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الأخضر الأولمبي ينتظم في معسكر الرياض.. والجهاز الفني يستدعي "الشنقيطي"

استعدادًا لبطولة غرب آسيا

انتظم لاعبو المنتخب السعودي لكرة القدم تحت 23 عامًا مساء اليوم السبت، في مقر معسكرهم بالرياض، والذي يمتد حتى السابع من شهر سبتمبر المقبل، في إطار الاستعداد لكأس اتحاد غرب آسيا تحت 23 عامًا 2021، والتصفيات المؤهلة لكأس آسيا تحت 23 عامًا 2022 في أوزبكستان.

وأجرى لاعبو ومنسوبو "الأخضر" فور التحاقهم بالمعسكر الفحوصات الطبية لفايروس (كوفيد-19)، تطبيقًا للبروتوكولات الطبية.

ويفتتح المنتخب السعودي، تدريباته على الملعب الرديف لملعب الأمير فيصل بن فهد يوم غدٍ الأحد.

من جهة أخرى، استدعى الجهاز الفني للأخضر اللاعب مهند الشنقيطي للالتحاق بالمعسكر في الرياض.

في حين تم استبعاد اللاعب متعب الحربي، نظير الإصابة، بعد التنسيق مع الجهاز الطبي بنادي الشباب.

المنتخب السعودي

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الأخضر الأولمبي ينتظم في معسكر الرياض.. والجهاز الفني يستدعي "الشنقيطي"
سبق

انتظم لاعبو المنتخب السعودي لكرة القدم تحت 23 عامًا مساء اليوم السبت، في مقر معسكرهم بالرياض، والذي يمتد حتى السابع من شهر سبتمبر المقبل، في إطار الاستعداد لكأس اتحاد غرب آسيا تحت 23 عامًا 2021، والتصفيات المؤهلة لكأس آسيا تحت 23 عامًا 2022 في أوزبكستان.

وأجرى لاعبو ومنسوبو "الأخضر" فور التحاقهم بالمعسكر الفحوصات الطبية لفايروس (كوفيد-19)، تطبيقًا للبروتوكولات الطبية.

ويفتتح المنتخب السعودي، تدريباته على الملعب الرديف لملعب الأمير فيصل بن فهد يوم غدٍ الأحد.

من جهة أخرى، استدعى الجهاز الفني للأخضر اللاعب مهند الشنقيطي للالتحاق بالمعسكر في الرياض.

في حين تم استبعاد اللاعب متعب الحربي، نظير الإصابة، بعد التنسيق مع الجهاز الطبي بنادي الشباب.

28 أغسطس 2021 - 20 محرّم 1443
08:13 PM
اخر تعديل
29 أغسطس 2021 - 21 محرّم 1443
08:40 AM

الأخضر الأولمبي ينتظم في معسكر الرياض.. والجهاز الفني يستدعي "الشنقيطي"

استعدادًا لبطولة غرب آسيا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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انتظم لاعبو المنتخب السعودي لكرة القدم تحت 23 عامًا مساء اليوم السبت، في مقر معسكرهم بالرياض، والذي يمتد حتى السابع من شهر سبتمبر المقبل، في إطار الاستعداد لكأس اتحاد غرب آسيا تحت 23 عامًا 2021، والتصفيات المؤهلة لكأس آسيا تحت 23 عامًا 2022 في أوزبكستان.

وأجرى لاعبو ومنسوبو "الأخضر" فور التحاقهم بالمعسكر الفحوصات الطبية لفايروس (كوفيد-19)، تطبيقًا للبروتوكولات الطبية.

ويفتتح المنتخب السعودي، تدريباته على الملعب الرديف لملعب الأمير فيصل بن فهد يوم غدٍ الأحد.

من جهة أخرى، استدعى الجهاز الفني للأخضر اللاعب مهند الشنقيطي للالتحاق بالمعسكر في الرياض.

في حين تم استبعاد اللاعب متعب الحربي، نظير الإصابة، بعد التنسيق مع الجهاز الطبي بنادي الشباب.

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