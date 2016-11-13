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ابتدائية بينبع تحصل على المركز الأول في #تحدي_القراءة العربي

وزارة التعليم غرّدت عبر حسابها في "تويتر" وقالت: مبروك للوطن

أعلنت وزارة التعليم، اليوم، أن مدرسة الإمام النووي الابتدائية في ينبع، حصلت على المركز الأول في مشروع #تحدي_القراءة العربي.

جاء ذلك في تغريدة، عبر حساب الوزارة على "تويتر"، قالت فيها: حصلت مدرسة الإمام النووي الابتدائية في ينبع، على المركز الأول في مشروع #تحدي_القراءة العربي.. مبروك للوطن.

ومن جهتها قالت #الهيئة_الملكية بينبع: نتقدم بالتهنئة للشعب السعودي عامة وسكان مدينة #ينبع_الصناعية، بمناسبة حصول مدرسة (الإمام النووي الابتدائية) بينبع الصناعية بجائزة #تحدي_القراءة_العربي كأفضل مدرسة، بعد منافسة مع ٦٧ ألف مدرسة من 22 دولة.

وزارة التعليم #تحدي_القراءة العربي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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ابتدائية بينبع تحصل على المركز الأول في #تحدي_القراءة العربي
سبق

أعلنت وزارة التعليم، اليوم، أن مدرسة الإمام النووي الابتدائية في ينبع، حصلت على المركز الأول في مشروع #تحدي_القراءة العربي.

جاء ذلك في تغريدة، عبر حساب الوزارة على "تويتر"، قالت فيها: حصلت مدرسة الإمام النووي الابتدائية في ينبع، على المركز الأول في مشروع #تحدي_القراءة العربي.. مبروك للوطن.

ومن جهتها قالت #الهيئة_الملكية بينبع: نتقدم بالتهنئة للشعب السعودي عامة وسكان مدينة #ينبع_الصناعية، بمناسبة حصول مدرسة (الإمام النووي الابتدائية) بينبع الصناعية بجائزة #تحدي_القراءة_العربي كأفضل مدرسة، بعد منافسة مع ٦٧ ألف مدرسة من 22 دولة.

13 نوفمبر 2019 - 16 ربيع الأول 1441
01:46 PM
اخر تعديل
13 نوفمبر 2019 - 16 ربيع الأول 1441
03:27 PM

ابتدائية بينبع تحصل على المركز الأول في #تحدي_القراءة العربي

وزارة التعليم غرّدت عبر حسابها في "تويتر" وقالت: مبروك للوطن

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت وزارة التعليم، اليوم، أن مدرسة الإمام النووي الابتدائية في ينبع، حصلت على المركز الأول في مشروع #تحدي_القراءة العربي.

جاء ذلك في تغريدة، عبر حساب الوزارة على "تويتر"، قالت فيها: حصلت مدرسة الإمام النووي الابتدائية في ينبع، على المركز الأول في مشروع #تحدي_القراءة العربي.. مبروك للوطن.

ومن جهتها قالت #الهيئة_الملكية بينبع: نتقدم بالتهنئة للشعب السعودي عامة وسكان مدينة #ينبع_الصناعية، بمناسبة حصول مدرسة (الإمام النووي الابتدائية) بينبع الصناعية بجائزة #تحدي_القراءة_العربي كأفضل مدرسة، بعد منافسة مع ٦٧ ألف مدرسة من 22 دولة.

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