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"الصحة" : تسجيل 1645 إصابة جديدة بفيروس كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 28656

إطلاق حملة "وقاية" بالجوف.. تستهدف هذه الفئات

توزيع 25000 كمام قماشي.. تستمر 10 أيام في المنطقة ومحافظاتها

وجّه أمير منطقة الجوف الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، أمانة المنطقة وبلدياتها بإطلاق حملة وقاية.
وتعد الحملة من ضمن المبادرات التي تستهدف العمالة الوافدة وجميع العاملين في الميدان كرجال الأمن والصحة والهلال الأحمر والمتطوعين والجهات المشاركة بأعمال الأمانة والبلديات لمواجهة فيروس كورونا.
وقال أمين منطقة الجوف المهندس عاطف بن محمد الشرعان إنه سيتم خلال الحملة حث جميع العاملين في الميدان على التقيد بالإرشادات والنصائح التوعوية واتباع الإجراءات الوقائية التي تقدمها الجهات المختصة؛ حفاظاً على سلامة الجميع، كما سيتم توزيع أكثر من 25000 كمام قماشي، حيث تستمر الحملة عشرة أيام في المنطقة ومحافظاتها.
وأكد المهندس الشرعان أن تطبيق الإجراءات الوقائية بالمنطقة تحظى باهتمام وتوجيه الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف ونائبه، ومتابعة من وزير الشؤون البلدية والقروية ماجد بن عبدالله الحقيل؛ من أجل الحفاظ على صحة وسلامة الجميع من هذه الجائحة.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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إطلاق حملة "وقاية" بالجوف.. تستهدف هذه الفئات
سبق

وجّه أمير منطقة الجوف الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، أمانة المنطقة وبلدياتها بإطلاق حملة وقاية.
وتعد الحملة من ضمن المبادرات التي تستهدف العمالة الوافدة وجميع العاملين في الميدان كرجال الأمن والصحة والهلال الأحمر والمتطوعين والجهات المشاركة بأعمال الأمانة والبلديات لمواجهة فيروس كورونا.
وقال أمين منطقة الجوف المهندس عاطف بن محمد الشرعان إنه سيتم خلال الحملة حث جميع العاملين في الميدان على التقيد بالإرشادات والنصائح التوعوية واتباع الإجراءات الوقائية التي تقدمها الجهات المختصة؛ حفاظاً على سلامة الجميع، كما سيتم توزيع أكثر من 25000 كمام قماشي، حيث تستمر الحملة عشرة أيام في المنطقة ومحافظاتها.
وأكد المهندس الشرعان أن تطبيق الإجراءات الوقائية بالمنطقة تحظى باهتمام وتوجيه الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف ونائبه، ومتابعة من وزير الشؤون البلدية والقروية ماجد بن عبدالله الحقيل؛ من أجل الحفاظ على صحة وسلامة الجميع من هذه الجائحة.

04 مايو 2020 - 11 رمضان 1441
02:37 PM

إطلاق حملة "وقاية" بالجوف.. تستهدف هذه الفئات

توزيع 25000 كمام قماشي.. تستمر 10 أيام في المنطقة ومحافظاتها

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - سكاكا
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وجّه أمير منطقة الجوف الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، أمانة المنطقة وبلدياتها بإطلاق حملة وقاية.
وتعد الحملة من ضمن المبادرات التي تستهدف العمالة الوافدة وجميع العاملين في الميدان كرجال الأمن والصحة والهلال الأحمر والمتطوعين والجهات المشاركة بأعمال الأمانة والبلديات لمواجهة فيروس كورونا.
وقال أمين منطقة الجوف المهندس عاطف بن محمد الشرعان إنه سيتم خلال الحملة حث جميع العاملين في الميدان على التقيد بالإرشادات والنصائح التوعوية واتباع الإجراءات الوقائية التي تقدمها الجهات المختصة؛ حفاظاً على سلامة الجميع، كما سيتم توزيع أكثر من 25000 كمام قماشي، حيث تستمر الحملة عشرة أيام في المنطقة ومحافظاتها.
وأكد المهندس الشرعان أن تطبيق الإجراءات الوقائية بالمنطقة تحظى باهتمام وتوجيه الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف ونائبه، ومتابعة من وزير الشؤون البلدية والقروية ماجد بن عبدالله الحقيل؛ من أجل الحفاظ على صحة وسلامة الجميع من هذه الجائحة.

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