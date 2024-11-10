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"لتبقى": اختيار المستوى الأعلى للكفاءة من إضاءة "CFL" يوفر "70 %"

رسائل الحملة تتضمن ضرورة التحقق من صحة البطاقة عبر تطبيق "تأكد"

حثّ المركز السعودي لكفاءة الطاقة على استخدام الإضاءة الأعلى كفاءة في استهلاك الطاقة "المستوى الأخضر"؛ لكونها الأكثر توفيراً للطاقة الكهربائية.

وأكد خلال حملته التوعوية عن الإنارة بمسمى "#وفرت _ وأنورت" أن التوفير بين الإضاءة CFL "الموفرة"، والعادية "غير الموفرة" يمكن أن يصل إلى مبلغ (7011 ريالاً) وذلك في ظروف مقارنة متشابهة (على مدى 5 سنوات - تشغيل 3 ساعات يومياً، تعرفة الاستهلاك 18 هللة - قوة الإضاءة 800 Lumens)، وبنسبة توفير تصل إلى 70%.

وتهدف الحملة إلى التوعية بالسلوكيات الواجب اتباعها للتوفير في استهلاك الإنارة سواء قبل شراء منتج الإنارة بالتركيز على الأعلى كفاءة أو بعد تركيب المنتج باتباع سلوكيات بسيطة تضمن تحقيق التوفير في استهلاك الطاقة.

وتشمل الرسائل الرئيسة للحملة "الإضاءة على المستوى الأخضر توفر ثمان مرات عن الإضاءة التقليدية، الإضاءة على المستوى الأخضر توفر حتى 75 % من الاستهلاك والإضاءة الموفرة (LED) يدوم عمرها ثمانية أضعاف عمر الإضاءة العادية (المتوهجة)".


كما تتضمن "الإضاءة الطبيعية تغنيك عن (اللمبات)، حساسات الحركة تقلل الاستهلاك بإطفاء الإنارة تلقائيا عند عدم الحاجة، الإضاءة المصدرة للحرارة (المتوهجة) تزيد استهلاك أجهزة التكييف، تقسيم مفاتيح الإنارة يساعدك على التقليل من الاستهلاك، تحقق من صحة البطاقة كفاءة الطاقة للإضاءة عبر تطبيق تأكد، إضافة إلى إطفاء الإنارة عند عدم الحاجة".

المركز السعودي لكفاءة الطاقة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"لتبقى": اختيار المستوى الأعلى للكفاءة من إضاءة "CFL" يوفر "70 %"
سبق

حثّ المركز السعودي لكفاءة الطاقة على استخدام الإضاءة الأعلى كفاءة في استهلاك الطاقة "المستوى الأخضر"؛ لكونها الأكثر توفيراً للطاقة الكهربائية.

وأكد خلال حملته التوعوية عن الإنارة بمسمى "#وفرت _ وأنورت" أن التوفير بين الإضاءة CFL "الموفرة"، والعادية "غير الموفرة" يمكن أن يصل إلى مبلغ (7011 ريالاً) وذلك في ظروف مقارنة متشابهة (على مدى 5 سنوات - تشغيل 3 ساعات يومياً، تعرفة الاستهلاك 18 هللة - قوة الإضاءة 800 Lumens)، وبنسبة توفير تصل إلى 70%.

وتهدف الحملة إلى التوعية بالسلوكيات الواجب اتباعها للتوفير في استهلاك الإنارة سواء قبل شراء منتج الإنارة بالتركيز على الأعلى كفاءة أو بعد تركيب المنتج باتباع سلوكيات بسيطة تضمن تحقيق التوفير في استهلاك الطاقة.

وتشمل الرسائل الرئيسة للحملة "الإضاءة على المستوى الأخضر توفر ثمان مرات عن الإضاءة التقليدية، الإضاءة على المستوى الأخضر توفر حتى 75 % من الاستهلاك والإضاءة الموفرة (LED) يدوم عمرها ثمانية أضعاف عمر الإضاءة العادية (المتوهجة)".


كما تتضمن "الإضاءة الطبيعية تغنيك عن (اللمبات)، حساسات الحركة تقلل الاستهلاك بإطفاء الإنارة تلقائيا عند عدم الحاجة، الإضاءة المصدرة للحرارة (المتوهجة) تزيد استهلاك أجهزة التكييف، تقسيم مفاتيح الإنارة يساعدك على التقليل من الاستهلاك، تحقق من صحة البطاقة كفاءة الطاقة للإضاءة عبر تطبيق تأكد، إضافة إلى إطفاء الإنارة عند عدم الحاجة".

10 نوفمبر 2020 - 24 ربيع الأول 1442
02:47 PM

"لتبقى": اختيار المستوى الأعلى للكفاءة من إضاءة "CFL" يوفر "70 %"

رسائل الحملة تتضمن ضرورة التحقق من صحة البطاقة عبر تطبيق "تأكد"

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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حثّ المركز السعودي لكفاءة الطاقة على استخدام الإضاءة الأعلى كفاءة في استهلاك الطاقة "المستوى الأخضر"؛ لكونها الأكثر توفيراً للطاقة الكهربائية.

وأكد خلال حملته التوعوية عن الإنارة بمسمى "#وفرت _ وأنورت" أن التوفير بين الإضاءة CFL "الموفرة"، والعادية "غير الموفرة" يمكن أن يصل إلى مبلغ (7011 ريالاً) وذلك في ظروف مقارنة متشابهة (على مدى 5 سنوات - تشغيل 3 ساعات يومياً، تعرفة الاستهلاك 18 هللة - قوة الإضاءة 800 Lumens)، وبنسبة توفير تصل إلى 70%.

وتهدف الحملة إلى التوعية بالسلوكيات الواجب اتباعها للتوفير في استهلاك الإنارة سواء قبل شراء منتج الإنارة بالتركيز على الأعلى كفاءة أو بعد تركيب المنتج باتباع سلوكيات بسيطة تضمن تحقيق التوفير في استهلاك الطاقة.

وتشمل الرسائل الرئيسة للحملة "الإضاءة على المستوى الأخضر توفر ثمان مرات عن الإضاءة التقليدية، الإضاءة على المستوى الأخضر توفر حتى 75 % من الاستهلاك والإضاءة الموفرة (LED) يدوم عمرها ثمانية أضعاف عمر الإضاءة العادية (المتوهجة)".


كما تتضمن "الإضاءة الطبيعية تغنيك عن (اللمبات)، حساسات الحركة تقلل الاستهلاك بإطفاء الإنارة تلقائيا عند عدم الحاجة، الإضاءة المصدرة للحرارة (المتوهجة) تزيد استهلاك أجهزة التكييف، تقسيم مفاتيح الإنارة يساعدك على التقليل من الاستهلاك، تحقق من صحة البطاقة كفاءة الطاقة للإضاءة عبر تطبيق تأكد، إضافة إلى إطفاء الإنارة عند عدم الحاجة".

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