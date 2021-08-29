الأخضر الأولمبي ينتظم في معسكر الرياض.. والجهاز الفني يستدعي "الشنقيطي"
استعدادًا لبطولة غرب آسيا
انتظم لاعبو المنتخب السعودي لكرة القدم تحت 23 عامًا مساء اليوم السبت، في مقر معسكرهم بالرياض، والذي يمتد حتى السابع من شهر سبتمبر المقبل، في إطار الاستعداد لكأس اتحاد غرب آسيا تحت 23 عامًا 2021، والتصفيات المؤهلة لكأس آسيا تحت 23 عامًا 2022 في أوزبكستان.
الأخضر الأولمبي ينتظم في معسكر الرياض.. والجهاز الفني يستدعي "الشنقيطي"
صحيفة سبق الإلكترونيةسبق2021-08-28
انتظم لاعبو المنتخب السعودي لكرة القدم تحت 23 عامًا مساء اليوم السبت، في مقر معسكرهم بالرياض، والذي يمتد حتى السابع من شهر سبتمبر المقبل، في إطار الاستعداد لكأس اتحاد غرب آسيا تحت 23 عامًا 2021، والتصفيات المؤهلة لكأس آسيا تحت 23 عامًا 2022 في أوزبكستان.
انتظم لاعبو المنتخب السعودي لكرة القدم تحت 23 عامًا مساء اليوم السبت، في مقر معسكرهم بالرياض، والذي يمتد حتى السابع من شهر سبتمبر المقبل، في إطار الاستعداد لكأس اتحاد غرب آسيا تحت 23 عامًا 2021، والتصفيات المؤهلة لكأس آسيا تحت 23 عامًا 2022 في أوزبكستان.