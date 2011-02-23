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ترقية 154 موظفًا وموظفة بتعليم عسير

صدرت قرارات بترقية 154 موظفًا وموظفة من منسوبي ومنسوبات الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير، على سلم وظائف الإداريين والإداريات .

وأوضح مدير عام التعليم في المنطقة، سعد الجوني، أنه جرى ترقية موظف واحد إلى المرتبة الثانية، وفي المرتبة الثالثة تم ترقية خمسة موظفين وموظفة واحدة، والمرتبة الرابعة تم ترقية تسعة موظفين وموظفتين، وفي المرتبة الخامسة تم ترقية 13 موظفًا و19 موظفة، وفي المرتبة السادسة تم ترقية 18 موظفًا وثلاث موظفات، أما المرتبة السابعة فتم ترقية 24 موظفًا و20 موظفة، فيما تم ترقية 20 موظفًا وثلاث موظفات للمرتبة الثامنة، أما المرتبة التاسعة فقد ترقى عليها خمسة موظفين، وجرى ترقية تسعة موظفين وموظفة واحدة للمرتبة العاشرة، وتم ترقية موظف واحد للمرتبة الحادية عشرة.

الإدارة العامة للتعليم عسير

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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ترقية 154 موظفًا وموظفة بتعليم عسير
سبق

صدرت قرارات بترقية 154 موظفًا وموظفة من منسوبي ومنسوبات الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير، على سلم وظائف الإداريين والإداريات .

وأوضح مدير عام التعليم في المنطقة، سعد الجوني، أنه جرى ترقية موظف واحد إلى المرتبة الثانية، وفي المرتبة الثالثة تم ترقية خمسة موظفين وموظفة واحدة، والمرتبة الرابعة تم ترقية تسعة موظفين وموظفتين، وفي المرتبة الخامسة تم ترقية 13 موظفًا و19 موظفة، وفي المرتبة السادسة تم ترقية 18 موظفًا وثلاث موظفات، أما المرتبة السابعة فتم ترقية 24 موظفًا و20 موظفة، فيما تم ترقية 20 موظفًا وثلاث موظفات للمرتبة الثامنة، أما المرتبة التاسعة فقد ترقى عليها خمسة موظفين، وجرى ترقية تسعة موظفين وموظفة واحدة للمرتبة العاشرة، وتم ترقية موظف واحد للمرتبة الحادية عشرة.

23 فبراير 2021 - 11 رجب 1442
03:35 PM

ترقية 154 موظفًا وموظفة بتعليم عسير

A A A
بندر آل عوض - عسير
0
114

صدرت قرارات بترقية 154 موظفًا وموظفة من منسوبي ومنسوبات الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير، على سلم وظائف الإداريين والإداريات .

وأوضح مدير عام التعليم في المنطقة، سعد الجوني، أنه جرى ترقية موظف واحد إلى المرتبة الثانية، وفي المرتبة الثالثة تم ترقية خمسة موظفين وموظفة واحدة، والمرتبة الرابعة تم ترقية تسعة موظفين وموظفتين، وفي المرتبة الخامسة تم ترقية 13 موظفًا و19 موظفة، وفي المرتبة السادسة تم ترقية 18 موظفًا وثلاث موظفات، أما المرتبة السابعة فتم ترقية 24 موظفًا و20 موظفة، فيما تم ترقية 20 موظفًا وثلاث موظفات للمرتبة الثامنة، أما المرتبة التاسعة فقد ترقى عليها خمسة موظفين، وجرى ترقية تسعة موظفين وموظفة واحدة للمرتبة العاشرة، وتم ترقية موظف واحد للمرتبة الحادية عشرة.

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