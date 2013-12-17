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أمانة الطائف تكثّف حملاتها الرقابية على المنشآت التجارية

في إطار متابعة تطبيق الاشتراطات الصحية والتدابير الوقائية

كثّفت أمانة الطائف ممثلة في البلديات الفرعية والإدارات الإشرافية أعمال الجولات الرقابية على المرافق التجارية والغذائية من خلال تنفيذ برنامج للحملات التفتيشية تتابع تطبيق المنشآت للاشتراطات الصحية، والالتزام بالتدابير الوقائية، واللوائح والتعليمات البلدية.

وقال أمين الطائف الدكتور أحمد القثامي: برامج الرقابة البلدية تهدف الى تعزيز امتثال المنشآت التجارية بالاشتراطات الصحية، ورفع معايير الجودة وسلامة الغذاء، ومعايير الحفظ والتخزين للمواد الاستهلاكية، وضمان جودة المعروضات.

وأضاف: معدل مخالفات الاشتراطات الصحية في انخفاض مستمر من جرّاء التزام الأنشطة باللوائح والتعليمات والمتابعة المستمرة من قِبل البلديات الفرعية والإدارات الإشرافية والتوعية المستمرة بالاشتراطات الصحية وضرورة الالتزام بها، كما تغطي خطط التفتيش أكثر من 35 ألف مرفق تجاري بالطائف وضواحيها.

وأردف "القثامي": يتم إدراج المحال المخالفة ضمن برنامج للجولات المستمرة لضمان تصحيح المخالفات، مع إغلاق المرافق المخالفة التي تكررت مخالفاتها لحين تصحيح المخالفات واتباع التعليمات البلدية.

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أمانة الطائف تكثّف حملاتها الرقابية على المنشآت التجارية
سبق

كثّفت أمانة الطائف ممثلة في البلديات الفرعية والإدارات الإشرافية أعمال الجولات الرقابية على المرافق التجارية والغذائية من خلال تنفيذ برنامج للحملات التفتيشية تتابع تطبيق المنشآت للاشتراطات الصحية، والالتزام بالتدابير الوقائية، واللوائح والتعليمات البلدية.

وقال أمين الطائف الدكتور أحمد القثامي: برامج الرقابة البلدية تهدف الى تعزيز امتثال المنشآت التجارية بالاشتراطات الصحية، ورفع معايير الجودة وسلامة الغذاء، ومعايير الحفظ والتخزين للمواد الاستهلاكية، وضمان جودة المعروضات.

وأضاف: معدل مخالفات الاشتراطات الصحية في انخفاض مستمر من جرّاء التزام الأنشطة باللوائح والتعليمات والمتابعة المستمرة من قِبل البلديات الفرعية والإدارات الإشرافية والتوعية المستمرة بالاشتراطات الصحية وضرورة الالتزام بها، كما تغطي خطط التفتيش أكثر من 35 ألف مرفق تجاري بالطائف وضواحيها.

وأردف "القثامي": يتم إدراج المحال المخالفة ضمن برنامج للجولات المستمرة لضمان تصحيح المخالفات، مع إغلاق المرافق المخالفة التي تكررت مخالفاتها لحين تصحيح المخالفات واتباع التعليمات البلدية.

17 ديسمبر 2021 - 13 جمادى الأول 1443
02:03 PM

أمانة الطائف تكثّف حملاتها الرقابية على المنشآت التجارية

في إطار متابعة تطبيق الاشتراطات الصحية والتدابير الوقائية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الطائف
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كثّفت أمانة الطائف ممثلة في البلديات الفرعية والإدارات الإشرافية أعمال الجولات الرقابية على المرافق التجارية والغذائية من خلال تنفيذ برنامج للحملات التفتيشية تتابع تطبيق المنشآت للاشتراطات الصحية، والالتزام بالتدابير الوقائية، واللوائح والتعليمات البلدية.

وقال أمين الطائف الدكتور أحمد القثامي: برامج الرقابة البلدية تهدف الى تعزيز امتثال المنشآت التجارية بالاشتراطات الصحية، ورفع معايير الجودة وسلامة الغذاء، ومعايير الحفظ والتخزين للمواد الاستهلاكية، وضمان جودة المعروضات.

وأضاف: معدل مخالفات الاشتراطات الصحية في انخفاض مستمر من جرّاء التزام الأنشطة باللوائح والتعليمات والمتابعة المستمرة من قِبل البلديات الفرعية والإدارات الإشرافية والتوعية المستمرة بالاشتراطات الصحية وضرورة الالتزام بها، كما تغطي خطط التفتيش أكثر من 35 ألف مرفق تجاري بالطائف وضواحيها.

وأردف "القثامي": يتم إدراج المحال المخالفة ضمن برنامج للجولات المستمرة لضمان تصحيح المخالفات، مع إغلاق المرافق المخالفة التي تكررت مخالفاتها لحين تصحيح المخالفات واتباع التعليمات البلدية.

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