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تعليم القنفذة ينظم ندوة افتراضية بعنوان "التعليم ورؤية المملكة 2030 "

في إطار الفعاليات الاحتفالية للإدارة بمناسبة اليوم الوطني الـ 91

في إطار الفعاليات الاحتفالية لتعليم القنفذة والتي تأتي متزامنة مع المناسبة الرائعة المباركة والغالية علينا جميعًا احتفاءً بمرور "91" عامًا على توحيد المملكة وتحت شعار اليوم الوطني لهذا العام "هي لنا دار".. نظَّمت إدارة تعليم القنفذة ندوة افتراضية بعنوان “التعليم ورؤية المملكة العربية السعودية 2030” بمناسبة اليوم الوطني الـ 91 للمملكة.

وكانت الندوة على عدة محاور، منها محور التعليم ورؤية المملكة العربية السعودية 2030 ، ومحور الوطنية والتعليم في ضوء برنامج تنمية القدرات البشرية، شارك في الندوة التي جرت الاثنين الدكتور محمد إبراهيم الزاحمي مدير تعليم القنفذة والمتحدث الدكتور عبدالرحمن السلمي عضو هيئة التدريس بجامعة الملك عبدالعزيز، ومدير الندوة المستشار القانوني عبدالله محمد هبيلي.

وقد اتفقوا جميعًا على أن يوم الوطن يجسد قصة توحيد هذا الكيان وما تحقق من الوحدة الوطنية والنهضة التنموية التي شهدتها المملكة في جميع المجالات، مؤكدين تطلعات الغد لوطن عظيم في ظل قيادة حكيمة من خلال خطط الرؤية التي نعيشها اليوم ومستقبلها على المدى القريب والبعيد.

واختتموا بحمد الله عز وجل بمرور هذه الذكرى الغالية على قلوب الجميع مستمتعين بالأمن والأمان، ملاحظين مزيدًا من التطور والرخاء في ظل القيادة الرشيدة لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين.


وفي نهاية الندوة، قام مدير الندوة المستشار القانوني عبدالله هبيلي بطرح الفرصة للحضور لطرح الأسئلة وتمكينهم من المداخلات، مقدمًا شكره وامتنانه للمشاركين في الندوة، راجيًا من الله العلي القدير التوفيق للجميع وأن يحفظ قيادتنا الحكيمة وأمن بلادنا إنه سميع مجيب.

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تعليم القنفذة ينظم ندوة افتراضية بعنوان "التعليم ورؤية المملكة 2030 "
سبق

في إطار الفعاليات الاحتفالية لتعليم القنفذة والتي تأتي متزامنة مع المناسبة الرائعة المباركة والغالية علينا جميعًا احتفاءً بمرور "91" عامًا على توحيد المملكة وتحت شعار اليوم الوطني لهذا العام "هي لنا دار".. نظَّمت إدارة تعليم القنفذة ندوة افتراضية بعنوان “التعليم ورؤية المملكة العربية السعودية 2030” بمناسبة اليوم الوطني الـ 91 للمملكة.

وكانت الندوة على عدة محاور، منها محور التعليم ورؤية المملكة العربية السعودية 2030 ، ومحور الوطنية والتعليم في ضوء برنامج تنمية القدرات البشرية، شارك في الندوة التي جرت الاثنين الدكتور محمد إبراهيم الزاحمي مدير تعليم القنفذة والمتحدث الدكتور عبدالرحمن السلمي عضو هيئة التدريس بجامعة الملك عبدالعزيز، ومدير الندوة المستشار القانوني عبدالله محمد هبيلي.

وقد اتفقوا جميعًا على أن يوم الوطن يجسد قصة توحيد هذا الكيان وما تحقق من الوحدة الوطنية والنهضة التنموية التي شهدتها المملكة في جميع المجالات، مؤكدين تطلعات الغد لوطن عظيم في ظل قيادة حكيمة من خلال خطط الرؤية التي نعيشها اليوم ومستقبلها على المدى القريب والبعيد.

واختتموا بحمد الله عز وجل بمرور هذه الذكرى الغالية على قلوب الجميع مستمتعين بالأمن والأمان، ملاحظين مزيدًا من التطور والرخاء في ظل القيادة الرشيدة لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين.


وفي نهاية الندوة، قام مدير الندوة المستشار القانوني عبدالله هبيلي بطرح الفرصة للحضور لطرح الأسئلة وتمكينهم من المداخلات، مقدمًا شكره وامتنانه للمشاركين في الندوة، راجيًا من الله العلي القدير التوفيق للجميع وأن يحفظ قيادتنا الحكيمة وأمن بلادنا إنه سميع مجيب.

27 سبتمبر 2021 - 20 صفر 1443
11:53 PM

تعليم القنفذة ينظم ندوة افتراضية بعنوان "التعليم ورؤية المملكة 2030 "

في إطار الفعاليات الاحتفالية للإدارة بمناسبة اليوم الوطني الـ 91

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صحيفة سبق الإلكترونية - القنفذة
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في إطار الفعاليات الاحتفالية لتعليم القنفذة والتي تأتي متزامنة مع المناسبة الرائعة المباركة والغالية علينا جميعًا احتفاءً بمرور "91" عامًا على توحيد المملكة وتحت شعار اليوم الوطني لهذا العام "هي لنا دار".. نظَّمت إدارة تعليم القنفذة ندوة افتراضية بعنوان “التعليم ورؤية المملكة العربية السعودية 2030” بمناسبة اليوم الوطني الـ 91 للمملكة.

وكانت الندوة على عدة محاور، منها محور التعليم ورؤية المملكة العربية السعودية 2030 ، ومحور الوطنية والتعليم في ضوء برنامج تنمية القدرات البشرية، شارك في الندوة التي جرت الاثنين الدكتور محمد إبراهيم الزاحمي مدير تعليم القنفذة والمتحدث الدكتور عبدالرحمن السلمي عضو هيئة التدريس بجامعة الملك عبدالعزيز، ومدير الندوة المستشار القانوني عبدالله محمد هبيلي.

وقد اتفقوا جميعًا على أن يوم الوطن يجسد قصة توحيد هذا الكيان وما تحقق من الوحدة الوطنية والنهضة التنموية التي شهدتها المملكة في جميع المجالات، مؤكدين تطلعات الغد لوطن عظيم في ظل قيادة حكيمة من خلال خطط الرؤية التي نعيشها اليوم ومستقبلها على المدى القريب والبعيد.

واختتموا بحمد الله عز وجل بمرور هذه الذكرى الغالية على قلوب الجميع مستمتعين بالأمن والأمان، ملاحظين مزيدًا من التطور والرخاء في ظل القيادة الرشيدة لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين.


وفي نهاية الندوة، قام مدير الندوة المستشار القانوني عبدالله هبيلي بطرح الفرصة للحضور لطرح الأسئلة وتمكينهم من المداخلات، مقدمًا شكره وامتنانه للمشاركين في الندوة، راجيًا من الله العلي القدير التوفيق للجميع وأن يحفظ قيادتنا الحكيمة وأمن بلادنا إنه سميع مجيب.

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