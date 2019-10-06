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بومبيو: الخارجية سلمت ردًا على طلب الكونجرس لوثائق متعلقة بتحقيق مساءلة ترامب

قال: هذا هو ردنا المبدئي على الديمقراطيين.. وسنفعل بالطبع كل ما يتطلبه منا القانون

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو يوم السبت إن الوزارة أصدرت ردًا مبدئيًا على طلب من لجنة في الكونجرس يهيمن عليها الديمقراطيون لوثائق تتعلق بالتحقيق لمساءلة الرئيس دونالد ترامب حسب رويترز.

وتفصيلاً.. أصدرت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي في 27 سبتمبر مذكرة استدعاء لبومبيو، وهو حليف مقرب لترامب، في محاولة لإلزامه بتسليم وثائق تتعلق باتصالات مع الحكومة الأوكرانية.

ويبحث ديمقراطيون في المجلس إذا كان هناك أسس لمساءلة ترامب بناء على شكوى من مبلغ قال فيها إنه طلب من الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي المساعدة في التحقيق في أنشطة نائب الرئيس السابق جو بايدن، وهو من أبرز المنافسين المحتملين في انتخابات الرئاسة التي تجرى العام المقبل، وابنه هانتر بايدن.

وقال بومبيو في مؤتمر صحفي في اليونان ”وزارة الخارجية أرسلت خطابًا الليلة الماضية للكونجرس... وهذا هو ردنا المبدئي على طلب الوثائق. سنفعل بالطبع كل ما يتطلبه منا القانون“ دون أن يسهب عن مضمون الرسالة.

وصرّح مسؤول في لجنة الشؤون الخارجية في بيان لرويترز يوم السبت بأن بومبيو ”لم يفِ بالموعد النهائي المحدد لتقديم الوثائق التي طلبتها مذكرة الاستدعاء“ لكنه أكد أن وزارة الخارجية تواصلت مع أعضاء اللجنة الثلاثة.

وأضاف المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه ”نأمل في أن الوزارة ستتعاون بشكل كامل وسريع“.

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بومبيو: الخارجية سلمت ردًا على طلب الكونجرس لوثائق متعلقة بتحقيق مساءلة ترامب
سبق

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو يوم السبت إن الوزارة أصدرت ردًا مبدئيًا على طلب من لجنة في الكونجرس يهيمن عليها الديمقراطيون لوثائق تتعلق بالتحقيق لمساءلة الرئيس دونالد ترامب حسب رويترز.

وتفصيلاً.. أصدرت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي في 27 سبتمبر مذكرة استدعاء لبومبيو، وهو حليف مقرب لترامب، في محاولة لإلزامه بتسليم وثائق تتعلق باتصالات مع الحكومة الأوكرانية.

ويبحث ديمقراطيون في المجلس إذا كان هناك أسس لمساءلة ترامب بناء على شكوى من مبلغ قال فيها إنه طلب من الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي المساعدة في التحقيق في أنشطة نائب الرئيس السابق جو بايدن، وهو من أبرز المنافسين المحتملين في انتخابات الرئاسة التي تجرى العام المقبل، وابنه هانتر بايدن.

وقال بومبيو في مؤتمر صحفي في اليونان ”وزارة الخارجية أرسلت خطابًا الليلة الماضية للكونجرس... وهذا هو ردنا المبدئي على طلب الوثائق. سنفعل بالطبع كل ما يتطلبه منا القانون“ دون أن يسهب عن مضمون الرسالة.

وصرّح مسؤول في لجنة الشؤون الخارجية في بيان لرويترز يوم السبت بأن بومبيو ”لم يفِ بالموعد النهائي المحدد لتقديم الوثائق التي طلبتها مذكرة الاستدعاء“ لكنه أكد أن وزارة الخارجية تواصلت مع أعضاء اللجنة الثلاثة.

وأضاف المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه ”نأمل في أن الوزارة ستتعاون بشكل كامل وسريع“.

06 أكتوبر 2019 - 7 صفر 1441
12:28 AM

بومبيو: الخارجية سلمت ردًا على طلب الكونجرس لوثائق متعلقة بتحقيق مساءلة ترامب

قال: هذا هو ردنا المبدئي على الديمقراطيين.. وسنفعل بالطبع كل ما يتطلبه منا القانون

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو يوم السبت إن الوزارة أصدرت ردًا مبدئيًا على طلب من لجنة في الكونجرس يهيمن عليها الديمقراطيون لوثائق تتعلق بالتحقيق لمساءلة الرئيس دونالد ترامب حسب رويترز.

وتفصيلاً.. أصدرت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي في 27 سبتمبر مذكرة استدعاء لبومبيو، وهو حليف مقرب لترامب، في محاولة لإلزامه بتسليم وثائق تتعلق باتصالات مع الحكومة الأوكرانية.

ويبحث ديمقراطيون في المجلس إذا كان هناك أسس لمساءلة ترامب بناء على شكوى من مبلغ قال فيها إنه طلب من الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي المساعدة في التحقيق في أنشطة نائب الرئيس السابق جو بايدن، وهو من أبرز المنافسين المحتملين في انتخابات الرئاسة التي تجرى العام المقبل، وابنه هانتر بايدن.

وقال بومبيو في مؤتمر صحفي في اليونان ”وزارة الخارجية أرسلت خطابًا الليلة الماضية للكونجرس... وهذا هو ردنا المبدئي على طلب الوثائق. سنفعل بالطبع كل ما يتطلبه منا القانون“ دون أن يسهب عن مضمون الرسالة.

وصرّح مسؤول في لجنة الشؤون الخارجية في بيان لرويترز يوم السبت بأن بومبيو ”لم يفِ بالموعد النهائي المحدد لتقديم الوثائق التي طلبتها مذكرة الاستدعاء“ لكنه أكد أن وزارة الخارجية تواصلت مع أعضاء اللجنة الثلاثة.

وأضاف المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه ”نأمل في أن الوزارة ستتعاون بشكل كامل وسريع“.

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