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"جائزة الملك للقرآن" بمكة.. ختام يتوّج المتسابقين وشكر موصول للقيادة

"البلوشي" الأولى بين المترشحات و"باعيسى" يتربع على عرش المترشحين

اختتمت، مؤخراً، التصفيات النهائية للمسابقة المحلية على جائزة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره للبنين والبنات في دورتها الـ22 على مستوى منطقة مكة المكرمة في فرع "القراءات".

وأبان رئيس الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمنطقة مكة المكرمة فؤاد بن سعود العمري، أنه تم تخصيص يوم الجمعة الموافق 14/ 7/ 1442 للاستماع من قِبل ثلاث محكمات لتلاوات المرشحات من جمعيات تحفيظ القرآن بجدة والطائف ووادي لية وعددهن أربع متسابقات؛ حيث حصلت المتسابقة من جمعية جدة أفراح البلوشي على المركز الأول.

وأما يوم السبت الموافق 15/ 7/ 1442، فخُصص للاستماع لتلاوات المرشحين وعددهم ستة متسابقين من جمعيات تحفيظ القران الكريم بمكة وجدة والطائف ووادي لية، وحصل المتسابق من جمعية مكة عمر باعيسى على المركز الأول.

وتقدم "العمري" بعظيم الشكر وأجزله لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -يحفظهما الله- على الدعم اللامحدود لهذه المسابقات القرآنية، والشكر موصول لمستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل ولنائبه الأمير بدر بن سلطان على اهتمامهما الدائم ولوزير الشؤون الاسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف آل الشيخ؛ على متابعته المستمرة في سبيل تحقيق أعلى مستويات التميز لهذه المسابقة المباركة والتي حظيت باسم الملك الصالح والإمام العادل سلمان بن عبدالعزيز آل سعود أيده الله.

التصفيات النهائية جائزة خادم الحرمين الشريفين

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"جائزة الملك للقرآن" بمكة.. ختام يتوّج المتسابقين وشكر موصول للقيادة
سبق

اختتمت، مؤخراً، التصفيات النهائية للمسابقة المحلية على جائزة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره للبنين والبنات في دورتها الـ22 على مستوى منطقة مكة المكرمة في فرع "القراءات".

وأبان رئيس الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمنطقة مكة المكرمة فؤاد بن سعود العمري، أنه تم تخصيص يوم الجمعة الموافق 14/ 7/ 1442 للاستماع من قِبل ثلاث محكمات لتلاوات المرشحات من جمعيات تحفيظ القرآن بجدة والطائف ووادي لية وعددهن أربع متسابقات؛ حيث حصلت المتسابقة من جمعية جدة أفراح البلوشي على المركز الأول.

وأما يوم السبت الموافق 15/ 7/ 1442، فخُصص للاستماع لتلاوات المرشحين وعددهم ستة متسابقين من جمعيات تحفيظ القران الكريم بمكة وجدة والطائف ووادي لية، وحصل المتسابق من جمعية مكة عمر باعيسى على المركز الأول.

وتقدم "العمري" بعظيم الشكر وأجزله لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -يحفظهما الله- على الدعم اللامحدود لهذه المسابقات القرآنية، والشكر موصول لمستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل ولنائبه الأمير بدر بن سلطان على اهتمامهما الدائم ولوزير الشؤون الاسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف آل الشيخ؛ على متابعته المستمرة في سبيل تحقيق أعلى مستويات التميز لهذه المسابقة المباركة والتي حظيت باسم الملك الصالح والإمام العادل سلمان بن عبدالعزيز آل سعود أيده الله.

05 مارس 2021 - 21 رجب 1442
03:33 PM

"جائزة الملك للقرآن" بمكة.. ختام يتوّج المتسابقين وشكر موصول للقيادة

"البلوشي" الأولى بين المترشحات و"باعيسى" يتربع على عرش المترشحين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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اختتمت، مؤخراً، التصفيات النهائية للمسابقة المحلية على جائزة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره للبنين والبنات في دورتها الـ22 على مستوى منطقة مكة المكرمة في فرع "القراءات".

وأبان رئيس الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمنطقة مكة المكرمة فؤاد بن سعود العمري، أنه تم تخصيص يوم الجمعة الموافق 14/ 7/ 1442 للاستماع من قِبل ثلاث محكمات لتلاوات المرشحات من جمعيات تحفيظ القرآن بجدة والطائف ووادي لية وعددهن أربع متسابقات؛ حيث حصلت المتسابقة من جمعية جدة أفراح البلوشي على المركز الأول.

وأما يوم السبت الموافق 15/ 7/ 1442، فخُصص للاستماع لتلاوات المرشحين وعددهم ستة متسابقين من جمعيات تحفيظ القران الكريم بمكة وجدة والطائف ووادي لية، وحصل المتسابق من جمعية مكة عمر باعيسى على المركز الأول.

وتقدم "العمري" بعظيم الشكر وأجزله لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -يحفظهما الله- على الدعم اللامحدود لهذه المسابقات القرآنية، والشكر موصول لمستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل ولنائبه الأمير بدر بن سلطان على اهتمامهما الدائم ولوزير الشؤون الاسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف آل الشيخ؛ على متابعته المستمرة في سبيل تحقيق أعلى مستويات التميز لهذه المسابقة المباركة والتي حظيت باسم الملك الصالح والإمام العادل سلمان بن عبدالعزيز آل سعود أيده الله.

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