التواصل عبر تطبيق "بلاغ تجاري".

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
12,122
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
11,983
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,091
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,167

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

أما آن لإعلامنا أن يتسعود؟

أما آن لإعلامنا أن يتسعود؟

بندر مغرم الشهري
التحليل العقاري والتضليل..!

التحليل العقاري والتضليل..!

عبدالرحمن المرشد
قرداحي.. وقصة الذئب

قرداحي.. وقصة الذئب

ماجد البريكان
أحمق من.. "وزير"

أحمق من.. "وزير"

مها الجبر
"ما فينا" نتحمل "هيك" تصرفات

"ما فينا" نتحمل "هيك" تصرفات

حسن آل عمير
الصحافي.. وكاريزما المذيع..!

الصحافي.. وكاريزما المذيع..!

ماجد الحربي
"قرداحي" يستعين بصديق السوء

"قرداحي" يستعين بصديق السوء

علي آل شرمة
هل هناك خطر من المُفترسات؟

هل هناك خطر من المُفترسات؟

عبدالمحسن الحارثي
مهارات في التعامل الوظيفي

مهارات في التعامل الوظيفي

عبدالغني الشيخ
خُذْها ولا تُشاوِر؟

خُذْها ولا تُشاوِر؟

عبدالرحمن المرشد
الصناعات العسكرية.. حين يصبح الحلم واقعًا

الصناعات العسكرية.. حين يصبح الحلم واقعًا

بندر مغرم الشهري
فوضى وعدم وعي

فوضى وعدم وعي

مها الجبر

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة