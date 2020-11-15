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"الأرصاد": سماء غائمة تتخللها سحب رعدية ممطرة على الأجزاء الشمالية للمملكة والمرتفعات

رياح مثيرة للأتربة والغبار على الوسطى والشمالية

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، سماءً غائمة جزئياً تتخللها سحب رعدية ممطرة على الأجزاء الشمالية للمملكة، كذلك على المرتفعات الجنوبية الغربية، في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاءٍ من وسط المملكة وشمالها.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية على الجزأين الأوسط والشمالي، وجنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 15 - 42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 16 -38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة حالة الطقس

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الأرصاد": سماء غائمة تتخللها سحب رعدية ممطرة على الأجزاء الشمالية للمملكة والمرتفعات
سبق

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، سماءً غائمة جزئياً تتخللها سحب رعدية ممطرة على الأجزاء الشمالية للمملكة، كذلك على المرتفعات الجنوبية الغربية، في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاءٍ من وسط المملكة وشمالها.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية على الجزأين الأوسط والشمالي، وجنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 15 - 42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 16 -38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

15 نوفمبر 2020 - 29 ربيع الأول 1442
08:26 AM

"الأرصاد": سماء غائمة تتخللها سحب رعدية ممطرة على الأجزاء الشمالية للمملكة والمرتفعات

رياح مثيرة للأتربة والغبار على الوسطى والشمالية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، سماءً غائمة جزئياً تتخللها سحب رعدية ممطرة على الأجزاء الشمالية للمملكة، كذلك على المرتفعات الجنوبية الغربية، في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاءٍ من وسط المملكة وشمالها.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية على الجزأين الأوسط والشمالي، وجنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 15 - 42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 16 -38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

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