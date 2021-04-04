النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"تقني الرياض" تطلق غدًا مسابقة الثورة الصناعية الرابعة

ضمن فعاليات المخيم الكشفي الافتراضي الأول

تطلق إدارة التدريب التقني والمهني بمنطقة الرياض، مسابقة الثورة الصناعية الرابعة، غدًا الاثنين، برعاية مدير عام إدارة التدريب التقني والمهني بالمنطقة، عبدالرحمن بن عمر المقبل.

يأتي ذلك، ضمن فعاليات المخيم الكشفي الافتراضي الأول، والذي يعتبر امتدادًا للنشاط الكشفي الواقعي المنفذ سابقًا، من فرق الكشافة في المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.

تنفذ المسابقة، الكلية التقنية الرقمية للبنات بالرياض، وتستهدف متدربي ومتدربات التدريب التقني وطلاب وطالبات الجامعات السعودية، عبر خمس مراحل، تبدأ بالتسجيل، مروراً بالتدريب وبناء الفرق وتطوير الأفكار والتحكيم، وتنتهي بإعلان النتائج في 29 أبريل الجاري.

ثم يتم تكريم الفائزين بجوائز مالية قيمة للمراكز الثلاثة الأولى، وجوائز نوعية للمراكز الأخرى.

وسيكون هناك مساهمة فاعلة وقيمة من عدد من المشاركين والمتحدثين من ذوي الخبرة وصناع المحتوى الرقمي ومدربي الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني في بداية التدشين وهم:

أستاذ الذكاء الاصطناعي وعلم البيانات وشبكات النانو الحيوية، الدكتور غالب الشمري، والخبير في الأمن السيبراني وإنترنت الأشياء والمصادر المفتوحة، فهد الدريبي، وسفير العطاء الرقمي وصانع محتوى رقمي، فواز النشار، ومدربة روبوت أمن سيبراني وذكاء اصطناعي، مديرة مجموعات أردينو العربي، وفاء الغامدي.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"تقني الرياض" تطلق غدًا مسابقة الثورة الصناعية الرابعة
سبق

تطلق إدارة التدريب التقني والمهني بمنطقة الرياض، مسابقة الثورة الصناعية الرابعة، غدًا الاثنين، برعاية مدير عام إدارة التدريب التقني والمهني بالمنطقة، عبدالرحمن بن عمر المقبل.

يأتي ذلك، ضمن فعاليات المخيم الكشفي الافتراضي الأول، والذي يعتبر امتدادًا للنشاط الكشفي الواقعي المنفذ سابقًا، من فرق الكشافة في المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.

تنفذ المسابقة، الكلية التقنية الرقمية للبنات بالرياض، وتستهدف متدربي ومتدربات التدريب التقني وطلاب وطالبات الجامعات السعودية، عبر خمس مراحل، تبدأ بالتسجيل، مروراً بالتدريب وبناء الفرق وتطوير الأفكار والتحكيم، وتنتهي بإعلان النتائج في 29 أبريل الجاري.

ثم يتم تكريم الفائزين بجوائز مالية قيمة للمراكز الثلاثة الأولى، وجوائز نوعية للمراكز الأخرى.

وسيكون هناك مساهمة فاعلة وقيمة من عدد من المشاركين والمتحدثين من ذوي الخبرة وصناع المحتوى الرقمي ومدربي الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني في بداية التدشين وهم:

أستاذ الذكاء الاصطناعي وعلم البيانات وشبكات النانو الحيوية، الدكتور غالب الشمري، والخبير في الأمن السيبراني وإنترنت الأشياء والمصادر المفتوحة، فهد الدريبي، وسفير العطاء الرقمي وصانع محتوى رقمي، فواز النشار، ومدربة روبوت أمن سيبراني وذكاء اصطناعي، مديرة مجموعات أردينو العربي، وفاء الغامدي.

04 إبريل 2021 - 22 شعبان 1442
07:18 PM

"تقني الرياض" تطلق غدًا مسابقة الثورة الصناعية الرابعة

ضمن فعاليات المخيم الكشفي الافتراضي الأول

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
372

تطلق إدارة التدريب التقني والمهني بمنطقة الرياض، مسابقة الثورة الصناعية الرابعة، غدًا الاثنين، برعاية مدير عام إدارة التدريب التقني والمهني بالمنطقة، عبدالرحمن بن عمر المقبل.

يأتي ذلك، ضمن فعاليات المخيم الكشفي الافتراضي الأول، والذي يعتبر امتدادًا للنشاط الكشفي الواقعي المنفذ سابقًا، من فرق الكشافة في المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.

تنفذ المسابقة، الكلية التقنية الرقمية للبنات بالرياض، وتستهدف متدربي ومتدربات التدريب التقني وطلاب وطالبات الجامعات السعودية، عبر خمس مراحل، تبدأ بالتسجيل، مروراً بالتدريب وبناء الفرق وتطوير الأفكار والتحكيم، وتنتهي بإعلان النتائج في 29 أبريل الجاري.

ثم يتم تكريم الفائزين بجوائز مالية قيمة للمراكز الثلاثة الأولى، وجوائز نوعية للمراكز الأخرى.

وسيكون هناك مساهمة فاعلة وقيمة من عدد من المشاركين والمتحدثين من ذوي الخبرة وصناع المحتوى الرقمي ومدربي الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني في بداية التدشين وهم:

أستاذ الذكاء الاصطناعي وعلم البيانات وشبكات النانو الحيوية، الدكتور غالب الشمري، والخبير في الأمن السيبراني وإنترنت الأشياء والمصادر المفتوحة، فهد الدريبي، وسفير العطاء الرقمي وصانع محتوى رقمي، فواز النشار، ومدربة روبوت أمن سيبراني وذكاء اصطناعي، مديرة مجموعات أردينو العربي، وفاء الغامدي.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
10,852
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
12,828
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
29,981
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
31,119

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

جهاز التعاونية درايف.. سلامتك تهمنا

جهاز التعاونية درايف.. سلامتك تهمنا

برجس البرجس
جيلٌ لا يشبه أحدًا

جيلٌ لا يشبه أحدًا

مها الجبر
أعيدوا جمجمة العرب!!

أعيدوا جمجمة العرب!!

عبدالمحسن الحارثي
رمضان و"عراك" ما قبل الإفطار..!!

رمضان و"عراك" ما قبل الإفطار..!!

محمد الصيعري
مـا ضيَّعـنا إلا الشلليـة

مـا ضيَّعـنا إلا الشلليـة

أحمد عجب
عهد زاهر ينتظر الصناعة السعودية

عهد زاهر ينتظر الصناعة السعودية

علي آل شرمة
الريادة السعودية في الطاقتَيْن

الريادة السعودية في الطاقتَيْن

عبدالمحسن الحارثي
التسوُّل يغري الإرهابيين

التسوُّل يغري الإرهابيين

عبدالغني الشيخ
رمضان.. شهر الإسراف!!

رمضان.. شهر الإسراف!!

غسان محمد عسيلان
إنسان مع الحيوانات فقط..!

إنسان مع الحيوانات فقط..!

مها الجبر

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟
العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة