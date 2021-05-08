النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

تحديث جديد.. دول البحر المتوسط في مجال سقوط الصاروخ الصيني

خارج السيطرة ولم يعد بالإمكان التحكم به ولا معرفة مكان سقوطه

قام نظام المراقبة الأوروبي للأجسام الفضائية -للتوّ- بتحديث توقعاته حول إعادة دخول قلب صاروخ "لونغ مارش 5 بي" الصيني إلى الغلاف الجوي للأرض، وقد يكون البحر المتوسط والدول المحيطة به في مجال سقوط الصاروخ.

ومع اقتراب الجسم من الأرض، يضيق نطاق التوقعات، وأصبح من شبه المؤكد الآن أن الجهاز سيصل إلى الأرض ليلة السبت؛ ولكن في التوقعات الأوروبية لا تزال هناك فترة عدم يقين تبلغ حوالى 6 ساعات؛ وفق "سكاي نيوز".

ويشير البرنامج الأوروبي للمراقبة والتتبع الفضائي (EU SST) إلى العودة في الساعة 3:11 صباحًا يوم الأحد (بالتوقيت البرتغالي)، مع نافذة مدتها 190 دقيقة مع الزيادة والنقصان؛ مما يشير إلى احتمال إعادة الدخول للمجال الجوي في مكان ما بين منتصف الليل والساعة 6 صباحًا.

ومع عدم اليقين هذا، الذي تجاوز بالفعل 24 ساعة؛ لا يزال من غير الممكن التنبؤ بمكان سقوط الحطام الذي سيقاوم الدخول، ولكن تم بالفعل استبعاد بعض النقاط.

ولا تزال الفرضية القائلة بأن إعادة الدخول يمكن أن تحدث فوق البحر المتوسط وجنوب أوروبا؛ حيث لا يزال جنوب البرتغال وإسبانيا واليونان في مجال سقوط الصاروخ، وفق آخر خريطة للوكالة.

وكان الصاروخ الصيني "لونغ مارتش 5" قد أُرسل إلى الفضاء؛ ولكنه خرج عن السيطرة ولم يعد بالإمكان التحكم به، ولا بالطبع معرفة مكان سقوطه.

وتتابع الأقمار الاصطناعية رحلة الصاروخ الخارج عن السيطرة حول العالم؛ وبالتالي رصد مباشر لمسار الصاروخ؛ وفق صفحة موقع "سكاي روبوت".

أحدث التنبؤات تشير إلى أن الصاروخ سيخترق الغلاف الجوي للأرض مساء السبت أو صباح الأحد، وسيدخل أجواء الأرض فوق منطقة قرب نيوزيلندا.

نظام المراقبة الأوروبي للأجسام الفضائية

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
تحديث جديد.. دول البحر المتوسط في مجال سقوط الصاروخ الصيني
سبق

قام نظام المراقبة الأوروبي للأجسام الفضائية -للتوّ- بتحديث توقعاته حول إعادة دخول قلب صاروخ "لونغ مارش 5 بي" الصيني إلى الغلاف الجوي للأرض، وقد يكون البحر المتوسط والدول المحيطة به في مجال سقوط الصاروخ.

ومع اقتراب الجسم من الأرض، يضيق نطاق التوقعات، وأصبح من شبه المؤكد الآن أن الجهاز سيصل إلى الأرض ليلة السبت؛ ولكن في التوقعات الأوروبية لا تزال هناك فترة عدم يقين تبلغ حوالى 6 ساعات؛ وفق "سكاي نيوز".

ويشير البرنامج الأوروبي للمراقبة والتتبع الفضائي (EU SST) إلى العودة في الساعة 3:11 صباحًا يوم الأحد (بالتوقيت البرتغالي)، مع نافذة مدتها 190 دقيقة مع الزيادة والنقصان؛ مما يشير إلى احتمال إعادة الدخول للمجال الجوي في مكان ما بين منتصف الليل والساعة 6 صباحًا.

ومع عدم اليقين هذا، الذي تجاوز بالفعل 24 ساعة؛ لا يزال من غير الممكن التنبؤ بمكان سقوط الحطام الذي سيقاوم الدخول، ولكن تم بالفعل استبعاد بعض النقاط.

ولا تزال الفرضية القائلة بأن إعادة الدخول يمكن أن تحدث فوق البحر المتوسط وجنوب أوروبا؛ حيث لا يزال جنوب البرتغال وإسبانيا واليونان في مجال سقوط الصاروخ، وفق آخر خريطة للوكالة.

وكان الصاروخ الصيني "لونغ مارتش 5" قد أُرسل إلى الفضاء؛ ولكنه خرج عن السيطرة ولم يعد بالإمكان التحكم به، ولا بالطبع معرفة مكان سقوطه.

وتتابع الأقمار الاصطناعية رحلة الصاروخ الخارج عن السيطرة حول العالم؛ وبالتالي رصد مباشر لمسار الصاروخ؛ وفق صفحة موقع "سكاي روبوت".

أحدث التنبؤات تشير إلى أن الصاروخ سيخترق الغلاف الجوي للأرض مساء السبت أو صباح الأحد، وسيدخل أجواء الأرض فوق منطقة قرب نيوزيلندا.

08 مايو 2021 - 26 رمضان 1442
07:26 PM

تحديث جديد.. دول البحر المتوسط في مجال سقوط الصاروخ الصيني

خارج السيطرة ولم يعد بالإمكان التحكم به ولا معرفة مكان سقوطه

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
2
22,514

قام نظام المراقبة الأوروبي للأجسام الفضائية -للتوّ- بتحديث توقعاته حول إعادة دخول قلب صاروخ "لونغ مارش 5 بي" الصيني إلى الغلاف الجوي للأرض، وقد يكون البحر المتوسط والدول المحيطة به في مجال سقوط الصاروخ.

ومع اقتراب الجسم من الأرض، يضيق نطاق التوقعات، وأصبح من شبه المؤكد الآن أن الجهاز سيصل إلى الأرض ليلة السبت؛ ولكن في التوقعات الأوروبية لا تزال هناك فترة عدم يقين تبلغ حوالى 6 ساعات؛ وفق "سكاي نيوز".

ويشير البرنامج الأوروبي للمراقبة والتتبع الفضائي (EU SST) إلى العودة في الساعة 3:11 صباحًا يوم الأحد (بالتوقيت البرتغالي)، مع نافذة مدتها 190 دقيقة مع الزيادة والنقصان؛ مما يشير إلى احتمال إعادة الدخول للمجال الجوي في مكان ما بين منتصف الليل والساعة 6 صباحًا.

ومع عدم اليقين هذا، الذي تجاوز بالفعل 24 ساعة؛ لا يزال من غير الممكن التنبؤ بمكان سقوط الحطام الذي سيقاوم الدخول، ولكن تم بالفعل استبعاد بعض النقاط.

ولا تزال الفرضية القائلة بأن إعادة الدخول يمكن أن تحدث فوق البحر المتوسط وجنوب أوروبا؛ حيث لا يزال جنوب البرتغال وإسبانيا واليونان في مجال سقوط الصاروخ، وفق آخر خريطة للوكالة.

وكان الصاروخ الصيني "لونغ مارتش 5" قد أُرسل إلى الفضاء؛ ولكنه خرج عن السيطرة ولم يعد بالإمكان التحكم به، ولا بالطبع معرفة مكان سقوطه.

وتتابع الأقمار الاصطناعية رحلة الصاروخ الخارج عن السيطرة حول العالم؛ وبالتالي رصد مباشر لمسار الصاروخ؛ وفق صفحة موقع "سكاي روبوت".

أحدث التنبؤات تشير إلى أن الصاروخ سيخترق الغلاف الجوي للأرض مساء السبت أو صباح الأحد، وسيدخل أجواء الأرض فوق منطقة قرب نيوزيلندا.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
11,673
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
13,433
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
31,083
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
31,934

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

مركز الملك سلمان.. أيقونة العطاء الإنساني

مركز الملك سلمان.. أيقونة العطاء الإنساني

ماجد البريكان
كيف تؤدب "مشاهير الغفلة"؟!

كيف تؤدب "مشاهير الغفلة"؟!

أحمد عجب
فصل السياميين.. إنجاز سعودي متجدد

فصل السياميين.. إنجاز سعودي متجدد

علي آل شرمة
الجهل لا يحمي المشاهير

الجهل لا يحمي المشاهير

محمد الصيعري
لماذا نجح المديفر؟؟

لماذا نجح المديفر؟؟

حسن آل عمير
سمو ولي العهد وسياستنا الخارجية

سمو ولي العهد وسياستنا الخارجية

غسان محمد عسيلان
السياسات التربوية القائمة على مبدأ التعليم المجتمعي.. كيف تكون؟ ولماذا؟

السياسات التربوية القائمة على مبدأ التعليم المجتمعي.. كيف تكون؟ ولماذا؟

نورة بنت ناصر العويّد
محمد بن سلمان.. دروس في القيادة والإدارة

محمد بن سلمان.. دروس في القيادة والإدارة

بدور المطيري
كيف تسكن ذاكرة الناس للأبد؟

كيف تسكن ذاكرة الناس للأبد؟

عبدالغني الشيخ
الإيمان المُلهم

الإيمان المُلهم

مها الجبر

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات
بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة