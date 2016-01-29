النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 267 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 253 خلال الـ24 ساعة الماضية

جامعة الطائف تحصد جائزة التميز العلمي والمؤسسي

من مركز تحقيق كفاءة الإنفاق.. بعد تحقيق وفر 22 مليوناً

أعلن مركز تحقيق كفاءة الإنفاق منح جامعة الطائف جائزة التميز العلمي والمؤسسي في كفاءة الإنفاق؛ تقديراً لتميزها في مجال "ركيزة القيادة والاستراتيجية" في برنامج ركائز استدامة كفاءة الإنفاق للعام 2020.

ونجحت جامعة الطائف في تحقيق وفر مالي قدره 22 مليون ريال، بجهود مشتركة من عمادة البحث العلمي، والمجلس العلمي، وعمادة التعليم الإلكتروني وتقنية المعلومات، وإدارات شؤون الموظفين، والمشاريع، والعلاقات العامة والإعلام.

وقدّم رئيس جامعة الطائف شكره للجنة كفاءة الإنفاق بالجامعة بقيادة وكيلها المكلف الدكتور خالد السواط، على مجهوداتهم لحصد هذا التميز لجامعة الطائف الفتية.

جامعة الطائف جائزة التميز العلمي

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
جامعة الطائف تحصد جائزة التميز العلمي والمؤسسي
سبق

أعلن مركز تحقيق كفاءة الإنفاق منح جامعة الطائف جائزة التميز العلمي والمؤسسي في كفاءة الإنفاق؛ تقديراً لتميزها في مجال "ركيزة القيادة والاستراتيجية" في برنامج ركائز استدامة كفاءة الإنفاق للعام 2020.

ونجحت جامعة الطائف في تحقيق وفر مالي قدره 22 مليون ريال، بجهود مشتركة من عمادة البحث العلمي، والمجلس العلمي، وعمادة التعليم الإلكتروني وتقنية المعلومات، وإدارات شؤون الموظفين، والمشاريع، والعلاقات العامة والإعلام.

وقدّم رئيس جامعة الطائف شكره للجنة كفاءة الإنفاق بالجامعة بقيادة وكيلها المكلف الدكتور خالد السواط، على مجهوداتهم لحصد هذا التميز لجامعة الطائف الفتية.

29 يناير 2021 - 16 جمادى الآخر 1442
02:53 PM

جامعة الطائف تحصد جائزة التميز العلمي والمؤسسي

من مركز تحقيق كفاءة الإنفاق.. بعد تحقيق وفر 22 مليوناً

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الطائف
0
248

أعلن مركز تحقيق كفاءة الإنفاق منح جامعة الطائف جائزة التميز العلمي والمؤسسي في كفاءة الإنفاق؛ تقديراً لتميزها في مجال "ركيزة القيادة والاستراتيجية" في برنامج ركائز استدامة كفاءة الإنفاق للعام 2020.

ونجحت جامعة الطائف في تحقيق وفر مالي قدره 22 مليون ريال، بجهود مشتركة من عمادة البحث العلمي، والمجلس العلمي، وعمادة التعليم الإلكتروني وتقنية المعلومات، وإدارات شؤون الموظفين، والمشاريع، والعلاقات العامة والإعلام.

وقدّم رئيس جامعة الطائف شكره للجنة كفاءة الإنفاق بالجامعة بقيادة وكيلها المكلف الدكتور خالد السواط، على مجهوداتهم لحصد هذا التميز لجامعة الطائف الفتية.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
8,640
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,193
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
27,140
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
29,034

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

يومان راحة براتب بالخاص!!

يومان راحة براتب بالخاص!!

عبدالغني الشيخ
جاهزون!!

جاهزون!!

عبدالله بن خميس العمري
لا.. يا معالي الوزير

لا.. يا معالي الوزير

ماجد البريكان
المملكة.. وصناعة المستقبل

المملكة.. وصناعة المستقبل

غسان محمد عسيلان
بنات السعودية غير

بنات السعودية غير

حسن آل عمير
ضربات متلاحقة لاقتلاع دوائر الفساد

ضربات متلاحقة لاقتلاع دوائر الفساد

علي آل شرمة
التدرّع بالمعلمين ليس حلًّا

التدرّع بالمعلمين ليس حلًّا

مها الجبر
احجزْ قبل أنْ يُغادِرَ القِطَار!!

احجزْ قبل أنْ يُغادِرَ القِطَار!!

عبدالمحسن الحارثي
عاقِبوا المستهترين بكورونا!

عاقِبوا المستهترين بكورونا!

صالح مطر الغامدي
لأني أُحبُّها..!

لأني أُحبُّها..!

بدر الغامدي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟
بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة