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"الصحة": تسجيل 407 إصابات جديدة بكورونا .. وتعافي 433 حالة

8.864 إصابة في يوم.. إيران تسجل حصيلة قياسية لـ"كورونا"

423 وفاة ترفع العدد الإجمالي للضحايا إلى 37.823

أعلنت السلطات الصحية الإيرانية، اليوم السبت، عن تسجيل 8.864 إصابة بفيروس كورونا خلال اليوم الأخير، مما يعتبر رقماً قياسياً جديداً لعدد الإصابات في يوم واحد.

وقالت السلطات إن إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا في البلاد بلغ 673.250 شخصاً، منذ بدء انتشار الوباء.

ووفق "روسيا اليوم"، سجلت السلطات الإيرانية 423 وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليصل إجمالي عدد الوفيات إلى 37.823 حالة.

وأعلنت عن ارتفاع عدد المتعافين إلى 515.153 حالة، فيما يوجد 5.506 مصابين بفيروس كورونا في حالة صحية حرجة في غرف العناية المركزة.

ولفتت السلطات إلى أن عدد تحاليل كورونا حتى اليوم، ارتفع إلى 5.185.361.

وتم تصنيف 27 إقليما إيرانياً في وضع صحي أحمر بالنسبة لتفشي الوباء، من بينها "طهران وأصفهان وقم".

وهناك أربعة أقاليم في وضع صحي أصفر وبرتقالي، وفي حالة تأهب، جراء ارتفاع معدلات الإصابة بالفيروس، وهي "هرمزغان، فارس، غلستان، سيستان وبلوشيستان".

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8.864 إصابة في يوم.. إيران تسجل حصيلة قياسية لـ"كورونا"
سبق

أعلنت السلطات الصحية الإيرانية، اليوم السبت، عن تسجيل 8.864 إصابة بفيروس كورونا خلال اليوم الأخير، مما يعتبر رقماً قياسياً جديداً لعدد الإصابات في يوم واحد.

وقالت السلطات إن إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا في البلاد بلغ 673.250 شخصاً، منذ بدء انتشار الوباء.

ووفق "روسيا اليوم"، سجلت السلطات الإيرانية 423 وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليصل إجمالي عدد الوفيات إلى 37.823 حالة.

وأعلنت عن ارتفاع عدد المتعافين إلى 515.153 حالة، فيما يوجد 5.506 مصابين بفيروس كورونا في حالة صحية حرجة في غرف العناية المركزة.

ولفتت السلطات إلى أن عدد تحاليل كورونا حتى اليوم، ارتفع إلى 5.185.361.

وتم تصنيف 27 إقليما إيرانياً في وضع صحي أحمر بالنسبة لتفشي الوباء، من بينها "طهران وأصفهان وقم".

وهناك أربعة أقاليم في وضع صحي أصفر وبرتقالي، وفي حالة تأهب، جراء ارتفاع معدلات الإصابة بالفيروس، وهي "هرمزغان، فارس، غلستان، سيستان وبلوشيستان".

07 نوفمبر 2020 - 21 ربيع الأول 1442
03:26 PM

8.864 إصابة في يوم.. إيران تسجل حصيلة قياسية لـ"كورونا"

423 وفاة ترفع العدد الإجمالي للضحايا إلى 37.823

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت السلطات الصحية الإيرانية، اليوم السبت، عن تسجيل 8.864 إصابة بفيروس كورونا خلال اليوم الأخير، مما يعتبر رقماً قياسياً جديداً لعدد الإصابات في يوم واحد.

وقالت السلطات إن إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا في البلاد بلغ 673.250 شخصاً، منذ بدء انتشار الوباء.

ووفق "روسيا اليوم"، سجلت السلطات الإيرانية 423 وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليصل إجمالي عدد الوفيات إلى 37.823 حالة.

وأعلنت عن ارتفاع عدد المتعافين إلى 515.153 حالة، فيما يوجد 5.506 مصابين بفيروس كورونا في حالة صحية حرجة في غرف العناية المركزة.

ولفتت السلطات إلى أن عدد تحاليل كورونا حتى اليوم، ارتفع إلى 5.185.361.

وتم تصنيف 27 إقليما إيرانياً في وضع صحي أحمر بالنسبة لتفشي الوباء، من بينها "طهران وأصفهان وقم".

وهناك أربعة أقاليم في وضع صحي أصفر وبرتقالي، وفي حالة تأهب، جراء ارتفاع معدلات الإصابة بالفيروس، وهي "هرمزغان، فارس، غلستان، سيستان وبلوشيستان".

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