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توزيع 20 ألف عبوة ماء زمزم لقاصدي المسجد الحرام يومياً خلال الإجازة الدراسية

وفق إجراءات احترازية أعدت خطتها وآلية تنفيذها مسبقاً

توزع وكالة الخدمات والشؤون الميدانية وتحقيق الوقاية البيئية بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ممثلة في إدارة سقيا زمزم، (٢٠) ألف عبوة ماء زمزم، ذات الاستخدام الواحد، حجم (٢٠٠) مل يومياً، على قاصدي المسجد الحرام، إضافة إلى توزيع (١٧١) ألف لتر عن طريق الحافظات والعربات الذكية، خلال إجازة العام الدراسي.

وأوضح مدير إدارة سقيا زمزم بالمسجد الحرام عبدالرحمن بن محمد الزهراني، أنه يعمل على خدمات سقيا زمزم (١٤٠) موظفاً يشرفون على متابعة أكثر من (١٠٠٠) عامل موزعين بالمسجد الحرام وساحاته على مدار (٢٤) ساعة، وذلك لتهيئة وتجهيز السقاية للمصلين ومتابعة ومراقبة سير الأعمال على الوجه الأكمل والأمثل والإشراف على تهيئة وتجهيز ماء زمزم، وعمل جولات ميدانية على مواقع التوزيع للتأكد من جاهزيتها باستمرار مع المحافظة على نظافة تلك الحقائب، إضافة إلى الإشراف على تعبئة الحافظات.

وذكر "الزهراني" أن الإدارة تعمل على توفير خدمات السقيا داخل المسجد الحرام عن طريق توزيع الماء المبارك في جميع جنبات المسجد الحرام.

وقال "الزهراني": "رفعت إدارة سقيا زمزم بالمسجد الحرام استعداداتها لتكثيف خدمات السقيا للزوار والمصلين خلال الأيام الماضية، وفق إجراءات احترازية أعدت خطتها وآلية تنفيذها مسبقاً".

واختتم "الزهراني" حديثه قائلاً إن هذه الخدمات والجهود تأتي تنفيذاً لتوجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، وبمتابعة مستمرة من قبل وكيل الرئيس العام للخدمات والشؤون الميدانية وتحقيق الوقاية البيئية الأستاذ محمد بن مصلح الجابري، لتقديم أفضل الخدمات والعمل على تطوير منظومة العمل في الحرمين الشريفين بما يحقق تطلعات القيادة الرشيدة –أيدها الله– تسهيلاً وتيسيراً على قاصدي بيت الله الحرام بكل يسر وسهولة وطمأنينة ومتابعة مستمرة.

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توزيع 20 ألف عبوة ماء زمزم لقاصدي المسجد الحرام يومياً خلال الإجازة الدراسية
سبق

توزع وكالة الخدمات والشؤون الميدانية وتحقيق الوقاية البيئية بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ممثلة في إدارة سقيا زمزم، (٢٠) ألف عبوة ماء زمزم، ذات الاستخدام الواحد، حجم (٢٠٠) مل يومياً، على قاصدي المسجد الحرام، إضافة إلى توزيع (١٧١) ألف لتر عن طريق الحافظات والعربات الذكية، خلال إجازة العام الدراسي.

وأوضح مدير إدارة سقيا زمزم بالمسجد الحرام عبدالرحمن بن محمد الزهراني، أنه يعمل على خدمات سقيا زمزم (١٤٠) موظفاً يشرفون على متابعة أكثر من (١٠٠٠) عامل موزعين بالمسجد الحرام وساحاته على مدار (٢٤) ساعة، وذلك لتهيئة وتجهيز السقاية للمصلين ومتابعة ومراقبة سير الأعمال على الوجه الأكمل والأمثل والإشراف على تهيئة وتجهيز ماء زمزم، وعمل جولات ميدانية على مواقع التوزيع للتأكد من جاهزيتها باستمرار مع المحافظة على نظافة تلك الحقائب، إضافة إلى الإشراف على تعبئة الحافظات.

وذكر "الزهراني" أن الإدارة تعمل على توفير خدمات السقيا داخل المسجد الحرام عن طريق توزيع الماء المبارك في جميع جنبات المسجد الحرام.

وقال "الزهراني": "رفعت إدارة سقيا زمزم بالمسجد الحرام استعداداتها لتكثيف خدمات السقيا للزوار والمصلين خلال الأيام الماضية، وفق إجراءات احترازية أعدت خطتها وآلية تنفيذها مسبقاً".

واختتم "الزهراني" حديثه قائلاً إن هذه الخدمات والجهود تأتي تنفيذاً لتوجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، وبمتابعة مستمرة من قبل وكيل الرئيس العام للخدمات والشؤون الميدانية وتحقيق الوقاية البيئية الأستاذ محمد بن مصلح الجابري، لتقديم أفضل الخدمات والعمل على تطوير منظومة العمل في الحرمين الشريفين بما يحقق تطلعات القيادة الرشيدة –أيدها الله– تسهيلاً وتيسيراً على قاصدي بيت الله الحرام بكل يسر وسهولة وطمأنينة ومتابعة مستمرة.

11 يناير 2022 - 8 جمادى الآخر 1443
11:23 PM

توزيع 20 ألف عبوة ماء زمزم لقاصدي المسجد الحرام يومياً خلال الإجازة الدراسية

وفق إجراءات احترازية أعدت خطتها وآلية تنفيذها مسبقاً

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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توزع وكالة الخدمات والشؤون الميدانية وتحقيق الوقاية البيئية بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ممثلة في إدارة سقيا زمزم، (٢٠) ألف عبوة ماء زمزم، ذات الاستخدام الواحد، حجم (٢٠٠) مل يومياً، على قاصدي المسجد الحرام، إضافة إلى توزيع (١٧١) ألف لتر عن طريق الحافظات والعربات الذكية، خلال إجازة العام الدراسي.

وأوضح مدير إدارة سقيا زمزم بالمسجد الحرام عبدالرحمن بن محمد الزهراني، أنه يعمل على خدمات سقيا زمزم (١٤٠) موظفاً يشرفون على متابعة أكثر من (١٠٠٠) عامل موزعين بالمسجد الحرام وساحاته على مدار (٢٤) ساعة، وذلك لتهيئة وتجهيز السقاية للمصلين ومتابعة ومراقبة سير الأعمال على الوجه الأكمل والأمثل والإشراف على تهيئة وتجهيز ماء زمزم، وعمل جولات ميدانية على مواقع التوزيع للتأكد من جاهزيتها باستمرار مع المحافظة على نظافة تلك الحقائب، إضافة إلى الإشراف على تعبئة الحافظات.

وذكر "الزهراني" أن الإدارة تعمل على توفير خدمات السقيا داخل المسجد الحرام عن طريق توزيع الماء المبارك في جميع جنبات المسجد الحرام.

وقال "الزهراني": "رفعت إدارة سقيا زمزم بالمسجد الحرام استعداداتها لتكثيف خدمات السقيا للزوار والمصلين خلال الأيام الماضية، وفق إجراءات احترازية أعدت خطتها وآلية تنفيذها مسبقاً".

واختتم "الزهراني" حديثه قائلاً إن هذه الخدمات والجهود تأتي تنفيذاً لتوجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، وبمتابعة مستمرة من قبل وكيل الرئيس العام للخدمات والشؤون الميدانية وتحقيق الوقاية البيئية الأستاذ محمد بن مصلح الجابري، لتقديم أفضل الخدمات والعمل على تطوير منظومة العمل في الحرمين الشريفين بما يحقق تطلعات القيادة الرشيدة –أيدها الله– تسهيلاً وتيسيراً على قاصدي بيت الله الحرام بكل يسر وسهولة وطمأنينة ومتابعة مستمرة.

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