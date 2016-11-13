ابتدائية بينبع تحصل على المركز الأول في #تحدي_القراءة العربي
وزارة التعليم غرّدت عبر حسابها في "تويتر" وقالت: مبروك للوطن
أعلنت وزارة التعليم، اليوم، أن مدرسة الإمام النووي الابتدائية في ينبع، حصلت على المركز الأول في مشروع #تحدي_القراءة العربي.
جاء ذلك في تغريدة، عبر حساب الوزارة على "تويتر"، قالت فيها: حصلت مدرسة الإمام النووي الابتدائية في ينبع، على المركز الأول في مشروع #تحدي_القراءة العربي.. مبروك للوطن.
ومن جهتها قالت #الهيئة_الملكية بينبع: نتقدم بالتهنئة للشعب السعودي عامة وسكان مدينة #ينبع_الصناعية، بمناسبة حصول مدرسة (الإمام النووي الابتدائية) بينبع الصناعية بجائزة #تحدي_القراءة_العربي كأفضل مدرسة، بعد منافسة مع ٦٧ ألف مدرسة من 22 دولة.
ابتدائية بينبع تحصل على المركز الأول في #تحدي_القراءة العربي
صحيفة سبق الإلكترونيةسبق2019-11-13
أعلنت وزارة التعليم، اليوم، أن مدرسة الإمام النووي الابتدائية في ينبع، حصلت على المركز الأول في مشروع #تحدي_القراءة العربي.
جاء ذلك في تغريدة، عبر حساب الوزارة على "تويتر"، قالت فيها: حصلت مدرسة الإمام النووي الابتدائية في ينبع، على المركز الأول في مشروع #تحدي_القراءة العربي.. مبروك للوطن.
ومن جهتها قالت #الهيئة_الملكية بينبع: نتقدم بالتهنئة للشعب السعودي عامة وسكان مدينة #ينبع_الصناعية، بمناسبة حصول مدرسة (الإمام النووي الابتدائية) بينبع الصناعية بجائزة #تحدي_القراءة_العربي كأفضل مدرسة، بعد منافسة مع ٦٧ ألف مدرسة من 22 دولة.
13 نوفمبر 2019 - 16 ربيع الأول 1441
01:46 PM
اخر تعديل
13 نوفمبر 2019 - 16 ربيع الأول 1441
03:27 PM
ابتدائية بينبع تحصل على المركز الأول في #تحدي_القراءة العربي
وزارة التعليم غرّدت عبر حسابها في "تويتر" وقالت: مبروك للوطن
أعلنت وزارة التعليم، اليوم، أن مدرسة الإمام النووي الابتدائية في ينبع، حصلت على المركز الأول في مشروع #تحدي_القراءة العربي.
جاء ذلك في تغريدة، عبر حساب الوزارة على "تويتر"، قالت فيها: حصلت مدرسة الإمام النووي الابتدائية في ينبع، على المركز الأول في مشروع #تحدي_القراءة العربي.. مبروك للوطن.
ومن جهتها قالت #الهيئة_الملكية بينبع: نتقدم بالتهنئة للشعب السعودي عامة وسكان مدينة #ينبع_الصناعية، بمناسبة حصول مدرسة (الإمام النووي الابتدائية) بينبع الصناعية بجائزة #تحدي_القراءة_العربي كأفضل مدرسة، بعد منافسة مع ٦٧ ألف مدرسة من 22 دولة.