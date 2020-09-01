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صدور الموافقة الكريمة على غسل الكعبة هذا العام مع التقيُّد بالإجراءات الاحترازية

"السديس": الموافقة تؤكد الحرص على العناية بالحرمين وقاصديهما وتعظيم شعائر الله

صدرت الموافقة الكريمة من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- على غسل الكعبة المشرفة هذا العام مع التقيد بالإجراءات الاحترازية.

وأكد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، أن السعودية مكلوءة بعناية الله وحفظه وتوفيقه، وأن هذه الموافقة جاءت لتؤكد حرص هذه البلاد المباركة على العناية بالحرمين الشريفين وقاصديهما، وتنفيذ شعائر الله وتعظيمها، ومن ذلك غسل الكعبة المشرفة، مع التقيُّد بالإجراءات الاحترازية بما يضمن تنفيذ الشعيرة، وسلامة القائمين عليها.

ورفع "السديس" شكره وتقديره لمقام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين –حفظهما الله- على عنايتهما ورعايتهما الدائمة بالحرمين الشريفين وقاصديهما، سائلاً الله -عز وجل- أن يديم عليهما ثوب الصحة والعافية.

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صدور الموافقة الكريمة على غسل الكعبة هذا العام مع التقيُّد بالإجراءات الاحترازية
سبق

صدرت الموافقة الكريمة من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- على غسل الكعبة المشرفة هذا العام مع التقيد بالإجراءات الاحترازية.

وأكد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، أن السعودية مكلوءة بعناية الله وحفظه وتوفيقه، وأن هذه الموافقة جاءت لتؤكد حرص هذه البلاد المباركة على العناية بالحرمين الشريفين وقاصديهما، وتنفيذ شعائر الله وتعظيمها، ومن ذلك غسل الكعبة المشرفة، مع التقيُّد بالإجراءات الاحترازية بما يضمن تنفيذ الشعيرة، وسلامة القائمين عليها.

ورفع "السديس" شكره وتقديره لمقام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين –حفظهما الله- على عنايتهما ورعايتهما الدائمة بالحرمين الشريفين وقاصديهما، سائلاً الله -عز وجل- أن يديم عليهما ثوب الصحة والعافية.

01 سبتمبر 2020 - 13 محرّم 1442
09:34 PM

صدور الموافقة الكريمة على غسل الكعبة هذا العام مع التقيُّد بالإجراءات الاحترازية

"السديس": الموافقة تؤكد الحرص على العناية بالحرمين وقاصديهما وتعظيم شعائر الله

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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2,108

صدرت الموافقة الكريمة من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- على غسل الكعبة المشرفة هذا العام مع التقيد بالإجراءات الاحترازية.

وأكد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، أن السعودية مكلوءة بعناية الله وحفظه وتوفيقه، وأن هذه الموافقة جاءت لتؤكد حرص هذه البلاد المباركة على العناية بالحرمين الشريفين وقاصديهما، وتنفيذ شعائر الله وتعظيمها، ومن ذلك غسل الكعبة المشرفة، مع التقيُّد بالإجراءات الاحترازية بما يضمن تنفيذ الشعيرة، وسلامة القائمين عليها.

ورفع "السديس" شكره وتقديره لمقام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين –حفظهما الله- على عنايتهما ورعايتهما الدائمة بالحرمين الشريفين وقاصديهما، سائلاً الله -عز وجل- أن يديم عليهما ثوب الصحة والعافية.

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