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"أمير تبوك" يرفع التهنئة لخادم الحرمين وولي العهد بمناسبة نجاح قمم مكة

قال إن هذه القمم نجحت بحكمة القيادة الثاقبة التي جمعت شمل الأمة

رفع الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك باسمه ونيابة عن أهالي المنطقة التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - بمناسبة نجاح القمتين الطارئتين الخليجية والعربية والقمة العادية الإسلامية التي عقدت في مكة المكرمة.

وقال سموه في برقية رفعها لخادم الحرمين الشريفين: "يشرفني يا سيدي باسمي ونيابة عن أهالي منطقة تبوك أن أرفع لمقامكم الكريم أصدق معاني التهاني بمناسبة انعقاد القمتين الطارئتين الخليجية والعربية والقمة العادية الإسلامية على مستوى القادة في مكة المكرمة شرفها الله".

وأضاف سموه قائلاً : إن هذا النجاح لم يتحقق ولله الحمد لولا قدرتكم على إدارة هذه القمم، بالحكمة والقيادة الثاقبة وجمع كلمة الأمة الإسلامية والعربية والخليجية وتأكيد تضامنها لتعزيز الأمن والسلام والحفاظ على مصالح الدول والارتقاء بشعوبها، سائلين الله أن يديم على بلادنا أمنها وعزها واستقرارها في ظل قيادتكم الحكيمة.

كما رفع أمير منطقة تبوك باسمه ونيابة عن أهالي المنطقة التهنئة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد ، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع - حفظه الله - بمناسبة نجاح القمتين الطارئتين الخليجية والعربية والقمة العادية الإسلامية التي عقدت في مكة المكرمة.

وقال سموه في برقية رفعها لسمو ولي العهد: "يشرفني أن أرفع لسموكم الكريم باسمي ونيابة عن أهالي منطقة تبوك أصدق معاني التهاني، بمناسبة انعقاد القمتين الطارئتين الخليجية والعربية، والقمة العادية الإسلامية على مستوى القادة في مكة المكرمة شرفها الله، وما شهدته من نجاح على جميع الأصعدة بفضل من الله ثم بالحكمة البالغة لخادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - وللدور المهم لسموكم في هذا الوقت الذي يشهد مزيدًا من الصراعات وبما يضمن أمن وسلامة بلادنا، سائلين المولى القدير أن يديم على بلادنا أمنها وعزها واستقرارها في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسموكم الكريم".

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الرئيسية/ المملكة / محليات

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"أمير تبوك" يرفع التهنئة لخادم الحرمين وولي العهد بمناسبة نجاح قمم مكة
سبق

رفع الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك باسمه ونيابة عن أهالي المنطقة التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - بمناسبة نجاح القمتين الطارئتين الخليجية والعربية والقمة العادية الإسلامية التي عقدت في مكة المكرمة.

وقال سموه في برقية رفعها لخادم الحرمين الشريفين: "يشرفني يا سيدي باسمي ونيابة عن أهالي منطقة تبوك أن أرفع لمقامكم الكريم أصدق معاني التهاني بمناسبة انعقاد القمتين الطارئتين الخليجية والعربية والقمة العادية الإسلامية على مستوى القادة في مكة المكرمة شرفها الله".

وأضاف سموه قائلاً : إن هذا النجاح لم يتحقق ولله الحمد لولا قدرتكم على إدارة هذه القمم، بالحكمة والقيادة الثاقبة وجمع كلمة الأمة الإسلامية والعربية والخليجية وتأكيد تضامنها لتعزيز الأمن والسلام والحفاظ على مصالح الدول والارتقاء بشعوبها، سائلين الله أن يديم على بلادنا أمنها وعزها واستقرارها في ظل قيادتكم الحكيمة.

كما رفع أمير منطقة تبوك باسمه ونيابة عن أهالي المنطقة التهنئة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد ، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع - حفظه الله - بمناسبة نجاح القمتين الطارئتين الخليجية والعربية والقمة العادية الإسلامية التي عقدت في مكة المكرمة.

وقال سموه في برقية رفعها لسمو ولي العهد: "يشرفني أن أرفع لسموكم الكريم باسمي ونيابة عن أهالي منطقة تبوك أصدق معاني التهاني، بمناسبة انعقاد القمتين الطارئتين الخليجية والعربية، والقمة العادية الإسلامية على مستوى القادة في مكة المكرمة شرفها الله، وما شهدته من نجاح على جميع الأصعدة بفضل من الله ثم بالحكمة البالغة لخادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - وللدور المهم لسموكم في هذا الوقت الذي يشهد مزيدًا من الصراعات وبما يضمن أمن وسلامة بلادنا، سائلين المولى القدير أن يديم على بلادنا أمنها وعزها واستقرارها في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسموكم الكريم".

01 يونيو 2019 - 27 رمضان 1440
11:02 PM
اخر تعديل
03 يونيو 2019 - 29 رمضان 1440
12:26 PM

"أمير تبوك" يرفع التهنئة لخادم الحرمين وولي العهد بمناسبة نجاح قمم مكة

قال إن هذه القمم نجحت بحكمة القيادة الثاقبة التي جمعت شمل الأمة

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نواف الغضوري - تبوك
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رفع الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك باسمه ونيابة عن أهالي المنطقة التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - بمناسبة نجاح القمتين الطارئتين الخليجية والعربية والقمة العادية الإسلامية التي عقدت في مكة المكرمة.

وقال سموه في برقية رفعها لخادم الحرمين الشريفين: "يشرفني يا سيدي باسمي ونيابة عن أهالي منطقة تبوك أن أرفع لمقامكم الكريم أصدق معاني التهاني بمناسبة انعقاد القمتين الطارئتين الخليجية والعربية والقمة العادية الإسلامية على مستوى القادة في مكة المكرمة شرفها الله".

وأضاف سموه قائلاً : إن هذا النجاح لم يتحقق ولله الحمد لولا قدرتكم على إدارة هذه القمم، بالحكمة والقيادة الثاقبة وجمع كلمة الأمة الإسلامية والعربية والخليجية وتأكيد تضامنها لتعزيز الأمن والسلام والحفاظ على مصالح الدول والارتقاء بشعوبها، سائلين الله أن يديم على بلادنا أمنها وعزها واستقرارها في ظل قيادتكم الحكيمة.

كما رفع أمير منطقة تبوك باسمه ونيابة عن أهالي المنطقة التهنئة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد ، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع - حفظه الله - بمناسبة نجاح القمتين الطارئتين الخليجية والعربية والقمة العادية الإسلامية التي عقدت في مكة المكرمة.

وقال سموه في برقية رفعها لسمو ولي العهد: "يشرفني أن أرفع لسموكم الكريم باسمي ونيابة عن أهالي منطقة تبوك أصدق معاني التهاني، بمناسبة انعقاد القمتين الطارئتين الخليجية والعربية، والقمة العادية الإسلامية على مستوى القادة في مكة المكرمة شرفها الله، وما شهدته من نجاح على جميع الأصعدة بفضل من الله ثم بالحكمة البالغة لخادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - وللدور المهم لسموكم في هذا الوقت الذي يشهد مزيدًا من الصراعات وبما يضمن أمن وسلامة بلادنا، سائلين المولى القدير أن يديم على بلادنا أمنها وعزها واستقرارها في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسموكم الكريم".

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